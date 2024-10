Manolo Reyes: "Quiero expandir la filosofía de que estamos aquí para servir"

Además, Reyes es el presidente de la Autoridad de Desarrollo del Centro de Miami, donde se perfila el presente y el futuro del corazón urbano del área metropolitana del Condado Miami-Dade.

-¿Qué caracteriza a un buen funcionario público?

Que su filosofía sea trabajar para el pueblo. Y debe entender que los votantes, que ponen la confianza en él o ella, esperan que ponga toda su energía en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. O sea, responder a los intereses y necesidades de quienes viven y contribuyen en la localidad. No los intereses particulares, sino los intereses del pueblo. Y esos son muy amplios, desde arreglar calles y defender derechos hasta proveer seguridad pública y estar al tanto de las necesidades de ese pueblo. Utilizar los fondos públicos como es debido. Utilizarlos en cosas o en obras que beneficien a la comunidad.

-No fue fácil llegar a ser comisionado de la Ciudad de Miami. Persistió y lo logró tras varios intentos.

Fueron siete veces. A la séptima vez lo logramos con el 58% de los votos para completar el mandato del puesto vacante. Después fui reelecto sin oposición y la segunda reelección la ganamos con 86%. Siempre tuve vocación de servir. Un sentimiento de misión pública. De ayudar a llevar el gobierno de Miami de una manera más eficiente a favor de los residentes. Soy muy perseverante, con una visión y con un plan de trabajo. Desde el primer día implementé mi plan de trabajo y por eso hoy se pueden ver todas las obras que hicimos. Cuento con un equipo de trabajo muy inteligente, muy trabajador, que tiene la misma filosofía de servir, de ayudar, y eso es extremadamente importante. Sé que el concepto de servir es un poco difícil de entender. Hay muchas personas que, al ser elegidas, piensan en figurar y tener poder, pero ese no es el placer que busco. Aprendí a hacer el bien y servir a los demás de mi padre, que fue alcalde de Victoria de las Tunas, en Cuba, y le tenían un gran aprecio por todo lo que hizo.

-¿Cuáles han sido sus prioridades?

No pretendo darme mérito, pero desde el primer momento quise predicar con mi ejemplo para mejorar la mala reputación que tiene el gobierno de Miami. No me dejo persuadir por nadie ni nada. Al contrario, yo he tenido mi lucha contra grandes poderes por defender y beneficiar al pueblo.

-Miami sufre un serio problema de vivienda asequible. Usted ha logrado crear proyectos, que si no son suficientes algo ayuda.

Logramos reunir fondos para obtener terrenos y construir ocho casas para familias con bajos ingresos que, por medio de una lotería y en acuerdo con un banco, podemos ofrecerlas a precio de costo, o sea mucho menor al precio que tendrían en el mercado. Ahora tenemos el proyecto de 60 apartamentos en Flagler Street y 52 Place para personas necesitadas de más de 60 años. Ya tenemos los fondos para construirlos, dinero que obtuvimos de la misma manera, pidiendo aquí y allá, arañando. Es un granito de arena que sumamos a otros proyectos para aliviar, de alguna manera, la necesidad de vivienda asequible que tenemos.

-Usted ha sido partícipe de grandes debates en la Comisión de Miami. Entre ellos, los scooters, la manera que se presenta la construcción del estadio Freedom Park y las pensiones para comisionados.

No me opuse a la construcción del estadio, sino al precio a pagar por el arrendamiento de 58 acres de terreno público y la falta de un estudio de tráfico, que he pedido varias veces y siguen sin ofrecer. Conocer el impacto que tendrá la construcción de estadio, hotel y edificio de oficinas en la zona. Y ahora me opongo a la construcción de un edificio administrativo de la Ciudad de Miami en la misma zona, que traerá aún más tráfico al área donde se acaban de construir edificios con unos 800 apartamentos. No es el distrito que represento, pero a mí me preocupa el impacto que tendrá en las personas que viven allí.

-Entre sus obras resaltan los arreglos de calles y alcantarillados, la creación de viviendas para familias necesitadas, las ayudas alimentarias durante y después de la pandemia del COVID, así como la reconstrucción estelar del parque Shenandoah, entre otros.

He tratado por todos los medios de recaudar fondos y hacer las obras públicas que más he podido y que más hayan beneficiado: desde arreglar una calle, un alcantarillado hasta reconstruir y construir parques, viviendas y ayudar a necesitados a conseguir ayudas. Siempre he estado muy preocupado por las personas de la tercera edad. Hay personas que están en sillas de rueda, enfermos que no pueden salir al mercado, les llevamos comida caliente para que no se acuestan a dormir sin comer. Eso para mi es muy reconfortante. Estamos aquí para ayudar al pueblo, y si la ayuda no está en nuestras manos, nosotros tratamos de guiar a dónde ir para resolver el problema. No importa de qué distrito sea el necesitado, de qué parte de la ciudad, no importa. Estamos aquí para servir. Ahora nos enfrascamos en comenzar las obras para arreglar de una vez y por todo el desagüe de lluvias al oeste de la avenida 37 del NW. Allí buscamos antes la forma de minimizar las inundaciones con limpieza de alcantarillas y bombas de agua, pero ahora colocaremos una gigantesca bomba de agua que recogerá la lluvia y la inyectará en el manto freático.

-Entre sus últimos grandes logros destaca la creación de un inspector general independiente para realizar investigaciones, auditorías, revisiones y supervisión de todos los funcionarios públicos y departamentos

Es necesario que la Ciudad de Miami tenga un organismo independiente que mire las acciones de sus oficiales electos, administradores y todos, y eso lo logramos en un referendo con el 79.32% de los votos.Hay que tener un fiscal que mire y evalúe todo. Y si alguien comete algún tipo de irregularidad que haya investigación independente y que caiga todo el peso de la ley a su máxima consecuencia. Caiga quien caiga. Y yo pido, por favor, que empiecen por mí. Que investiguen cuál ha sido mi actuación en cuanto a la forma que yo he llevado mi oficina. Hay que limpiar esta ciudad de la mala reputación.

-¿Cómo se percibe el futuro de Manolo Reyes?

Si Dios me da fuerza y salud, lanzaremos la candidatura para alcalde de la Ciudad de Miami. Quiero trabajar con todos los comisionados para expandir la filosofía de que estamos aquí para servir. Llevar las cosas que hemos hecho en el distrito 4 a toda la ciudad, a todos los distritos, a todos los barrios.