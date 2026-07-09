Otero Alcántara da fe de vida vía telefónica, permanece en paradero desconocido

MIAMI . - El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara logró comunicarse este jueves con la activista Anamely Ramos, quien informó que recibió una llamada realizada desde un teléfono de la Seguridad del Estado. Según explicó, el opositor aseguró encontrarse bien, aunque no pudo revelar dónde permanece.

En una publicación difundida en Facebook, Ramos relató que la conversación se realizó en altavoz y que, durante la llamada, los agentes preguntaron por el estado del proceso de parole solicitado a favor del fundador del Movimiento San Isidro. Al preguntarle cómo se encontraba y dónde estaba, Otero Alcántara respondió que estaba bien “dentro de las circunstancias”, pero que no podía decir dónde se encontraba o que incluso desconocía su ubicación exacta.

La activista señaló que la solicitud de parole sigue en trámite y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las gestiones relacionadas con el caso. También hizo un llamado a compartir únicamente información verificada y mantener la solidaridad con el líder del Movimiento San Isidro.

Otero Alcántara, una de las figuras más visibles de la disidencia cubana, fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por los delitos de desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios. Su proceso ha sido cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que lo consideran un preso político.

Aunque la sanción de cinco años impuesta al opositor concluye este 9 de julio, activistas denunciaron que el pasado 7 de julio fue sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado a un destino que no ha sido revelado oficialmente. Desde entonces, familiares, amigos y organizaciones han reclamado conocer su paradero y las condiciones en las que permanece.

La llamada divulgada por Ramos constituye el primer contacto público conocido con Otero Alcántara desde su salida del penal y se produce mientras persisten las interrogantes sobre las decisiones que adoptarán las autoridades cubanas una vez expire la sanción que le fue impuesta.

Este miércoles 8 de julio en exclusiva por la vía del corresponsal de Diario Las Américas en La Habana pudimos saber que el régimen La Habana planeaba desterrar a Otero Alcántara a Estados Unidos.