La jovencita D'África inicia en Miami su carrera musical

Una familia de artistas

“Por lo general, los padres de artistas no quieren que los hijos, por temor a todas las circunstancias que vienen en el camino, sean actores, o bailarines, según la rama”, declaró Simone Balmaseda, madre de África. Pero cuando la niña dijo que su camino era el arte, “me encantó, me siento muy feliz de que todos puedan seguir la tradición de la familia”.

“Como desde los cuatro años estaba cantando”, dijo D'África, que siempre ha tenido “mucho amor” por la música. Como acotó Simone, “desde muy pequeñita tiene algo muy natural que a la hermana le sorprendió, y es el vibrato en la voz. Pero nunca nos imaginamos que fuera a decidirse por el canto”.

La joven cantante es heredera de una larga cadena de artistas, que se remonta a su bisabuela, que era “recitadora del circo y la mujer sin cabezas”, como explicó Simone, actriz y profesora de actuación. Su abuelo, Mario Balmaseda, ha desarrollado una exitosa carrera como actor en Cuba. Su bisabuela materna era cantante lírica, su abuela materna era bailarina, su hermana Samantha estudió canto lírico, y tiene dos tías bailarinas.

Perfectas imperfecciones

“Escogí esa canción porque de chiquita tenía muchos complejos sobre mi imagen, mi manera de pensar”, confesó D'África a DIARIO LAS AMÉRICAS. “Me veía muy diferente y me acomplejaba. También me di cuenta de que muchas personas de mi edad tienen complejos, así que no era la única persona que se sentía así”.

Con este tema “quería transmitirles, no sólo a las personas de mi edad, sino a otras personas que tienen complejos, que sus imperfecciones son las que los hacen perfectos”.

Asimismo, indicó que el reto “fue hacer los coros y empezar la canción, porque empezaba la canción y ya tenía que decir la primera palabra. Y también subir en los tonos, porque tengo la voz muy grave y eso siempre me ha costado”.

Pero D'África no está sola, le acompaña en el entrenamiento vocal la talentosa cantante Lourdes Nuviola, que desde hace más de dos años le imparte clases de canto. Nuviola dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que cuando la conoció “me quedé impresionada, porque esa niña tiene una voz muy especial para su edad, de esas voces que pocas veces encuentras”.

La cantante agregó que D'África cuenta con “un registro bastante amplio, una voz grave, linda, que en temas de jazz, por ejemplo, quedan muy bien. Además, es una niña bien disciplinada y segura de lo que quiere. Le he puesto retos, con temas movidos, en español, para que aprenda a hacer de todo”.

“Ahora está creciendo, y la voz con el tiempo va madurando, así que cuando tenga más edad, hay que agarrarla, porque no es fácil lo que viene”, dijo en broma.

La grabación del video fue un proceso muy interesante, pues D'África recibió entrenamiento previo de su madre y de los propios realizadores del audiovisual, Eligio y Kizzy, al frente de OmniKizzy Productions. La experiencia de esta pareja se ancla en Cuba, hace más de 20 años, con el grupo Omni Zona Franca, en la zona habanera de Alamar. Este grupo unió todas las artes y tenían importantes acciones públicas.

“A África la vimos nacer, es como parte de nuestra familia”, contó Eligio, y añadió que “ella siempre ha demostrado actitud ante el canto. Sus clases con Lourdes Nuviola la colocaron en la posibilidad de cantar una canción como esa y de dar esa imagen”.

En torno al concepto del video, afirmó que quiso “destacar la belleza de África. Había mucho dilema entre si es una niña y parece una mujer. Pero quise mostrar su belleza porque ya es una artista, tiene un don fuerte, también por su crianza entre artistas, esa es su escuela. Aposté por su voz, talento y proyección escénica”.

El proceso, enfatizó, “fue lindo”, pues “toda la familia se sumó de forma voluntaria. Y como vivimos en el mismo edificio, ella bajaba a mi casa, hacíamos sesiones de proyección escénica, de mirar fijo a la cámara, de meditación, de coordinación descoordinada, de trabajo con el cuerpo”.

“La experiencia fue increíble”, recordó D'África. “Fue mi primera vez en un estudio y la pasé súper bien grabando la canción. Mi maestra de canto me ayudó mucho para dar las notas correctas”.

El tema se grabó en el estudio del pianista Michel Ferré, quien hizo también el arreglo musical de la canción. “Mi hermana me hizo un coro de la canción y le quedó espectacular”, sumó D'África, quien está abierta a interpretar todo tipo de música, en inglés y en español.

Embed

Mirar al futuro

Cantar es su pasión, “es lo que me encanta hacer, siempre he sentido mucha emoción por la música”. Es por eso que aspira a crecer en este aspecto, con una meta bien clara: “poder ganar varios Grammy. Para eso hay que cantar muy bien, y me gustaría tener un productor bueno, para sacar mi propia música”.

Por ahora sigue escribiendo canciones y espera sacarlas pronto. Además, se alista para una nueva etapa de formación artística, tras ser admitida en Miami Arts Charter School, en Wynwood, para estudiar canto coral. La música no se detiene. Con el apoyo incondicional de su creativa familia, D'África escribe el comienzo de una hermosa historia.

@GrethelDelgado_