Precio de la gasolina en Florida hoy: Promedio baja a $2.83 tras alza repentina

El precio de la gasolina en Florida fluctúa sin sobrepasar los niveles del año pasado.

MIAMI.- AAA – The Auto Club Group informó que los precios de la gasolina en Florida experimentaron un fuerte repunte a mitad de la semana pasada, seguido de una caída que dejó el promedio estatal en 2.83 dólares por galón este martes, 17 de febrero, dibujando una fluctuación característica, sin rebasar los niveles registrados el año pasado.

El miércoles anterior, el precio había alcanzado los 2.94 dólares tras subir nueve centavos, pero luego retrocedió once centavos en los días siguientes. Aunque la fluctuación fue notable, los conductores actualmente pagan apenas tres centavos más que hace una semana y 19 centavos menos que en la misma fecha del año pasado.

“Los ciclos de precios continúan impulsando estos altibajos en los surtidores”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA. Según detalló, los valores tienden a bajar, luego repuntar y posteriormente descender nuevamente, aunque en términos generales se mantienen por debajo de los niveles registrados hace un año.

Contexto estatal y comparación nacional

El promedio estatal de 2.83 dólares por galón representa siete centavos menos que la semana anterior, cuatro centavos más que hace un mes y 19 centavos menos que en este mismo período de 2025.

Por su parte, a nivel nacional, el promedio actual es de 2.91 dólares por galón, ligeramente inferior a los 2.92 de la semana pasada, pero superior a los 2.83 de hace un mes.

Hace un año, el promedio nacional era de 3.16 dólares por galón, lo que refleja una reducción significativa en comparación con 2026.

Estas variaciones responden principalmente al fenómeno conocido como “price cycling”, una práctica frecuente en Florida y otros estados del sureste, donde los precios suben y bajan en cortos períodos debido a estrategias competitivas entre minoristas y cambios en los costos mayoristas.

Mercados más caros y más económicos en Florida

En el análisis regional, el área metropolitana de West Palm Beach-Boca Raton registra el precio más alto del estado con un promedio de 3.03 dólares por galón, seguida por Naples con 2.96 y Gainesville con 2.94.

En contraste, los precios más bajos se encuentran en Crestview-Fort Walton Beach con 2.66 dólares por galón, Panama City con 2.67 y Pensacola con 2.75.

Cómo ahorrar gasolina en Florida

Ante estas fluctuaciones, AAA recomienda adoptar hábitos que ayuden a reducir el gasto en combustible. Entre las estrategias más efectivas se encuentra combinar diligencias para limitar el tiempo de conducción, manejar de forma conservadora evitando aceleraciones bruscas y exceso de velocidad, y retirar peso innecesario del vehículo, ya que cada 100 libras adicionales pueden reducir el rendimiento de combustible entre 1% y 2%.

También aconseja comparar precios en distintas estaciones de servicio antes de abastecerse y considerar el pago en efectivo, ya que algunos establecimientos cobran un precio más alto por galón cuando se utiliza tarjeta de crédito.

A pesar de los movimientos bruscos de la última semana, el panorama general muestra que los precios de la gasolina en Florida se mantienen por debajo de los niveles del año anterior, ofreciendo cierto alivio a los conductores en medio de la volatilidad del mercado energético.

