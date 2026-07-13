Presentan en Miami los Juegos Santo Domingo 2026 con la meta de atraer 300.000 turistas

MIAMI. - La República Dominicana lanzó este lunes en Miami su campaña de promoción internacional para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el propósito de consolidar al país como el referente del turismo deportivo en la región y atraer un flujo estimado de hasta 300.000 visitantes.

El ministro dominicano de Turismo, David Collado, y el presidente del Comité Organizador del certamen, José Monegro, encabezaron el encuentro en el hotel JW Marriott Marquis a once días de la inauguración de la cita deportiva, que iniciará el viernes 24 de julio en la capital dominicana.

Diversificación turística

Collado defendió la celebración de estas grandes competencias como una herramienta clave para diversificar la oferta del país, que ya supera sus registros históricos de llegada de viajeros.

"República Dominicana recibió 11.7 millones de visitantes y vamos este año a más de 12 millones de visitantes", afirmó Collado en su intervención, para luego puntualizar que "la estrategia es muy clara, la diversidad de nuestro turismo: turismo deportivo".

El ministro aprovechó el escenario de Miami, una de las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para invitar a los amantes del deporte a visitar la República Dominicana una vez concluido el torneo de fútbol y prolongar su estadía en la región.

El Ministerio de Turismo y el sector privado constituyeron una comisión de trabajo que evalúa y patrocina eventos internacionales. El ministro Collado adelantó que el remozamiento de la Ciudad Colonial —casco histórico de Santo Domingo—, con una inversión de casi 100 millones de dólares y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, formará parte de la experiencia de los atletas y los visitantes.

David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana. D. CASTROPÉ

Obras deportivas con rango olímpico

Por su parte, Monegro detalló que los trabajos de adecuación de la infraestructura no solo cumplen con los requisitos para los juegos de este año, sino que elevan la categoría del país para futuras citas internacionales de carácter mundial.

El directivo informó que el Centro Acuático recibió la certificación de Categoría 1 de World Aquatics, la federación internacional de natación. "En las cuatro disciplinas olímpicas de natación, República Dominicana puede montar un mundial en esa instalación", aseguró Monegro, quien ejerce sus funciones de manera honorífica y voluntaria.

Igualmente, confirmó que el pabellón donde compiten las integrantes de la selección nacional de voleibol, conocidas como las "Reinas del Caribe", cuenta con el equipamiento necesario para albergar torneos de nivel olímpico. La meta de la organización es que estas sedes sirvan de apoyo logístico y de entrenamiento para las islas vecinas y los países centroamericanos que no disponen de este tipo de complejos deportivos.

Estabilidad nacional y legado social

La delegación dominicana insistió en que el éxito de la organización y el atractivo para la inversión extranjera se sostienen sobre la paz interna del territorio.

"Si República Dominicana es el líder del turismo de Centroamérica y el Caribe, tiene que tener la oferta turística más allá de lo clásico, porque tiene que comportarse como un líder", explicó Monegro. El presidente del comité también enfatizó las fortalezas de la nación como destino seguro: "Es una democracia estable, es un país socialmente tranquilo, donde no hay conflictos sociales".

La inversión gubernamental para este evento supera los 5.000 millones de pesos dominicanos. El principal legado social de los Juegos del Centenario, denominados así por conmemorar los cien años de la primera cita celebrada en México en 1926, se concentrará en la Villa Centroamericana.

Este complejo residencial, que consta de aproximadamente 150 edificios de ocho niveles, alojará a los atletas durante la competencia y, una vez concluida, se convertirá en viviendas de bajo costo para miles de familias dominicanas.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán del 24 de julio al 8 de agosto a más de 6.000 atletas de 37 países y territorios, en 40 deportes y 56 disciplinas. Será la tercera ocasión en que la República Dominicana acoge la justa regional más antigua del continente, tras las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.