Madre de exlíder de Proud Boys: Mi hijo es un secuestrado político

MIAMI. – Cuatro años después de que una gran multitud irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, durante la certificación de los votos electorales que otorgaron la presidencia a Joe Biden, el exlíder de los Proud Boys , Enrique Tarrio, condenado a 22 años de prisión, solicita el perdón presidencial a Donald Trump y alega que no estuvo presente en el lugar el día del asalto.

“Henry no es más que un estadounidense orgulloso que cree en los verdaderos valores conservadores”, declaró Nayib Hassan, abogado de Tarrio, en la carta con la que se solicita clemencia, dirigida a Trump.

El abogado detalló que Tarrio fue arrestado dos días antes del asalto, el 4 de enero de 2021, por un cargo no relacionado con los sucesos del Capitolio y un juez le ordenó abandonar el Distrito de Columbia. “Henry cumplió con las instrucciones del tribunal y se trasladó a Baltimore, Maryland”, explicó Hassan.

A pesar de su ausencia a la marcha, el gobierno avanzó con la acusación, lo que el abogado considera una violación de la libertad de expresión de Tarrio. “El Tribunal impuso una sentencia de 22 años de prisión, la más alta de cualquier acusado del 6 de enero”.

En prisión, “está recibiendo un castigo cruel e inusual, al permanecer aislado la mayor parte del tiempo en celdas donde solo puede ver la luz del día durante una hora, lo que podría afectar su salud mental”, sostuvo.

La madre de Tarrio

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, Zuny Duarte, madre de Enrique Tarrio, aseguró que su hijo “está saludable, con fe y esperanzado”. Aunque confesó que no ha tenido contacto directo con Donald Trump, reconoció que el expresidente ha prometido revisar los casos relacionados con el 6 de enero.

“Dijo que iba a chequear los casos. Hay algunos que fueron más violentos que otros”, comentó Duarte.

Durante el juicio, que duró cuatro meses, la fiscalía describió a Tarrio y otros miembros de los Proud Boys como los instigadores del asalto. Sin embargo, Duarte subrayó que su hijo “no mató a nadie, no hirió a nadie y ni siquiera estuvo en el Capitolio”.

Críticas al proceso judicial

Duarte denunció que el juicio contra su hijo estuvo politizado y afirmó que Tarrio fue condenado por el contexto en el que se realizó el proceso. “El juicio se hizo en Washington DC, donde el 97 % de las personas son demócratas”, señaló.

El gobierno retrató a Tarrio durante todo el proceso “como un extremista de derecha que promovía una organización militante neofascista”, dijo el abogado en la misiva.

La madre del exlíder de los Proud Boys insistió en que no hubo una conspiración ni un plan para tomar el Capitolio. “Fue algo espontáneo, se ve en los videos. Los que entraron no sabían a dónde ir. ¿Cómo vas a organizar una insurrección sin conocer el edificio, sin planos? Es algo ilógico”.

La madre del exlíder de Proud Boys afirmó que muchos reportes señalan que en la multitud durante la marcha había mucha presencia del FBI.

Considera que el objetivo de la manifestación era mostrar su inconformidad con las supuestas irregularidades sucedidas durante las elecciones. “No era asaltar el Capitolio”.

Tarrio vs. Hunter Biden

Sobre el perdón presidencial que Joe Biden otorgó a su hijo Hunter, Duarte afirmó: “No lo critico, era su última oportunidad de salvarlo. Pero mi hijo también merece salvación. No es un criminal, nunca hizo negocios con otros países, ni recibió dinero extranjero como Hunter. Si él merece un perdón, mi hijo también lo merece”.

Duarte aseguró que no ha solicitado el perdón a Biden porque no cree que el presidente esté dispuesto a intervenir. “Él le dio poder al Departamento de Justicia y al FBI para hacer todo esto, no va a hacer nada al respecto”.

"Secuestro político”

Duarte coincidió con Trump en que su hijo es un “secuestrado político” de la administración Biden. “Ellos están secuestrados. Nunca les dieron derecho a fianza, los arrestaron y ahí los tienen enjaulados”.

