viernes 23  de  octubre 2026
Calles bajo agua

Mareas del rey: estos son los días de mayor riesgo para el sur de Florida

El NWS concentra el mayor riesgo entre el domingo y el lunes, cuando el nivel elevado del mar coincidiría con fuertes vientos y posibles aguaceros en la región

Imagen referencial.

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D. CASTROPÉ GPT2
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Las zonas costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach deben prepararse para los mayores efectos de las mareas del rey de esta temporada, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que advierte sobre una combinación de condiciones capaz de agravar las inundaciones entre el domingo 25 y el lunes 26.

El pronóstico actualizado este viernes contempla inundaciones costeras moderadas durante las mareas altas y la posibilidad de impactos importantes al terminar el fin de semana. Los vientos que soplan desde el océano hacia tierra pueden acumular agua contra la costa, mientras el nivel elevado del mar dificulta la salida de las lluvias por los desagües.

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La advertencia afecta especialmente a calles y terrenos bajos próximos a la costa y otros cuerpos de agua, donde podrían producirse anegamientos durante varias horas.

El mar y la lluvia pueden coincidir

El NWS concentra entre el domingo y el lunes el mayor riesgo de lluvias fuertes e inundaciones repentinas aisladas en el corredor metropolitano. También contempla ráfagas superiores a 35 mph y olas de entre 10 y 14 pies en aguas atlánticas durante la noche del domingo y el lunes.

Todavía existe incertidumbre sobre dónde se registrarán los mayores acumulados. Algunos pronósticos mantienen las precipitaciones más intensas sobre el océano, mientras otros las acercan a tierra. Por tanto, la magnitud de las inundaciones dependerá también de la coincidencia entre aguaceros y pleamares.

Las mareas del rey, también llamadas mareas reales, son las pleamares más altas previstas durante el año. En el sureste de Florida suelen alcanzar sus mayores niveles en otoño, cuando el agua más cálida y los vientos estacionales contribuyen a elevar el mar.

No se trata de un fenómeno nuevo esta temporada. Miami-Dade incluyó episodios anteriores en septiembre y del 7 al 13 de octubre, además del período del 24 al 30 de este mes. El Condado explica que estas mareas pueden provocar inundaciones incluso sin lluvias y que sus efectos empeoran cuando coinciden con mal tiempo.

Prepararse antes de que suba el agua

Las autoridades recomiendan trasladar los vehículos a lugares elevados antes de las pleamares y buscar rutas alternativas si una calle aparece inundada. Atravesar agua acumulada puede causar daños al automóvil y exponer a sus ocupantes a peligros difíciles de identificar.

Asimismo, aconsejan evitar el contacto con el agua de inundación por sus posibles riesgos sanitarios. Los navegantes deben comprobar las mareas antes de salir, pues el aumento del nivel reduce la distancia disponible bajo los puentes.

La Ciudad de Miami señala que las inundaciones asociadas con estas mareas suelen extenderse aproximadamente una hora y media antes y después de la pleamar. Ese intervalo sirve como referencia habitual, pero no garantiza cuándo quedará despejada una calle durante un episodio agravado por vientos y lluvias.

Consultar las predicciones locales resulta fundamental, porque la hora de la marea alta cambia según el lugar y el día.

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