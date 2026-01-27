¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Una pareja camina por la playa de Miami Beach con temperaturas bajas.

Esta imagen recoge una iguana, de 36 pulgadas de largo (91cms) que cayó de un árbol en Coral Way, en Miami, por el frío.

El consumo a nivel calórico se acelera cuando baja nuestra temperatura corporal. ÁLVARO MATA

Como consecuencia del frío, muy pocas personas se encontraban en la playa de Miami Beach DANIEL CASTROPÉ

Una joven se resguarda del frío en Miami.

Los abrigos, las botas, las bufandas y hasta los guantes resaltan por estos días en el vestuario de los residentes de Miami.

Según el nuevo informe meteorológico tendremos más frio de lo previsto anteriormente. Con la llegada de un frente frío al sur de Florida el lunes 26 de enero, se pone fin a un período de días cálidos fuera de lo habitual. Las temperaturas caen 20 grados Fahrenheit (unos 15 C) o más por debajo del promedio, con mínimas entre los 30 y los 40 grados F. (0 – 6C) hasta el miércoles 4 de febrero.

La masa polar envía una fuerte corriente de aire ártico por Estados Unidos, trayendo intensas nevadas y lluvias heladas en muchas ciudades. Sin embargo, la posibilidad de nieve o agua nieve en Florida es mínima dada la poca posibilidad de precipitaciones.

De cualquier manera, la temperatura en Miami y áreas circundantes podría descender hasta los bajos 30 grados F (2C), muy cerca del punto de congelación, con temperaturas máximas alrededor de los 65 grados F (18C).

En algunos casos, la sensación de frío podría ser mayor con el paso de viento.

Según el pronóstico, se espera que las temperaturas sin viento en Miami sean las siguientes:

Martes, 27 de enero: mín. 48F (8C), máx. 66 F (18.8C)

Miércoles, 28 de enero: mín. 48F (8C), máx. 67 F (18.8C)

Jueves, 29 de enero: mín. 48F (8C), máx. 69 F (20C)

Viernes, 30 de enero: mín. 57F (6.6), máx. 68 F (19C)

Sábado, 31 de enero: mín. 41F (4C), máx. 65 F (18C)

Domingo, 1 de febrero: mín. 33F (0.5C), máx. 53 F (11.6C)

Lunes 2 de febrero: min. 34F (1C), máx. 57F (13.8C)

Martes 3 de febrero: min. 40F (4C), máx. 65F (18C)

Miércoles 4 de febrero: min. 48F (9C), máx. 69F (20C)

Para quienes no se sientan cómodos con temperaturas en los 40 grados, se recomienda usar una chaqueta y quizás una bufanda, pero no olviden a sus mascotas en el patio trasero.

En otras palabras, quienes tengan abrigos, bufandas o pieles ésta es la gran oportunidad para sacarlas a la calle.

Si tiene plantas tropicales en macetas, como las begonias, debe llevarlas al interior.

En Miami, donde el índice de humedad suele ser alto, la sensación térmica podría hacerle sentir más frío.

Recuerde, si sale de casa antes de las 10 am, lleve consigo un suéter.

Algo más al norte, las zonas de Orlando, Tampa y Tallahassee, las temperaturas serán más frías.

Como quizá sepa, Miami tiene un clima subtropical influenciado por el paso de vientos entre el norte y el Caribe. Aunque cuenta con veranos calurosos y húmedos e inviernos semi cálidos, la ausencia de montañas permite que los frentes fríos traigan ocasionalmente clima fresco entre noviembre y marzo.

Según el informe histórico, la temperatura más baja registrada en Miami data del 22 de enero de 1985, cuando el termómetro marcó 29° F (-1.6°C).

La última vez que Miami despertó por debajo del punto de congelación fue el 10 de enero de 2010, cuando tuvimos 30F (-1.1C).

El 19 de enero de 1977 nevó en Miami, apenas un centímetro, y esa es la única nevada que recoge la historia de la ciudad floridana.