La Virgen de la Caridad caminará junto a su pueblo por Miami-Dade y Broward

Solemne eucaristía en honor a la Virgen de la Caridad.

Imagen de referencia de una misa en la iglesia de la Ermita de la Caridad.

Virgen de la Patrona de Cuba en su recinto en la Ermita de la Caridad del Cobre, Miami.

MIAMI.- La Virgen de la Caridad saldrá nuevamente al encuentro de sus devotos en el sur de Florida. Su imagen visitará 19 parroquias de Miami-Dade y Broward antes de la festividad del 8 de septiembre, una fecha que cada año congrega a miles de fieles alrededor de uno de los símbolos más arraigados en la identidad cubana.

Bajo el lema “Caminando con Su Pueblo”, La Ermita prepara varias semanas de peregrinaciones, oración, música y encuentros comunitarios. El calendario concluirá con una misa solemne presidida por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski.

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La primera jornada tendrá lugar el sábado 22 de agosto por el sur de Miami-Dade. La procesión partirá a las 10:00 a.m. de Our Lady of Lourdes Catholic Church y avanzará por St. John Neumann, St. Louis, Our Lady of the Holy Rosary-St. Richard, Christ the King, St. Joachim, Misión Santa Ana, St. Martin de Porres y Sacred Heart. La última parada será a las 5:30 p.m. en Sentir Cubano, donde finalizará el trayecto de ese día.

Una semana después, el sábado 29, la comitiva llegará a comunidades religiosas del norte del condado y Broward. El itinerario se abrirá a las 10:00 a.m. en St. Dominic Catholic Parish y continuará por St. Cecilia, Santa Barbara, St. Benedict, Our Lady of the Lakes, Mother of Our Redeemer, St. Monica, St. Bartholomew y St. Stephen.

El cierre está previsto para las 5:15 p.m. en St. Bernadette Catholic Parish. En cada destino habrá momentos de recogimiento y reflexión para las familias que acudan a recibir a la Patrona de Cuba.

“Al preparar nuestros corazones para la celebración de este año, estamos llamados una vez más a vivir la unidad y la esperanza que Nuestra Señora inspira en cada uno de nosotros”, expresó el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad.

Espino recordó que su presencia maternal “ha consolado y guiado a generaciones” y consideró que la programación refleja la relación histórica entre la Virgen y quienes encuentran en ella consuelo, protección y fortaleza.

“Ella siempre camina a nuestro lado. Todos están invitados a acompañarnos en este querido camino de fe”, afirmó.

Entre el 26 y el 28 de agosto se desarrollará además un maratón para recaudar fondos destinados al mantenimiento y la labor pastoral del templo. Las contribuciones podrán realizarse mediante el teléfono 305-488-0123 o el portal Ermita.org.

La novena se extenderá del 30 de agosto al 7 de septiembre. Durante esos nueve días, distintas parroquias acompañarán el rosario y la eucaristía como preparación espiritual para la fecha principal.

En la víspera, las puertas abrirán a las 7:00 a.m. Desde una hora después y hasta las 5:00 p.m., el público podrá acercarse a Nuestra Señora de la Caridad en el Malecón de La Ermita para rezar y depositar flores u otras ofrendas.

El rosario y la misa iniciarán a las 7:30 p.m. Posteriormente, coros y artistas locales protagonizarán una vigilia mariana desde las 9:30 p.m. hasta la medianoche.

La velada terminará con las tradicionales Mañanitas, interpretadas por mariachis para recibir el 8 de septiembre entre cantos y muestras de fervor.

Ese martes, los actos se retomarán en la sede de 3609 S. Miami Ave. Los asistentes tendrán acceso a la Virgen entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m., antes de que la procesión salga a las 5:00 p.m. hacia el Miami-Dade County Fair & Exposition.

Después de la partida, La Ermita cerrará y el homenaje se trasladará al recinto ferial, localizado en 10901 Coral Way.

El acceso estará disponible desde las 5:00 p.m. y el reverendo Manny Álvarez dirigirá el rosario a las 6:30 p.m. Media hora más tarde se iniciará el desfile de ministerios, grupos y movimientos católicos.

Nuestra Señora de la Caridad hará su entrada a las 7:30 p.m. El oficio religioso, último momento de la agenda, arrancará a las 8:00 p.m. encabezado por Wenski.

El miércoles 9, el templo mantendrá un horario especial de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. para recibir a quienes deseen acudir después de la fiesta.

Levantada hace más de 55 años por la comunidad del exilio cubano frente a la bahía de Biscayne, La Ermita se convirtió en refugio espiritual, punto de encuentro y espacio de memoria para varias generaciones de inmigrantes.

En el año 2000, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos la reconoció oficialmente como Santuario Nacional, una designación que consolidó su relevancia más allá del ámbito local.