Las efervescentes horas previas a la presentación de Trump

Los seguidores de Trump, vestidos con sus llamativas camisetas y coloridas pancartas de apoyo, se congregaron en las inmediaciones del imponente edificio federal, situado en el centro de Miami, generando de alguna manera una atmósfera festiva en medio de la formalidad del asunto. Los contrarios del precandidato también cumplieron su cometido. Una pancarta decía: ‘Nobody is above the law’ (Nadie está por encima de la ley).

Era un momento que prometía ser inolvidable, en el que el carácter peculiar del expresidente Trump se encontraba en juego. Seguidores y críticos del exmandatario estaban allí, en primera fila —si se quiere—, ávidos de verlo, saludarlo, abuchearlo o incluso ridiculizarlo. Llamó la atención un hombre que llevó al lugar una cabeza de cerdo atravesada por una lanza.

Las horas de espera se vieron más alteradas cuando las autoridades informaron sobre un “paquete sospechoso” en el área. Los periodistas fueron removidos de sus lugares, agentes de diferentes fuerzas hicieron su trabajo y media hora más tarde se informó que se trataba de una falsa alarma.

Voces y desenlace

Aunque no hubo cifras oficiales, a simple vista se observaba que eran más los simpatizantes que los detractores.

“Yo estoy aquí, primeramente, porque creemos que nuestro Donald Trump no es perfecto. Comencemos con eso. Pero todavía podemos confiar, creo, aunque tengo dudas, en la justicia”, dijo el cubano Florencio Rodríguez Acosta.

“Si hubiese justicia, plena, clara y transparente, Trump estuviese de tercer lugar en la lista y Hillary (Clinton) ya hubiese pasado por esto, ya Mr. (Joe) Biden, que el Señor lo va a acoger en su gloria, ya hubiese pasado por esto. Pero nos tocó al malo de la película, ¿Quién? El que ama a América, el que cree en la libertad”, añadió.

Así como Rodríguez Acosta, el también cubano Jhonny Leyva dijo “presente” para mostrar su apoyo al exmandatario, y recalcar, al igual que el otro seguidor de Trump, que se comete una “injusticia” con el expresidente que aspira volver a la Casa Blanca.

“Estoy acá apoyando al presidente Trump por la injusticia que quieren cometer con él. Es una injusticia porque Hillary Clinton tenía 33 videos secretos, 10 computadoras, todo lo quemó y lo desbarató. Joe Biden tenía en un garaje un carro lleno de documentos secretos sin ser presidente. Ahora mismo el FBI demostró que Biden ganó con cinco millones y no pasa nada. No hay caso, no hay nada”, continuó Leiva.

“Hunter Biden es un desastre y no pasa nada. Pero entonces Trump, si se peina para un lado: 'Trump se peinó’; si se limpia lo zapatos: 'Trump se limpió los zapatos’. Es una cacería constante porque él fue el que desarmó todo el proceso de corrupción que había en la Casa Blanca. El proceso judicial está en veremos, pero creo que saldrá bien porque Trump es un as. Puede que saque debajo de la manga lo que nadie sabe”, acotó.

Esperanza, una migrante que se declaró republicana, dijo esperar que la justicia en EEUU no tome el camino de las dictaduras de la región, con Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o el régimen de los Castro en Cuba.

“Yo estoy aquí porque admiro mucho al presidente Donald Trump. Los republicanos le agradecemos mucho por los cuatro años de paz que nos brindó, los cuatro años de prosperidad, los cuatro años que como padres de familia no tuvimos que lidiar porque nos dijeran que éramos terroristas. Esto es increíble, estoy aquí porque tengo miedo”, indicó.

En tanto, Osmani Estrada, crítico de Trump, señaló que considera que el caso no pasará a mayores: “Estoy disfrutando la vida y la democracia. Estoy participando en un momento histórico. Nada va a pasar, lo van a procesar como a cualquier otro”.

Otro hombre, vestido a la usanza de un reo, portaba una pancarta con la frase ‘Lock Him Up’ (Enciérrenlo). Horas más tarde, fue detenido al atravesarse en el camino de la comitiva de vehículos que acompañaba al expresidente.

Llegó el momento esperado. La audiencia solo duró 50 minutos. Trump mostró un rostro inexpresivo, se cruzó de brazos, jugueteó con una pluma y entrelazó los dedos mientras escuchaba. Su abogado declaró la inocencia del exmandatario.

Afuera quedaron simpatizantes y detractores, todavía trenzados en una rivalidad que podría ser tan larga o tan corta, en dependencia de los casos judiciales que afronta el carismático precandidato presidencial.