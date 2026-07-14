Cubalex presenta un habeas corpus por Luis Manuel Otero Alcántara

La organización de asesoría legal Cubalex informó que logró presentar formalmente un recurso de habeas corpus a favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, desaparecido desde que agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de la prisión de Guanajay el pasado 7 de julio, dos días antes de que concluyera oficialmente su condena.

Según explicó la organización, las autoridades judiciales competentes disponen ahora de un plazo legal de 72 horas para responder al recurso, que busca obligar al Estado a informar sobre la situación y el paradero del líder del Movimiento San Isidro, reseña el portal web Diario de Cuba

PRESO POLÍTICO Dictadura de Cuba saca a Otero Alcántara de la prisión, se desconoce su paradero

Cubalex recordó que Otero Alcántara cumplió íntegramente la sanción de cinco años de privación de libertad que extinguía desde 2021. Sin embargo, en lugar de ser liberado el 9 de julio, fue trasladado por militares y agentes de la Seguridad del Estado hacia un lugar desconocido, sin que desde entonces exista información oficial sobre dónde permanece ni bajo qué fundamento legal continúa privado de libertad.

"Esta acción legal se presenta en un escenario crítico de desprotección", advirtió la organización, que exigió al régimen respetar el debido proceso y garantizar la integridad física del artista.

La presentación del recurso se produce después de que Cubalex denunciara el domingo que no había podido interponer el habeas corpus debido a que el Tribunal Provincial Popular de La Habana permanecía cerrado pese a tratarse de un día laborable. La organización también informó entonces que los correos electrónicos habilitados por las autoridades judiciales se encontraban inactivos o bloqueaban los mensajes enviados.

El abogado de Diario de Cuba Edel González, sostuvo que, mientras las autoridades no informen oficialmente dónde se encuentra Otero Alcántara ni bajo qué condiciones permanece retenido, el artista debe ser considerado víctima de una desaparición forzada.

El especialista recordó que corresponde a la Fiscalía Provincial de La Habana y al Departamento de Legalidad de Establecimientos Penitenciarios acreditar su situación jurídica y ofrecer una fe de vida, además de garantizar el acceso de familiares y allegados a esa información.

La única señal conocida del artista desde su traslado ocurrió el pasado jueves, cuando logró comunicarse brevemente con la activista Anamely Ramos desde un teléfono controlado por la Seguridad del Estado. Según explicó Ramos, la llamada se realizó en altavoz y desde un número desconocido, mientras agentes supervisaban la conversación.

Durante esa comunicación, Otero Alcántara indicó que las autoridades estaban pendientes del resultado de una solicitud de parole presentada para viajar a Estados Unidos y dio a entender que permanecería retenido hasta que se resolviera ese proceso.

Para Ramos, ello confirma la intención del régimen de expulsar del país al artista, una vez cumplida su condena, en lugar de restituirle plenamente su libertad.

La persistencia del silencio oficial, una vez extinguida la pena impuesta a Otero Alcántara, mantiene abiertas las denuncias de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, que reclaman al régimen informar de inmediato dónde se encuentra el preso político y bajo qué base legal continúa retenido.

FUENTE: Diario de Cuba