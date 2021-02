Liric Flowers, un negocio ecléctico que mezcla arte y flores

“Antes de que comenzara la pandemia, hacíamos exposiciones en diferentes galerías de arte de Miami. Al llegar el COVID, estos centros cierran y con ellos, el principal medio que utilizábamos para exponer nuestras obras”, rememoró Casado.

“Mi compañera Lily, Oxalis Castillo, tuvo la idea de crear una florería. Pero quería que fuera distinta y nos preguntamos, ¿por qué no mezclar flores con arte? Ella tiene mucha habilidad para crear hermosos adornos florares y, por ahí, comenzamos a madurar la idea”.

Reinventarse

Casado es un creador nato, ecléctico, inconforme, provocador y comprometido con el arte. Además de integrar la Florida Grand Opera durante varias temporadas, formó el cuarteto Quarta Prodigia, con el que creó un nuevo estilo que llamó Ópera Urbana, consistente en fusionar géneros líricos con música popular. Nadie queda impasible después de escuchar a Verdi, Puccini o Rossini a ritmo hip hop, merengue o salsa. Un proyecto que le valió para ser candidato en la 56 edición de los premios Grammy, en la categoría de Mejor Música Electrónica Bailable.

“Al no ser Miami una ciudad tan cosmopolita como Nueva York o Los Ángeles, nuestro proyecto ha tenido un alcance limitado, pero nosotros hemos apostado por esta comunidad”.

“El COVID ha transformado la vida en el mundo entero. Los artistas hemos tenido que reinventarnos en un entorno donde la interacción y relaciones humanas son diferentes, dificultadas por el distanciamiento social”.

Sentir el pálpito de la comunidad

Liric Flowers, que así se llama el hermoso local, donde además de flores, cuadros y objetos de arte, se pueden adquirir perfumes, bombones y cestas de regalos, está ubicado en Hialeah frente al Ayuntamiento de la ciudad.

“Escoger esta área no fue casual. Aquí cerca varios artistas cubanos tienen su taller. El gobierno, a través de un grant, les paga el local para que desarrollen su obra. Pueden pintar, esculpir y crear, pero no pueden vender. Y al no haber, ahora mismo, muchas galerías abiertas se les dificulta bastante, tener ingresos”.

“El modelo de negocio es sencillo. Los artistas nos dan sus obras a consignación, nosotros las exponemos y las comercializamos. Hasta ahora, a casi todos los artistas del área que hemos contactado les ha gustado la idea y están colaborando con nosotros”.

“Ya tenemos obras de Manuel Bello, Hiremio García, Ramón Pedraza, Daniel Fernández y otras que están por llegar.”

En el siglo XXI es inevitable preguntar por la presencia del negocio en las redes, a lo que Casado respondió:

“Abrimos el pasado 28 de enero, en homenaje a nuestro maestro José Martí. Aún no hemos hecho el Grand Opening o inauguración. Pensamos abrir una tienda virtual, pero necesitamos tener más consolidada la red de productos que vamos a vender. Hasta ahora solo hacemos delivery.”

Lucismo

A Casado le gusta innovar y transformar. Hace 10 años creó un estilo de arte que llamó “Lucismo”. “Es óleo sobre lienzo con luces posteriores. Como si fueran vitrales. A las pinturas les colocamos por detrás un panel de luces led que las alumbra. Además, las obras que yo hago son tridimensionales. Cuando el espectador se coloca unos espejuelos “3 D”, puede percibir el cuadro desde otra perspectiva. Es algo novedoso”.

DSCN9627.JPG Hiremio García artista plástico que expone en Liric Flowers. CÉSAR MENÉNDEZ/DLA

Un artista presente

No siempre, cuando visitamos una galería, tenemos la suerte de encontrarnos con uno de los artistas que expone en la misma. Durante la entrevista llegó Hiremio García, creador plástico.

“Tengo un espacio en Hialeah. Esta iniciativa me parece fabulosa. Desde que la conocimos decidimos apoyarles. Es un proyecto “con punta” y pienso que será exitoso. Eso de ligar, flores, chocolate, perfumes y arte nos parece muy novedoso y atractivo. Estoy seguro de que se irán uniendo más artistas, porque, desde ya, esta es nuestra florigalería”.

