martes 9  de  junio 2026
SUCESO

Presunto robo en Miami Gardens termina con un muerto tras enfrentamiento armado

El Departamento de Policía de Miami Gardens investiga un tiroteo ocurrido en una vivienda del municipio. Según los investigadores, un residente de la zona intervino para ayudar a una pareja involucrada en un altercado con un hombre que habría intentado cometer un robo

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI GARDENS. – Un hombre murió la mañana de este martes tras resultar herido de bala durante un enfrentamiento ocurrido en una vivienda del área, donde los investigadores analizan un intento de robo que derivó en un intercambio de disparos, informó el Departamento de Policía de Miami Gardens (MGPD).

El hecho fue reportado en la zona de la avenida 36 y la calle 174 al noroeste, hasta donde acudieron agentes de MGPD tras recibir llamadas alertando sobre detonaciones.

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De acuerdo con la información preliminar, el residente de la propiedad abrió la puerta a un individuo que posteriormente se vio involucrado en un altercado físico con él.

Ante la situación, una mujer que se encontraba en la casa y que supuestamente es la novia de uno de los implicados, pidió ayuda, lo que provocó la intervención de un residente de la comunidad que llegó al lugar.

Según la investigación inicial, durante la confrontación se produjo un intercambio de disparos. MGPD indicó que el sujeto que habría intentado cometer el robo recibió una herida de bala en la cabeza causada por el morador que acudió en auxilio de los ocupantes de la residencia.

El herido fue trasladado al Hospital Aventura, donde posteriormente fue declarado muerto.

Los oficiales informaron que quien efectuó el disparo permanece cooperando con los detectives mientras se esclarecen las circunstancias que rodearon el caso.

Hasta el momento, el departamento policial no ha divulgado la identidad del occiso ni ha informado sobre posibles arrestos relacionados con el incidente.

Los funcionarios públicos continúan recopilando evidencias y entrevistando a posibles testigos para reconstruir la secuencia de los acontecimientos y determinar si la actuación del ciudadano que disparó se encuentra amparada por las leyes de defensa propia vigentes en Florida.

La investigación permanece abierta.

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