Escudo de Las Américas propone tomar "medidas colectivas" contra 24 grupos criminales

NUEVA YORK — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión con jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores de los países que forman parte del Escudo de Las Américas.

La reunión de carácter político y de seguridad se efectuó de forma paralela a la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

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El lanzamiento de esta alianza fue el 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral, en Miami. Allí el jefe de la Casa Blanca reunió a los presidentes participantes y se firmó la llamada Doral Charter of Liberty, que estableció el marco político de la iniciativa. La Casa Blanca documentó oficialmente la cumbre y la ceremonia de firma.

Rubio este mes realizó una gira por Colombia, Perú y Ecuador para fortalecer este programa que tiene como norte la lucha contra el crimen organizado en la región.

Destacó que el Escudo de las Américas es una iniciativa del presidente Donald Trump, el cual se siente muy orgulloso de ella.

“Y es uno de los desarrollos más emocionantes de nuestra región. Durante los últimos años, ha habido una emergencia de líderes fuertes que han llevado a cabo acciones contra el terrorismo transnacional, que es un enorme riesgo para todos nosotros”, dijo Rubio.

El secretario de Estado felicitó la incorporación de los dos últimos países a este organismo, que fueron Colombia y Perú.

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Cárteles sofisticados

Rubio afirmó que los cárteles de la droga cada día son más sofisticados y en muchos casos, rivalizan con el Estado en términos de los recursos disponibles que tienen, sean financieros, militares o incluso de inteligencia.

Destacó que un punto clave es que son transnacionales. “No reconocen fronteras y operan en múltiples países y en conexión y coordinación los unos con los otros. Y así, si los enemigos de la paz van a coordinar, entonces también nosotros, tenemos una obligación de proteger a nuestros pueblos y la soberanía de nuestros países, y eso, siempre ha sido la idea de detrás del Escudo, líderes democráticos que se han comprometido a este desafío”.

El secretario de Estado de EEUU abrió la posibilidad de que el Escudo de las Américas tenga otra misión más allá de la lucha transnacional contra el terrorismo y reiteró que la alianza también va más allá de la seguridad regional.

"No se trata solo del ámbito transnacional, que ciertamente constituye la vertiente exterior de nuestra labor conjunta, sino también de la oportunidad de colaborar en los planos económico y diplomático para hablar con una sola voz sobre los temas que nos unen; para actuar de manera concertada en foros internacionales —por ejemplo, votando juntos y aunando recursos diplomáticos— en defensa de los intereses comunes que compartimos".

Subrayó que están construyendo alianzas entre los países que integran el grupo que están 100% comprometidos a combatir y derrotar a los criminales, a los terroristas que están afectando la región.

“Estos son grupos terroristas que operan en diferentes países. No reconocen fronteras. No colaboran con los demás. No reconocen la soberanía de nuestras naciones. Y a veces, tienen más recursos que el Estado”.

Rubio sostuvo que la única forma de derrotarlos es uniéndose y coordinando esfuerzos. “Y esto también nos da la oportunidad de participar en las cuestiones económicas, en la comunicación de nuestra voz, en la asistencia, en la fortaleza y la estabilidad de la comunidad”.

Además de Estados Unidos y Argentina, en la alianza participan Bolivia (con el presidente Rodrigo Paz); Chile (José Antonio Kast); Costa Rica (Rodrigo Chávez); República Dominicana (Luis Abinader); Ecuador (Daniel Noboa); El Salvador (Nayib Bukele); Guyana (Irfaan Ali); Honduras (Nasry Asfura); Panamá (José Raúl Mulino); Paraguay (Santiago Peña); Trinidad y Tobago (Kamla Bisseassar); Colombia (Abelardo De la Espriella) y Perú (Keiko Fujimori).

FUENTE: Con información Clarin/AFP