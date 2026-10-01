Miami recibe la mayor donación filantrópica de la historia para un campus universitario

MIAMI.- La prestigiosa universidad Carnegie Mellon anunció el 30 de septiembre una inversión de dos mil millones para establecer un nuevo campus en la popular barriada de Wynwood, Miami, con planes de comenzar las clases en 2028, sujeto a las aprobaciones regulatorias.

El proyecto forma parte de una donación de tres mil millones de dólares del empresario Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel, que la universidad describió como la mayor contribución individual en la historia de la educación superior. Los otros mil millones de dólares respaldarán las operaciones de Carnegie Mellon en Pittsburgh.

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Campus de Carnegie Mellon en Miami

La nueva Casa de Altos Estudios ocupará más de 35 acres en Wynwood, Miami, y se organizará en torno a grandes desafíos sociales, en lugar de estructurar la enseñanza exclusivamente por carreras o disciplinas académicas. La propuesta busca reunir a estudiantes, investigadores, empresas y entidades gubernamentales para trabajar en proyectos de investigación y aprendizaje práctico.

Los campos iniciales incluirán salud humana y descubrimientos biológicos; seguridad nacional y capacidades estratégicas; energía y resiliencia climática; y manufactura avanzada y transformación industrial. La universidad señaló que las humanidades, las artes y el diseño también tendrán un papel en ese trabajo interdisciplinario.

Los planes contemplan laboratorios de investigación industrial y espacios para desarrollar empresas. Carnegie Mellon prevé que el recinto llegue a albergar a más de 3.500 estudiantes de pregrado y posgrado, cerca de 300 profesores y más de 600 empleados.

La construcción está prevista para comenzar en 2027. Según el plan actual, los primeros alumnos ingresarían en 2028, siempre que se obtengan las autorizaciones necesarias.

Donación de Ken Griffin también financiará Pittsburgh

De los mil millones destinados al campus de Pittsburgh, la mitad se utilizará para las prioridades generales de la universidad y la otra mitad para la Escuela de Ciencias de la Computación, que será renombrada Kenneth C. Griffin School of Computer Science.

Griffin también se incorporará al consejo de administración de Carnegie Mellon. En un comunicado, el empresario dijo que el campus de Miami podría convertirse en un centro de investigación y actividad intelectual, además de contribuir a la economía y la comunidad local.

El presidente de la universidad, Farnam Jahanian, afirmó que el proyecto busca adaptar la educación y la investigación a cambios tecnológicos como la inteligencia artificial. Carnegie Mellon tiene sede en Pittsburgh y es reconocida por sus programas de informática, robótica, ingeniería y otras áreas.

La institución indicó que el campus de Miami funcionará como una universidad integral, con educación e investigación como partes centrales de su misión, en vez de limitarse a extender algunos programas existentes a otra ciudad.

La nueva institución se sumaría así a una docena de de universidades principales e instituciones de educación superior acreditadas existentes en el sur de Florida, entre ellas la prestigiosa Universidad de Miami, la Universidad Internacional de Florida y la Universidad Atlántica de Florida.

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FUENTE: Carnegie Mellon