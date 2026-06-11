Récord histórico en Miami Gardens: incautan 42 kilos de drogas y $1.3 millones

Los sospechosos Anthony Enrique Gordon y Danette Lara fueron apresados por la policía de Miami Gardens.

MIAMI .– Una investigación por un presunto robo con invasión de vivienda derivó en la mayor incautación de drogas en la historia del Departamento de Policía de Miami Gardens, tras el hallazgo de 42 kilogramos de narcóticos, casi 1.3 millones de dólares en efectivo y municiones dentro de una residencia del municipio, informaron este miércoles la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle y las autoridades locales.

La operación fue realizada por la Unidad de Iniciativa contra la Violencia Armada (GVI) de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade en coordinación con el Departamento de Policía de Miami Gardens.

TRAS LAS REJAS Fiscalía arresta a 12 personas por intentar abusar de menores en Miami-Dade

CRIMEN ORGANIZADO Fiscalía de EEUU presenta cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas al Tren de Aragua

Según las autoridades, el caso comenzó el 9 de junio de 2026 mientras investigadores trabajaban en el esclarecimiento de un homicidio ocurrido durante un supuesto robo con invasión de vivienda en la residencia de Anthony Enrique Gordon, de 50 años, y Danette Larae Young, de 58.

Aunque ambos se presentaron inicialmente como víctimas del incidente, los detectives obtuvieron una orden de registro como parte de la investigación del homicidio.

Hallan cocaína, fentanilo y otras drogas

Durante el allanamiento, los agentes encontraron 42 kilogramos de narcóticos, entre ellos cocaína, MDMA, Xanax, marihuana, fentanilo, oxicodona y anfetaminas. Además, localizaron cerca de 1.3 millones de dólares en efectivo y diversos tipos de municiones.

Las autoridades señalaron que el decomiso constituye la mayor incautación de drogas registrada hasta la fecha por la Policía de Miami Gardens.

Cargos contra los acusados

Anthony Enrique Gordon enfrenta cargos por:

Tráfico de cocaína.

Tráfico de oxicodona.

Tráfico de anfetaminas.

Tráfico de fentanilo.

Tráfico ilegal de drogas.

Posesión de sustancias controladas sin receta médica.

Comercialización de propiedad robada.

Posesión de armas, municiones y otros artefactos por parte de un delincuente convicto.

Por su parte, Danette Larae Young fue acusada de:

Tráfico de cocaína.

Tráfico armado de cannabis.

Tráfico armado de oxicodona.

Tráfico de anfetaminas.

Tráfico de fentanilo.

Tráfico ilegal de drogas.

Posesión de sustancias controladas sin receta médica.

Comercialización de propiedad robada.

Fiscalía destaca trabajo conjunto

Fernández Rundle afirmó que el caso demuestra la importancia de la colaboración entre agencias para combatir el narcotráfico y la violencia asociada.

“Lo que comenzó como una investigación de un robo con invasión de vivienda rápidamente reveló una importante operación de narcóticos oculta a plena vista. Esta incautación récord envía un mensaje claro: el tráfico de drogas no será tolerado en nuestra comunidad”, señaló la fiscal estatal.

La jefa de la Policía de Miami Gardens, Delma Noel-Pratt, destacó el trabajo de los investigadores y la cooperación entre organismos locales, estatales y federales.

“Este logro es el resultado directo de las alianzas que hemos construido con nuestros socios estatales y federales, la Fiscalía Estatal y la confianza que seguimos recibiendo de nuestra comunidad”, expresó.

Un caso que sigue bajo investigación

Las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el homicidio que originó la pesquisa ni sobre el posible alcance de la presunta organización de narcotráfico. Sin embargo, indicaron que la investigación continúa activa y que podrían producirse nuevos arrestos o cargos adicionales conforme avance el caso.

[email protected]

FUENTE: FISCALIA ESTATAL