Según Duarte, el Departamento de Justicia le ofreció a Tarrio reducir su condena si afirmaba que había tenido comunicación con Trump a través de terceros, lo cual rechazó por no ser cierto. “Esto parece era un trabajo para, a la larga, atrapar a Trump”, afirmó.

La madre, que considera a su hijo un patriota, admitió que estos cuatro años han sido muy dolorosos para toda la familia. “No solo han sentenciado a Tarrio, sino a toda su familia”.

Versión oficial

El fiscal general Merrick Garland recordó este 6 de enero de 2025 que cientos de agentes del orden fueron atacados durante el asalto. “Hoy pienso en los agentes que aún llevan las cicatrices de ese día, así como en los seres queridos de los cinco agentes que perdieron la vida como resultado de lo que ocurrió el 6 de enero de 2021”, declaró Garland.

Según Garland, hasta la fecha se ha acusado a más de 1.500 personas por delitos relacionados con los sucesos del Capitolio, en lo que calificó como “una de las investigaciones más complejas en la historia del Departamento de Justicia”.

“El 6 de enero fue un ataque violento contra los agentes del orden que defendían el Capitolio, y fue un ataque sin precedentes a una piedra angular de nuestro sistema de gobierno: la transferencia pacífica del poder de una administración a la siguiente”, declaró Garland,

Fallos y politización

En diciembre de 2024, un informe del presidente del subcomité de supervisión del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, Barry Loudermilk reveló que los hechos del 6 de enero fueron consecuencia de una serie de fallos de inteligencia, seguridad y liderazgo en varios niveles. El documento criticó que la investigación liderada por Nancy Pelosi y Liz Cheney estuvo politizada y centrada exclusivamente en Trump.

“El pueblo estadounidense merece un gobierno en el que pueda confiar. Lamentablemente, los fracasos, encubrimientos y acusaciones falsas tras el 6 de enero solo han aumentado la desconfianza en Washington DC”, concluye el informe.

Proud Boys y su historia

Los Proud Boys, fundados en 2016 en Nueva York, se describen como un club masculino “chovinista occidental”. Nacieron como un grupo social que organizaba reuniones y eventos, pero con el tiempo se involucraron en la seguridad de actos políticos, especialmente de Latinos por Trump. El grupo es conocido por sus enfrentamientos con organizaciones como Antifa y Black Lives Matter.

La condena más larga

El abogado de Tarrio siempre ha mantenido que su defendido no dio instrucciones, ni alentó a nadie a entrar el Capitolio y mucho menos a participar en acciones violentas o destructivas. “Sin embargo, fue procesado junto a cuatro personas por hacer uso de su libertad de expresión y se le impuso una sentencia de veintidós años de prisión, la condena más alta de cualquier acusado del 6 de enero”.

¿Quién es Tarrio?

En entrevista concedida por Duarte a este rotativo en septiembre de 2023, la madre del exlíder de Proud Boy hace la siguiente descripción de su hijo.

“Enrique nació y creció en Miami. Nosotros somos una familia cubana de clase media baja. Es una persona sencilla, cariñosa y familiar. Yo misma estoy sorprendida de los cientos de llamadas y los miles de personas que me escriben, expresando mensajes de cariño”.

Tarrio estudió Administración de Negocio en el Miami-Dade College, “quiso entrar al ejército, pero no lo consiguió y desistió de la idea. Después entró en negocios con su hermana, vendían cámaras de vigilancia”.

La madre sostuvo durante esa entrevista que siendo bastante joven Tarrio tuvo problemas con la ley federal. “Hubo un robo en otro estado y al cruzar las fronteras estatales se convirtió en caso federal. A Tarrio lo sancionaron por cambiarle las etiquetas al producto para venderlo”.

Estuvo 10 meses en la cárcel. En cuanto a su perfil político, en 2020 Tarrio se lanzó a la política, hizo campaña por el escaño del distrito 27 del Congreso, el que representa la congresista María Elvira Salazar, pero desistió por falta de fondos y por estar ocupado en otras actividades, sostuvo la madre.

