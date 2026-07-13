lunes 13  de  julio 2026
SALUD PÚBLICA

Emiten alerta sanitaria en dos playas de Miami-Dade por altos niveles de bacterias

El Departamento de Salud de Florida recomendó evitar el contacto con el agua en Bark Beach y Golden Beach tras detectar una concentración elevada de enterococos

Dos playas de Miami-Dade, Bark Beach y Golden Beach, presentan altos niveles de bacterias Enterococcus.

Dos playas de Miami-Dade, Bark Beach y Golden Beach, presentan altos niveles de bacterias Enterococcus.

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El Departamento de Salud de Florida (FDOH) emitió una alerta sanitaria para dos playas de Miami-Dade después de detectar concentraciones elevadas de Enterococcus, una bacteria utilizada como indicador de posible contaminación fecal en aguas recreativas.

La advertencia afecta a Bark Beach y Golden Beach, donde las muestras analizadas no cumplieron con los estándares estatales de calidad del agua. Como medida preventiva, la agencia recomendó a residentes y visitantes abstenerse de ingresar al mar hasta que nuevos análisis confirmen condiciones seguras.

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De acuerdo con el FDOH, los enterococos habitan de forma natural en el tracto intestinal de personas y animales. Su presencia en niveles elevados puede estar relacionada con escorrentías provocadas por lluvias, desechos de mascotas y fauna silvestre, así como con descargas de aguas residuales.

La dependencia explicó que la exposición puede ocurrir al ingerir agua contaminada o cuando esta entra en contacto con heridas o cortaduras abiertas, lo que incrementa el riesgo de infecciones, enfermedades gastrointestinales y erupciones en la piel.

Las autoridades aclararon que esta situación no está relacionada con el brote de ciclosporiasis, una enfermedad causada por un parásito distinto que afecta el sistema digestivo.

Desde mayo, Florida ha confirmado alrededor de 50 casos de ciclosporiasis, incluidos cinco en Miami-Dade y otros cinco en Broward, según datos del Departamento de Salud.

El FDOH mantiene un monitoreo continuo de la calidad del agua en playas y otros espacios recreativos del estado, y actualizará el aviso una vez que los resultados de laboratorio indiquen que las condiciones son aptas para los bañistas.

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