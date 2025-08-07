jueves 7  de  agosto 2025
¿Preparados para el regreso a clases al estilo soleado de Florida?

Quienes tienen niños pequeños saben que la lista de útiles es larga, pero en tiendas online como las de Amazon se puede resolver con pocos clics

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En Florida, el regreso a clases, ya sea a la escuela o a la universidad, no siempre se siente como ese otoño de película, con hojas cayendo y suéteres abrigados. Aquí, los uniformes escolares comparten escena con el calor eterno, y entre los nervios del primer día aún resuenan, en la memoria, las olas del fin de semana en la playa. Pero si hay algo que no cambia, haga sol o llueva, es la importancia de prepararse con tiempo y evitar el corre-corre de último minuto.

Para muchos padres latinos, esta temporada combina emoción con desafío. ¿Cómo asegurarse de que sus hijos tengan todo lo que necesitan, desde crayones y mochilas hasta toallas para la residencia universitaria, sin recorrer medio mundo ni vaciar la cartera?

Todo en un solo lugar… incluso desde el celular

Este año escolar 2025, muchas familias en el sur de Florida están optando por hacer sus compras escolares en línea. ¿La razón? Evitar las filas, los trayectos bajo el sol, y ese momento clásico de llegar a la tienda y que ya no haya mochilas. Ahí es donde Amazon se convierte en un verdadero aliado: práctico, accesible y siempre al alcance.

Con tiendas especializadas como amazon.com/regresoaclases y amazon.com/paralauniversidad, es fácil encontrar desde útiles escolares hasta ropa, electrónicos y decoración para dormitorios, todo seleccionado para cada etapa: desde kínder hasta universidad.

Para los más chicos… y sus papás también

Quienes tienen niños pequeños saben que la lista de útiles es larga, pero en tiendas online como las de Amazon se puede resolver con pocos clics: lápices, colores, libretas, estuches y hasta loncheras. Marcas confiables y precios bajos todos los días hacen que se pueda comprar todo sin complicarse. Además, hay ropa básica ideal para el clima de Florida, ligera, fresca, y duradera, que se adapta al uniforme escolar o al look diario.

¿Y los que se van a la universidad?

Para quienes tienen hijos que se van a estudiar fuera (¡o al otro lado de la ciudad!), preparar ese primer espacio fuera de casa puede ser abrumador. Desde sábanas hasta lámparas, pasando por cafeteras, escritorios y organizadores, Amazon tiene paquetes curados que hacen que un dormitorio se sienta como hogar desde el primer día.

Un plus que muchas familias no conocen: la membresía de Prime para Adultos Jóvenes (de 18 a 24 años) cuesta la mitad que la regular, e incluye envíos gratis, acceso a Prime Video, almacenamiento de fotos y hasta entregas sin costo con Grubhub+. Perfecto para estudiantes que empiezan a construir su independencia sin dejar de estar conectados.

Comprar en español, sin estrés

Para muchas mamás hispanohablantes en Florida, poder comprar en español es un alivio. Amazon ofrece una experiencia completamente localizada en español, tanto en la app como en el sitio web, lo que permite explorar productos y leer reseñas con confianza.

Este regreso a clases, más que una lista de pendientes, puede ser una oportunidad para simplificar, planear con calma y empezar el ciclo escolar con el pie derecho. Y si todo llega directo a la puerta de tu casa, mejor aún.

