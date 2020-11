López quien lleva 26 años trabajando en la Cámara asegura que más de 159.000 empleos se han perdido en Florida, y la industria de los cruceros es una de las más afectadas, ya que solo ese sector mueve hacia el estado unos 1.8 billones de dólares al año, lo que incide radicalmente en la economía de la región.

"Hago un llamado a los altos funcionarios de todas las instancias de gobierno que también contribuyan con la reactivación de la economía. Creen que tienen sus cargos asegurados, y no. Nadie tiene el puesto asegurado. Mientras no salgamos y apoyemos a la economía esto se pondrá poner de mal en peor y todos estamos expuestos a perder nuestros empleos o que nos corten horas. Eso es lo que no ven muchas personas cómodas, sentadas en sus casas y no apoyan a la economía. Insisto hay que apoyar a la economía".

Un grano de arena

López nos cuenta que cuando se inició la cuarentena y en medio de tanto desconsuelo y además de desconocimiento decidieron hacer entregas de alimentos hospitales del sur de la Florida que en ese momento eran los que estaban recibiendo el mayor número de pacientes infectados. “Fuimos a cuatro hospitales con comida caliente para médicos, enfermeras, para el personal que estaba trabajando al frente en la contingencia. Fuimos dos veces al Jackson Memorial Hospital. Fuimos al Mercy Hospital y fuimos a Doctor Hospital. Lo hicimos con un miembro de la Cámara como manera de contribuir en ese difícil momento”.

Información, una forma de ayudar

“Hace 15 años decidimos hacer foros de salud con valiosa información para la comunidad. Entonces desde ese momento hacemos un gran encuentro donde invitamos a especialistas en distintas áreas para hablar de temas importantes de salud. También las personas que asisten a nuestros eventos puedes realizarse diferentes pruebas médicas completamente gratuitas “.

Asegura que bajo ese mismo principio de ofrecer información de calidad en torno a la salud, en medio de la pandemia han realizado diferentes actividades donde especialistas han hablado sobre el COVID-19, y muchos más allá de la información que se sabe a través de las redes y los medios de comunicación, estos encuentros han servido para despejar dudas. “Es importante que la gente esté informada y que reciba la información de calidad de primera mano”.

@ElkisBejarano