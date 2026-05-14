Los cubanos están "comiendo de la basura" mientras la cúpula militar se controla el poder, afirma Marco Rubio

"La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero", mientras la población enfrenta una grave crisis económica y social, afirmo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En una entrevista ofrecida al programa "Hannity", de Fox News, a bordo del Air Force One, Rubio denunció que los recursos no llegan ni al pueblo ni al propio Gobierno cubano.

Señaló que este es un país donde "las personas literalmente están comiendo basura en las calles", mientras el monopolio militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) acumula entre 15,000 y 16,000 millones de dólares.

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El Secretario de Estado de EEUU afirmó que Cuba no tiene una economía real. "Es una economía quebrada y no funcional", hecho que será así hasta tanto el control esté en manos de la estructura militar.

"Personalmente, creo que no se puede cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras quienes la gobiernan permanezcan en el poder. Eso es lo que tiene que cambiar. Estas personas han demostrado ser incapaces", apuntó.

Estados Unidos impondrá más sanciones a Cuba después de las anunciadas el 7 de mayo, adelantó Ribio, previamente, en una rueda de prensa en Roma, tras haberse reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Estados Unidos sancionó al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para cortar el financiamiento de la dictadura castrista que por 67 años mantiene bajo represión y miseria a más de 10 millones de cubanos.

Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Al ser preguntado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa, explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano".

"Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el Gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa", argumentó.

Rubio agregó que se está sancionando a "empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo están metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen".

FUENTE: Redacción/ Con información de EFE