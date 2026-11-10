Hegseth califica moción de censura en su contra como "show político"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó este martes de "espectáculo político" la moción de censura para destituirlo impulsada por la izquierda radical en la Cámara de Representantes a través de un resentido perdedor republicano.

La extrema izquierda, que defiende al régimen iraní desde el comienzo de la guerra para evitar que se hiciera de armas nucleares, reclama envalentonada por las elecciones de medio término que Washington ponga fin a la guerra contra el régimen terrorista de Irán.

Por su postura frontal contra el terrorismo, el narcotráfico y la decadencia del Pentágono en sus últimos años, Hegseth es el enemigo uno junto a Trump para los demócratas en su nuevo rumbo político socialista vinculado al islamismo.

Esta vez Hegseth fue acusado formalmente por un legislador republicano aliado al socialismo que ha penetrado el Congreso, Thomas Massie. Lo acusa supuestamente de mala gestión de la guerra, de extralimitarse en sus poderes a la hora de realizar cambios de personal y de realizar las denominadas "ejecuciones extrajudiciales" con los ataques contra las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Es decir, Massie, defiende a los terroristas iraníes y a los narcotraficantes. Por tales motivos perdió las primarias republicanas y enero se despide del Congreso, no sin antes intentar hacer todo el daño posible como lo hizo en su momento Liz Cheney, la hija del exvicepresidente Dick Cheney.

La moción de juicio político (impeachment) no entra a examinar "delitos graves, ni delitos menores, ni traición, o soborno" sino "desacuerdo sobre políticas", contraatacó Hegseth en una rueda de prensa.

Los soldados lo "adoran", responde Trump

Massie presentó la moción una semana después de la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de medio mandato, que le entregaron la mayoría del Congreso a los demócratas, pero a partir de enero.

De cualquier manera ya están empinados lanzando amenazas y preparando el terreno para presentar la destitución del presidente Donald J. Trump. Acciones que no van a ninguna parte y cuyo objetivo principal es crear un maremoto político y mayor división y radicalismo en el Congreso de la nación por los dos años restantes de la actual administración.

Massie no pudo presentarse a esas elecciones porque fue derrotado en las primarias de su circunscripción electoral por otro candidato republicano apoyado por Trump. En realidad lo que denota es su gran sentimiento de venganza y su alineación a los intereses de la extrema izquierda y del radicalismo islámico dentro del sistema político de EEUU.

La moción, con ocho acusaciones, podría pasar en la Cámara de Representantes si consigue recoger suficientes votos disidentes de republicanos, pero tiene cero posibilidades de lograr los dos tercios necesarios (67 votos de 100) en el Senado.

Hegseth ha destituido a altos cargos militares en el Pentágono por incompetencia y exceso de burocracia o traición a los verdaderos intereses militares y políticos del país.

Acusado de enfrentar el narcotráfico y reforzar la seguridad nacional

Hegseth es también acusado de haber llevado a cabo las llamadas por la extrema izquierda "ejecuciones extrajudiciales" al iniciar una serie de ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, con al menos 235 muertos.

"Los soldados, los verdaderos soldados (...) adoran a Pete Hegseth", declaró el lunes por la noche el presidente Donald Trump para apoyar a su secretario de Defensa, que según él ha hecho un "excelente trabajo".

La alianza militar contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe impulsada por Trump, conocida en inglés como "Triple C" es "mutuamente beneficiosa", aseguró Hegseth.

"Ellos pueden salvar sus países y recuperar sus calles. Nosotros podemos impedir que las drogas y las pandillas lleguen a nuestro país" aseguró.

"Estos países que se sumaron a la Coalición (...) no lo hicieron a regañadientes: se unieron con orgullo, con valentía y con rapidez", aseveró.

Las venganzas políticas por encima de todo

Los republicanos conservan el control del Congreso hasta que los legisladores recién elegidos asuman sus cargos el 3 de enero.

Como venganza por sus derrotas políticas en las primarias, algunos legisladores traidores a la esencia del Partido ya se han mostrado dispuestos a ajustarle cuentas a Hegseth, y de forma indirecta, al Presidente, que ya es amenazado por los nuevos demócratas de no dejarlo gobernar en la segunda mitad de su mandato. Estos son los mismos que han dicho que desean la unidad del país, cuando en verdad es todo lo contrario.

"El remedio adecuado para un desacuerdo sobre políticas es la legislación, es el debate, es la próxima elección presidencial. No es entregarle el pleno de la Cámara y del Senado a los demócratas para que puedan montar un juicio espectáculo contra el Presidente y el secretario de Guerra" puntualizó Hegseth.

En poco menos de dos años, Hegseth, exmiembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos y expresentador televisivo, ha mostrado una inusual empatía con los soldados a diferencia de las cadenas de mando con el excesivo rigor militar tradicional de los altos mandos militares.

Hegseth ha reestructurado el Pentágono con los verdaderos jefes militares que aman al país, no con lo que intentaban su destrucción mediante la democracia y acciones políticas a favor del wokismo, el socialismo y en contra de la seguridad nacional del país. Y como es de esperar, ahora enfrenta la venganza de quienes dejaron de servir al país para beneficiar ideologías antiamericanas, antipatrióticas y antioccidentales.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.