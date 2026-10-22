jueves 22  de  octubre 2026
Calles bajo agua

Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

Los avisos abarcan la costa de Miami-Dade, Broward y Palm Beach; la coincidencia con aguaceros y vientos podría agravar los anegamientos durante el fin de semana

Marea real en una calle de Miami.

Marea real en una calle de Miami.

D.C GPT2
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Las mareas del rey regresan al sur de Florida después de los episodios de finales de septiembre y comienzos de octubre. El nuevo período coincide con avisos por inundación costera y un pronóstico de lluvias que podría complicar el drenaje en sectores bajos próximos al mar, canales y bahías.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene un aviso por inundación costera hasta las 8:00 p. m. del sábado 24 en áreas costeras de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Prevé anegamientos moderados de calles, parques y estacionamientos, con posibles cierres viales aislados alrededor de la pleamar, el momento de mayor altura del agua.

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Conocidas también como mareas reales o King Tides, son episodios que pueden inundar calles incluso sin lluvia. En Miami suelen presentarse entre septiembre y noviembre. El calendario municipal identifica un nuevo período entre el 24 y el 30 de octubre, después del registrado del 7 al 13 de este mes.

Los horarios que conviene revisar

La Ciudad de Miami prevé que el sábado 24 de octubre las pleamares ocurran a las 8:11 a. m. y las 8:20 p. m. El domingo 25, los máximos se esperan a las 8:58 a. m. y las 9:04 p. m.

El lunes 26, los horarios previstos son las 9:44 a. m. y las 9:48 p. m., mientras que el martes 27 serán las 10:31 a. m. y las 10:34 p. m. Todas las horas corresponden al horario local y constituyen referencias para Miami; cambian entre localidades y puntos de medición.

El gobierno municipal advierte que los efectos pueden comenzar entre una hora y media y dos horas antes del máximo y continuar después, por tanto, conviene anticipar desplazamientos y retirar vehículos de zonas bajas.

El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida sitúa el período regional entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre, con un máximo anual previsto para el 27 de octubre en la costa este. Fort Lauderdale identifica su próxima ventana principal del 24 al 31. A esto se suma el viento y otras condiciones que pueden elevar el agua fuera de los días señalados.

Precauciones antes de que suba el agua

Las autoridades recomiendan evitar calles inundadas, respetar barricadas y estacionar lejos de áreas bajas. Tampoco se debe caminar por el agua acumulada ni permitir que los niños jueguen allí: puede contener contaminantes, objetos cortantes y peligros que no se ven.

Los propietarios deben proteger pertenencias expuestas y mantener despejados los desagües. Los navegantes deben comprobar el espacio disponible bajo puentes fijos, que disminuye durante la pleamar.

La lluvia añade otra dificultad: cuando el mar está alto, el drenaje hacia la costa pierde eficacia. El NWS contempla aguaceros fuertes entre el sábado y el lunes y una probabilidad de entre 10% y 30% de inundaciones costeras importantes desde la segunda mitad del fin de semana.

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