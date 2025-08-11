¡Las clases han comenzado nuevamente, y a todos nuestros estudiantes , maestros y administradores, les deseo lo mejor para el año escolar 2025-26!

Una de las mejores partes de mi trabajo es visitar las escuelas y conectar con tantos jóvenes brillantes y educadores dedicados. A principios de este año, visité la escuela secundaria Felix Varela Senior High School, donde felicité a los estudiantes inscritos en el Programa de Recursos Agrícolas por haber elegido el nombre ganador para nuestro nuevo caballo de la Unidad de Patrulla Montada: Valor.

Los estudiantes demostraron gran talento, y me fui de ese evento llena de energía por su entusiasmo y por el fuerte liderazgo en esa escuela.

Seguiremos trabajando estrechamente con los centros docentes locales para garantizar que los planteles continúen siendo lugares seguros para aprender. Por eso, entrenamos rutinariamente a nuestros agentes para responder ante la amenaza de intrusos armados en el campus. En esos casos, nuestro objetivo principal es actuar lo más rápido posible para neutralizar la amenaza. Los padres pueden tener la seguridad de que no perderemos tiempo si ese escenario llegara a convertirse en realidad.

Además, para brindar una capa adicional de seguridad, hemos continuado la capacitación de personal escolar en la Academia de Guardianes desde 2018. El Programa de Guardianes Chris Hixon, Coach Aaron Feis y Coach Scott Beigel—nombrado en honor a tres de las 17 personas asesinadas por un tirador en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School el 14 de febrero de 2018—fue aprobado por la Legislatura de Florida tras esa tragedia. Este programa permite que empleados escolares entrenados y evaluados sirvan como guardianes armados en las escuelas.

Nuestros instructores de armas de fuego en el Centro de Entrenamiento de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade someten a cada voluntario inscrito en el Programa de Guardianes a un entrenamiento riguroso que exige calificar con su arma a un nivel superior al requerido por el programa.

Los niños son el futuro, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlos seguros. Ese compromiso también incluye hacer más seguro su recorrido a pie hacia y desde la escuela, gracias a nuestros altamente capacitados guardias de cruce escolar, un componente vital de nuestra Oficina de Servicios Comunitarios.

A quienes conducen por zonas escolares por las mañanas, les pido que reduzcan la velocidad y permanezcan atentos. Añadan tiempo extra en la planificación de su trayecto, teniendo en cuenta que hay más tráfico, la presencia de peatones y ciclistas.

También reconocemos que el inicio del año escolar puede poner presión en los presupuestos familiares, especialmente en hogares con varios estudiantes. Si no lo sabían, los útiles escolares que califiquen estarán exentos del impuesto sobre la venta durante todo el mes de agosto.

Además, por tercer año consecutivo, nuestra Oficina de Robos, a través de la Unidad de Intervención de Robos (RID), ha donado mochilas a niños de escasos recursos en honor a César “Echy” Echaverry, quien sacrificó su vida el 17 de agosto de 2022 para proteger a la comunidad de un peligroso delincuente. RID suele donar hasta 300 mochilas al año a estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Miami-Dade.

¡Vamos a prepararnos para otro año escolar seguro y exitoso!