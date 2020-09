María Elvira Salazar: "Estas elecciones se definen entre dos ideologías" 

La candidata republicana se refirió además a una encuesta que la favorece y dijo desconocer otro sondeo contratado por un grupo independiente que muestra a su rival en primer lugar.

Una encuesta contratada por su campaña la muestra ganando frente a su rival demócrata. ¿Por qué hay que creer en esos números?

Este resultado indica la mala gestión que ha tenido la congresista Donna Shalala porque ella ha abandonado a la comunidad; no ha estado presente durante la pandemia y no ha representado los intereses del distrito 27. Cuando hablan bien del socialismo, la señora Shalala no dice nada. Cuando Ilhan Omar insulta a los judíos de La Playa, que son muy queridos para mí, la señora Shalala no dice nada. Cuando Debbie Murcasell-Powell insulta a los cubanos, la señora Shalala no dice nada. Entonces, la señora Shalala no representa a nadie porque no está en ninguna parte.

Hay otra encuesta contratada por una organización independiente que muestra a la señora Shalala ganando la elección. ¿Por qué esa diferencia?

No he visto esa encuesta, así que no puedo hablar del tema.

El voto demócrata es mayor en el distrito 27. ¿Cómo llegar y conquistar a ese electorado?

En el distrito 27 hay un tercio demócrata, un tercio republicanos y un tercio independiente. Más o menos esos son los números. La realidad es que tanto los independientes como los demócratas entienden que el socialismo no es un dogma que vaya con nuestros intereses. El socialismo lo único que quiere es que se mida por las buenas intenciones y no por los resultados. Sabemos que el socialismo democrático no existe. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo democrático y el socialismo? Ninguna. Por eso, yo estoy segura de que hay cientos de miles de electores independientemente del partido que van a rechazar ese dogma que ha secuestrado al Partido Demócrata, al que pertenece la señora Shalala.

Hay quienes afirman que estas elecciones podrían definir el futuro del país en el contexto del capitalismo o el socialismo. ¿Qué piensa al respecto?

Sí, esas son palabras mías. Estas elecciones no son entre personas, son entre ideologías. El socialismo o el capitalismo. Sabemos que el capitalismo les ha dado prosperidad a los 20 países más importantes del planeta que tienen un sistema capitalista. No es perfecto, se pueden arreglar muchas cosas, pero eso no significa que hay que cambiar el modelo económico.

¿Cuál es su postura frente a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua?

Para los nicaragüenses, hay que seguir apoyando el Nica ACT, que es el que no permite que la inversión y los recursos económicos lleguen a la dictadura de Daniel Ortega, que ha demostrado nuevamente que es un dictador porque no está permitiendo elecciones libres, con observadores internacionales y se está aferrando al poder. Sobre Cuba, es evidente que nosotros en el Congreso tenemos el poder de seguir sancionando a todas las empresas norteamericanas que hagan negocios con los personeros del gobierno. No estoy hablando de los cuentapropistas, estoy hablando de Gaviota, la gente que está con los militares. Yo voy a ser una voz fuerte y firme para que haya sanciones más radicales en contra de esas compañías americanas y extranjeras que quieran hacer negocios con los militares cubanos. En cuanto a Venezuela, hay que imponer también más sanciones económicas e imponerle a todo el que hace negocio con el gobierno de Maduro que no puede venir a hacer negocios con los Estados Unidos.

Eso que usted plantea guarda relación con lo que hizo por muchos años la excongresista Ileana Ros-Lehtinen.

Claro. Ileana Ros-Lehtinen es la gran maestra de estas políticas: No al comunismo, no al socialismo, no a la opresión, no a nada que le quite las libertades personales a cada uno, ni nada que le quite las posibilidades de ser libres y ganarse su dinero de la mejor manera posible, buscando la felicidad de la forma que cada uno quiera. Esas son ideologías opresivas que en el siglo XXI ya no tienen cabida.

Una situación que crea controversia es la de los cantantes cubanos que en la isla aplauden al régimen y en el exilio ganan dinero para llevarlo a esa dictadura. ¿Hay alguna política que piensa implementar frente a esa situación?

No se puede estar con Dios y con el diablo. Yo impulsaría un proyecto de ley para que todo aquel cantante o empresario que tenga negocios o ayude de cualquier manera al régimen no pueda entrar a EEUU, ni pueda venir a hacer ningún tipo de negocio, y que se le quite inmediatamente la residencia. Tenemos el ejemplo de Gente de Zona. Cómo tú vas a vivir en Coral Gables y a la misma vez ir a una tarima a cantar en un evento organizado por el régimen. Eso no es posible. Ya esos momentos se acabaron. Si no estás con nosotros, entonces estás en contra de nosotros.

¿María Elvira Salazar que haría frente a la posibilidad de reformar o sustituir el programa de salud conocido como Obamacare?

El sistema de salud de este país necesita un cambio. Al que tiene Obacare, no se le puede quitar sin darle algo a cambio. Al que le guste Obamacare, que se quede con Obamacare, pero el Gobierno tiene que ofrecerle a todo ciudadano un plan más barato y mejor. Obamacare ofreció que las personas iban a pagar menos por ese seguro y resultó que no es así. La gente que tenía seguros privados ahora tiene que pagar más y el que tiene Obamacare algunas veces no puede pagar el 'premiun' de ese plan. Entonces, lo que hay que hacer es desregular esta industria que es altamente subsidiada. Aquí hay mucha gente haciéndose millonaria gracias a la salud de otros. Hay que lograr que el sistema se abra y que entren las fuerzas del capitalismo para que el empresario que quiere comprar para sus empleados un seguro de salud en otro estado lo pueda hacer porque le ofrecen mejores tarifas. El mejor ejemplo que hemos visto es la operación de los ojos con láser. Es un tipo de procedimiento que no está regulado. En un momento costaba 20.000 dólares y ahora cuesta 800 dólares. ¿Qué paso? Que hay competencia.

En materia de inmigración hay muchas tareas pendientes. ¿Qué haría usted si llega al Congreso por todas aquellas personas que tratan de ingresar al país en busca de una mejor vida?

A todo el que venga de un país comunista, como son los cubanos, venezolanos y nicaragüenses, hay que darles un TPS y una entrada más expedita, pero hay también que revisar sus expedientes de una manera mucho más eficiente y rápida. Hay cerca de 13.000 cubanos que están varados en la frontera esperando que su reclamo de asilo sea escuchado. A esa gente hay que mirarla de manera minuciosa y al que se lo merece hay que darle el asilo político. Pero hay muchos espías que vienen a realizar un papel de traidores y a esa gente no se le puede dar entrada. Por eso, el Departamento de Estado, específicamente para los cubanos, debería hacer una revisión más minuciosa y mucho más rápida para que el que verdaderamente está sufriendo y quiera entrar, que entre, pero el que viene a hacer daño lo manden de vuelta.

