lunes 17  de  agosto 2026
SUCESO

Tiroteo en Hollywood deja dos personas hospitalizadas y un hombre tras las rejas

Un amplio operativo y la presencia de un BMW rodeado de marcadores de evidencia acompañan las pesquisas sobre lo ocurrido

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HOLLYWOOD, Florida.- Gritos procedentes de una vivienda, un vehículo que se alejaba y, minutos después, más de una veintena de patrullas alteraron la tranquilidad de un vecindario de Hollywood durante la madrugada del domingo.

Dos personas resultaron heridas y otra quedó bajo custodia como consecuencia de un tiroteo registrado en la cuadra 2700 de Arthur Street.

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El Departamento de Policía de Hollywood (HPD) informó que sus oficiales acudieron al lugar alrededor de las 2:20 a.m., tras recibir una alerta sobre posibles disparos. Al llegar encontraron a los lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital por paramédicos de Hollywood Fire Rescue (HFR).

La institución no ha revelado sus identidades ni precisado la gravedad de las heridas. Tampoco divulgó el nombre de la persona que permaneció en el sitio y fue detenida como supuesta responsable.

Una grabación de vigilancia obtenida aproximadamente a las 2:18 a.m., poco antes del despliegue policial, registró voces alteradas dentro de una propiedad y un automóvil saliendo del área.

Clayton Holderness, residente frente al punto donde ocurrió el incidente, aseguró que no escuchó las detonaciones. La magnitud del operativo, sin embargo, lo sorprendió cuando se acercó a una ventana.

“Miro por la ventana y debía haber más de 20 vehículos policiales”, relató a medios locales.

Las cámaras instaladas en su propiedad captaron a uniformados recorriendo el patio trasero con las armas desenfundadas. Una unidad canina K-9 también intervino en la búsqueda realizada por los alrededores.

Durante las diligencias, dos hombres fueron vistos dentro de patrullas. Posteriormente, los hicieron descender de los vehículos, los registraron y se los llevaron.

Hasta el momento no se ha confirmado si ambos quedaron arrestados ni qué vínculo, de existir alguno, tendrían con lo sucedido.

Un BMW fue retirado por los investigadores después de que varios marcadores de evidencia fueran colocados a su alrededor. En la vía también se observaron señales numeradas cerca de lo que parecía ser sangre.

La zona continuó acordonada durante varias horas, una imagen que provocó inquietud entre quienes viven en el sector.

Los detectives trabajan ahora para reconstruir las circunstancias que precedieron a los disparos y determinar qué desencadenó el episodio.

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