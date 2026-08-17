Arrestan a policía de Key West por DUI tras encontrarlo al volante de un automóvil estacionado

KEY WEST.- Una denuncia ciudadana condujo al arresto de un oficial de Key West que fue encontrado en el asiento del conductor de un automóvil estacionado y terminó acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

El implicado es Dustin Christina, de 40 años, quien se encontraba fuera de servicio cuando sus compañeros acudieron alrededor de las 5:10 a.m. del domingo al área de Peary Court.

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Los uniformados localizaron el carro tras recibir varias quejas, aunque el departamento no precisó qué situación motivó las llamadas.

Un supervisor quedó a cargo de las diligencias y determinó que existía causa probable para detener a Christina por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI).

El policía también fue señalado por negarse a someterse a una prueba de alcoholemia. Ambos cargos fueron clasificados como delitos menores.

Tras completar el procedimiento, las autoridades lo trasladaron sin incidentes al Centro de Detención del Condado de Monroe.

El informe inicial no aclara si el motor se encontraba encendido, cuánto tiempo llevaba el automóvil en el lugar o si Christina había circulado previamente por alguna vía.

La legislación de Florida permite formular una acusación por DUI aun cuando el medio de transporte no esté en movimiento. El estatuto estatal 316.193 establece que una persona puede incurrir en ese delito si conduce o mantiene el “control físico efectivo” de un automóvil mientras sus facultades están afectadas por bebidas alcohólicas, sustancias químicas o drogas.

La normativa también contempla la infracción cuando el nivel de alcohol en la sangre o el aliento alcanza o supera 0,08. Hasta el momento no se ha divulgado ningún resultado relacionado con el caso.

La institución tampoco reveló qué señales observó el supervisor para sustentar la causa probable ni confirmó si se realizaron pruebas de sobriedad en el lugar.

Aún se desconoce si Christina fue separado temporalmente de sus responsabilidades, colocado en licencia administrativa o sometido a una revisión disciplinaria interna.

Los señalamientos deberán ser examinados en los tribunales. Como ocurre en todo proceso penal, el oficial se presume inocente mientras no sea declarado culpable.