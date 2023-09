“No sabía que existía esa posibilidad”, admitió Martínez, que ahora se desempeña como miembro de la junta y gerente de operaciones GovCon Giants, y afina los últimos detalles para el evento “Contracting Connections Summit 2023”, que será el 12 de octubre en el Hotel InterContinental Miami (100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131).

Fue gracias a la mentoría de Eric Coffie que María Martínez aprendió que podía crear su propia compañía. Ahora ayuda a otros a llegar a ese punto. Al año de unirse a GovCon Giants llegó su primer contrato: “Fui a donde Eric y le dije ‘quiero hacer esto’, y él me dijo ‘no, tú lo vas a hacer’. Cuando compartimos mi historia en YouTube la gente vio que pasé de maestra a lograr contratos federales. Viéndome a mí, que soy hispana, que no sabía nada de eso, la gente puede confiar en que lo puede hacer”.

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, María supervisó un contrato que ofrecía guantes para la Biblioteca del Congreso. “Nunca había ido. Quería ver a dónde habíamos llegado. Fue impresionante”, confesó, emocionada.

"Quiero que la gente normal, como yo, no crea que es un sueño que no se puede lograr", indicó, pues "hay casos en que un pequeño negocio puede ser la persona que lo fundó solamente".

Pero, ¿qué se considera un pequeño negocio? “La SBA [Small Business Administration] tiene una tabla sobre lo que se considera un pequeño negocio, y depende de la industria. Por ejemplo, en construcción, el máximo de ganancias es de 36 millones de dólares en promedio por cinco años”, puntualizó Martínez.

Organizado por GovCon Giants, Contracting Connections Summit 2023 busca, justamente, crear conexiones entre dueños de pequeños negocios y entidades gubernamentales. El propósito es que los asistentes se vean cara a cara para crear posibles alianzas.

El evento “está pensado para todos los niveles de pequeños negocios, hayan alcanzado contratos con el gobierno o no. Muchas de estas conferencias son en Washington, D.C. y nosotros queríamos traer algo real aquí, porque los que estamos en la organización somos de Miami”.

Datos brindados por GovCon Giants revelan que las pequeñas empresas recibieron un 32% menos de contratos en 2018 en comparación con 2009. El número de empresas que trabajan con contratos con el Departamento de Defensa se ha reducido en 24.000; la Administración de Servicios Generales ha visto una disminución de 8.000 empresas; mientras que el Departamento de Asuntos de Veteranos y del Interior contrataron 13.600 empresas menos. Por eso tienen la misión de cerrar esa brecha para el año 2030.

Para quienes no puedan asistir al evento, GovCon Giants ofrece diferentes formaciones, incluido un curso gratuito que sirve para orientarse. Martínez enfatizó que “las registraciones son gratis, como el SAM (System for Award Management) o el número del IRS (Internal Revenue Service)”. Además, ha realizado videos en español “para dejarles saber a las personas que solo por estar registrados no significa que los contratos van a caer del cielo. Ahí es donde comienza el trabajo. Una vez que estés registrado en SAM hay que hacer que el gobierno sepa que existes”.

El otro curso, señaló, “es más grande, son 26 cursos en uno. Enseñamos todo lo que usamos para ganar los contratos, las propuestas, los estimados, cómo hacerlos, qué decir cuando llamen a las personas del gobierno, y practicamos entre nosotros. Lo importante es que no damos el curso, sino que hacemos una comunidad, queremos que vean que pueden contar con otras personas. Si no sabes, tenemos una comunidad de 500 personas, pregunta, aquí todos queremos ganar, y hay suficiente dinero para todos”.

“El 23% de todos los contratos del gobierno tienen que ser dados a los pequeños negocios”, destacó Martínez, y puso el ejemplo de que “en 2022 el gobierno de EEUU destinó 162.9 mil millones de dólares a contratos con pequeños negocios”.

Pero, ¿se aprovecha ese 23%? “Hay millones de pequeños negocios registrados, pero muchos de ellos no consiguen contratos con el gobierno”, zanjó.

Sobre los bienes y servicios, declaró que “no todos los contratos con el gobierno son grandes, complicados”, sino que “hay de todo un poco, desde papas fritas hasta instalaciones secretas, cybersecurity. El primer contrato que tuve fue de instalar unas luces y renovar una cerca. Pueden ser servicios en el área de la construcción, o de la limpieza, que para nosotros es algo bien común. Las bases militares y todos los edificios necesitan limpieza”.

