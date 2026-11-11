miércoles 11  de  noviembre 2026
HOMENAJE MILITAR

La icónica calle Ocean Drive de Miami Beach honra el servicio militar con un desfile y cartas de agradecimiento

Las autoridades convocaron a su celebración del Día de los Veteranos para este 11 de noviembre; el programa incluye agrupaciones militares, bandas y mensajes destinados a bases

El Día de los Veteranos en Estados Unidos tiene su origen en el armisticio del 11 de noviembre de 1918, que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial.&nbsp;

El Día de los Veteranos en Estados Unidos tiene su origen en el armisticio del 11 de noviembre de 1918, que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial. 

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MIAMI BEACH.- Un desfile por Ocean Drive y una campaña de cartas de agradecimiento forman parte del homenaje convocado por Miami Beach para este miércoles 11 de noviembre, Día de los Veteranos. La salida está prevista para las 11:11 de la mañana, con recorrido entre las calles 5 y 15.

La decimoctava edición, organizada por la ciudad junto con VFW Post 3559, incluye agrupaciones de veteranos y militares, bandas y organizaciones comunitarias.

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El público podrá participar con cartas y tarjetas de agradecimiento para miembros del servicio activo. Los mensajes deben entregarse sin sellar entre las 9 de la mañana y el mediodía en la carpa de Parques y Recreación, ubicada en Lummus Park, a la altura de la calle 5 y Ocean Drive. Posteriormente serán enviados a bases militares.

Después del recorrido está programada una ceremonia de homenaje. La jornada lleva el lema “Forever Honored”, como parte de la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense.

Para llegar, los asistentes contarán con el servicio gratuito de trolley de la ciudad. Entre los estacionamientos municipales próximos figuran los situados en los bloques 200 de la calle 7, el 512 de la calle 12 y el 1301 Collins Avenue.

Por el feriado, las oficinas municipales permanecerán cerradas y el taxi acuático no operará, según la información publicada por la ciudad.

La fecha tiene su origen en el armisticio del 11 de noviembre de 1918, que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial. En 1954, el feriado amplió su alcance para honrar a los veteranos de todas las guerras, según la historia oficial del Departamento de Asuntos de los Veteranos de EEUU (VA).

El reconocimiento abarca a quienes sirvieron honorablemente tanto en tiempos de guerra como de paz. Aunque también recuerda a los fallecidos, la jornada ofrece una oportunidad para agradecer directamente a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas que forman parte de la comunidad.

Más allá de la celebración, Miami-Dade cuenta con un programa gratuito que orienta a veteranos y familiares sobre solicitudes de beneficios, reclamaciones y apelaciones ante el VA. La asistencia incluye trámites relacionados con pensiones, compensaciones, educación y préstamos para vivienda.

Para acceder a esa orientación se exige prueba del servicio militar y, según el trámite, documentos que acrediten el vínculo familiar. El condado publica como teléfono del programa el 305-756-2830.

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