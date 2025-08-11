lunes 11  de  agosto 2025
FRENTE INTERNACIONAL

Exilio cubano lanza ofensiva "Salvar a Cuba" en medio de crisis humanitaria en la isla

El Directorio Democrático Cubano, liderado por Orlando Gutiérrez-Boronat, intensificó su ofensiva diplomática con el anuncio de un evento internacional en Miami

Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional del Directorio Democratico Cubano, habla desde la Basílica de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica.

Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional del Directorio Democratico Cubano, habla desde la Basílica de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica.

CAPTURA DE VIDEO DDC
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- En respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa Cuba, con una cifra récord de 1.176 presos políticos y el colapso de sus sistemas de salud y energía, el Directorio Democrático Cubano (DDC) intensificó una ofensiva diplomática internacional que dará paso al evento ‘Salvar a Cuba’ en Miami el próximo septiembre.

A través de reuniones de alto nivel en Costa Rica y Estados Unidos, la organización anunció a través de su secretario nacional, Orlando Gutiérrez-Boronat, que el propósito es consolidar un “frente internacional” para presionar por un cambio democrático en la isla.

Lee además
El exdiplomático cubanoamericano Luis Zúñiga (izq.), Rasa Jukneviciene, exministra de Defensa de Lituania y actual europarlamentaria, y el secretario general de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat. 
AVANCE

Resistencia cubana vislumbra "movimiento europeo unido" contra la dictadura castrista
Orlando Gutiérrez-Boronat participa en acto conmemorativo del UCCA en Washignton
DENUNCIA

Resistencia cubana expone alianza La Habana-Moscú en conflicto ucraniano

Ofensiva diplomática

La estrategia del DDC se centra en gestiones de alto impacto para evidenciar la insostenibilidad del régimen cubano. Una de las más relevantes fue el encuentro de Gutiérrez-Boronat con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en San José, donde expuso la "propuesta de transición democrática de salvación nacional".

Estas acciones se complementaron con reuniones en el Parlamento de Suecia y un importante encuentro el 8 de agosto con el senador estadounidense Rick Scott, en la histórica Torre de la Libertad de Miami, donde se presentaron propuestas concretas para reforzar la lucha por la libertad.

Como resultado de esta presión, el Senado de Chile aprobó una resolución que no solo condena a la dictadura, sino que reconoce explícitamente "la labor de la Asamblea de la Resistencia Cubana", de la que es parte integral el DDC.

La campaña del Directorio también apunta directamente a las finanzas del régimen, con una iniciativa que logró que el Parlamento Europeo votara para suspender el financiamiento de la Unión Europea a la dictadura.

Esta medida busca cortar el flujo de recursos que, según la oposición, se utiliza para sostener el aparato represivo del régimen.

Llamado a la acción internacional

El complemento de estos esfuerzos será el evento "Salvar a Cuba", programado para el 13 de septiembre y enmarcado en el 35º aniversario del DDC. La conferencia de prensa de presentación del acto está pautada para el 14 de agosto a las 11:30 a.m. en la sede del Directorio.

En un simbólico llamado desde la Basílica de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica, Gutiérrez-Boronat convocó a unirse a la conferencia para lograr "el empuje final por la nación cubana".

En un video enviado a DIARIO LAS AMÉRICAS, el líder opositor declaró que este encuentro será "portal y plataforma para ese esfuerzo necesario y final para que Cuba regrese a sí misma y los cubanos recuperen su nación".

El secretario nacional del DDC enfatizó la urgencia de la situación, tras afirmar que "es necesario salvarla para salvar a América", en un claro mensaje a la comunidad internacional para que se involucre de forma activa en la liberación del pueblo cubano.

Paralelamente a la diplomacia externa, el DDC mantiene una comunicación directa con el pueblo cubano a través de Radio República, que transmite 24 horas al día para romper el cerco informativo del régimen.

Colapso multidimensional

Estas acciones del exilio se producen en el contexto de un deterioro sin precedentes en la isla. Informes de julio documentan un récord de 1.176 personas presas por motivos políticos, de las cuales 474 presentan patologías graves sin atención médica adecuada.

El propio ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, admitió que el país solo dispone del 30% del cuadro básico de medicamentos.

Esta crisis se extiende a todos los ámbitos. La inseguridad alimentaria es tan severa que el salario medio de 17 dólares mensuales es insuficiente para la nutrición básica, y los apagones diarios afectan hasta al 41% del territorio nacional, lo que provocó 845 protestas ciudadanas solo en julio.

La represión se ha vuelto más sofisticada y cruel, según el exilio cubano. Julio fue catalogado como el mes más represivo de 2025, con 357 acciones documentadas que incluyen detenciones arbitrarias, hostigamiento a familiares de presos del 11J y asedio a viviendas.

Una táctica alarmante para la oposición es la revocación de libertades condicionales, que devolvió a prisión a líderes como José Daniel Ferrer García, de UNPACU, y Félix Navarro Rodríguez, lo que evidenciaría la falta de garantías jurídicas y la voluntad del régimen de silenciar cualquier disidencia.

La vida cotidiana se convirtió en una lucha por la supervivencia. Con un salario medio de 6.506 pesos, una familia en La Habana necesita más de 41.000 pesos solo para una dieta mínima, una brecha insalvable que fomenta el "hambre oculta" por la falta de nutrientes.

La escasez de medicinas alimenta un mercado negro con precios exorbitantes, donde una simple tableta de analgésico puede costar alrededor de 1.500 pesos.

Temas
Te puede interesar

Roma, nuevo destino de la resistencia cubana en campaña para desfinanciar a régimen de La Habana

Al menos seis muertos deja nueva masacre en Ecuador

Renuncia gerente de mina en Chile tras derrumbe que dejó seis fallecidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.
CELEBRIDADES

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Búsqueda de la paz

Una cumbre bajo la lupa de Ucrania y Europa; Trump espera que la reunión con Putin sea "constructiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar