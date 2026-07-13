Delcy Rodríguez designa a su jefe de misión en EEUU como nuevo canciller tras destituir a Yván Gil

Felix Plasencia, exembajador de Venezuela en Colombia, durante el régimen de Nicolás Maduro.

CARACAS — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró el lunes al diplomático Félix Plasencia, su jefe de misión en Estados Unidos, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Yván Gil, en el cargo desde 2023.

"Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia", quien fungía como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, anunció Rodríguez en la plataforma Telegram.

Rodríguez anunció que Yván Gil, quien se desempeñaba como canciller desde enero de 2023, será el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología del país suramericano, en sustitución de Gabriela Jiménez, con el propósito de seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica al servicio del país suramericano.

"Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico del país", según la gobernante interina.

La fusión dejó por fuera a Johan Álvarez, quien estaba al frente de la cartera de Comercio Exterior desde marzo pasado.

La designación de Plasencia

Rodríguez dijo que Plasencia, quien ya fue canciller entre agosto de 2021 y mayo de 2022, cuenta con una "amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana", defender la soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la "diplomacia de paz en el mundo".

En febrero pasado, la presidenta venezolana designó a Plasencia como encargado de negocios en Estados Unidos, en medio del proceso de acercamiento entre ambos países, tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en enero de este año.

FUENTE: Con información de AFP y EFE