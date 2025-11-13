jueves 13  de  noviembre 2025
Luis Almagro es condecorado con el Premio Sebastián Piñera a la Libertad

El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) impulsó pesquisas y promovió que organismos internacionales investigaran crímenes de lesa humanidad

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, recibe el Premio Sebastián Piñera a la Libertad durante el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami.

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, recibe el Premio Sebastián Piñera a la Libertad durante el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami.

I. PEDRAZA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Premio Sebastián Piñera a la Libertad fue otorgado por el Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y Las Américas) a Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el contexto del Décimo Diálogo de este grupo integrado por expresidentes y jefes de Estado de Iberoamérica, Almagro fue honrado en reconocimiento a la gestión que desarrolló durante su mandato al frente de la OEA, en cuyo contexto resalta la reivindicación de la Carta Democrática Interamericana, que durante años había estado parcialmente inactiva.

Almagro impulsó investigaciones y promovió que organismos internacionales investigaran crímenes de lesa humanidad cometidos en países como Venezuela, donde impera una dictadura de corte socialista.

Con el premio de IDEA se reconoce su labor en defensa de la libertad, la democracia y la justicia en Latinoamérica, en un momento en que el continente había estado marcado por un retroceso de la democracia en varios países.

El galardón conferido a Almagro se enmarca en la labor que realiza el foro para exponer las amenazas democráticas en la región y, asimismo, reconoce a quienes trabajan activamente por la libertad.

El premio simboliza un reconocimiento público al papel que Almagro desempeñó en la esfera internacional en pro de la democracia. También envía un mensaje a quienes transgreden los derechos humanos en diferentes naciones y son señalados como violadores de esas prerrogativas esenciales contra quienes disienten de la oficialidad.

El Premio Sebastián Piñera a la Libertad, que lleva el nombre del fallecido expresidente de Chile Sebastián Piñera, fue entregado de manos de la señora Cecilia Morel de Piñera, viuda del fallecido exmandatario, durante una ceremonia efectuada el martes 11 de noviembre en Miami, en la icónica Torre de la Libertad de Miami Dade College.

El acto reunió, además de exmandatarios y directivos de IDEA, a líderes comunitarios, empresarios y dignatarios, en el contexto de los eventos del X Diálogo Presidencial del foro iberoamericano.

Al recibir el galardón, Almagro agradeció el mérito concedido por IDEA y reiteró su compromiso con elevar la voz para rescatar la democracia en donde haya sido violentada.

