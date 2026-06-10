miércoles 10  de  junio 2026
PRESUPUESTO FEDERAL

Mario Díaz-Balart asegura recursos para Everglades y proyectos de agua en el sur de Florida

El proyecto presupuestario para el año fiscal 2027 incluye fondos destinados a la restauración de los Everglades, mejoras en sistemas de agua de Hialeah y Medley, además de programas de monitoreo ambiental.

El congresista Mario Díaz-Balart.

El congresista Mario Díaz-Balart.

Yoandy Castañeda /DLA
El humedal de los Everglades es considerado la mayor reserva subtropical de Estados Unidos.

El humedal de los Everglades es considerado la mayor reserva subtropical de Estados Unidos.

ARCHIVO DLA
Fotografía de la Reserva Nacional de Vida Salvaje de Loxahatchee, una de las joyas del ecosistema de los&nbsp;Everglades, en&nbsp;Florida.

Fotografía de la Reserva Nacional de Vida Salvaje de Loxahatchee, una de las joyas del ecosistema de los Everglades, en Florida.

EFE/ANA ARROYO
Vista parcial de una de las zonas elevadas de la carretera Tamiami Trail.

Vista parcial de una de las zonas elevadas de la carretera Tamiami Trail.

CORTESÍA / EVERGLADES NATIONAL PARK
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. — El congresista Mario Díaz-Balart informó que el proyecto presupuestario federal para el año fiscal 2027 incorpora recursos destinados a la restauración de los Everglades, mejoras en infraestructura hidráulica y programas de monitoreo ambiental en comunidades del sur de Florida.

La medida forma parte del proceso de asignaciones federales y aún deberá avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley.

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Entre las partidas contempladas figuran $11.6 millones para labores de recuperación ecológica en los Everglades a través del Servicio de Parques Nacionales, una de las principales prioridades ambientales de la región.

Florida firma ley que financia restauración de la reserva de Los Everglades
El humedal de los Everglades es considerado la mayor reserva subtropical de Estados Unidos.

El humedal de los Everglades es considerado la mayor reserva subtropical de Estados Unidos.

La restauración de este ecosistema es considerada fundamental para la región debido a su impacto en el suministro de agua para millones de residentes, la conservación de hábitats naturales y la protección frente a inundaciones.

Díaz-Balart destacó que estos recursos permitirán continuar proyectos considerados estratégicos para el futuro ambiental de la zona.

“Como copresidente y cofundador del Caucus de los Everglades, me enorgullece seguir apoyando importantes esfuerzos de preservación y restauración mediante financiamiento esencial y herramientas que permitan agilizar estos trabajos”, afirmó.

El plan también contempla $2.8 millones para la modernización del sistema de medición de agua de la ciudad de Hialeah, una inversión orientada a actualizar la tecnología utilizada para administrar y supervisar el servicio.

A ello se suman $1.2 millones destinados a mejoras en conductos principales de distribución en Medley, específicamente en las intersecciones de la 78th Street, 82nd Street y la 84th Avenue del noroeste, además de otros $520,000 para sustituir tuberías ubicadas en la 68th Court y la 68th Place.

Asimismo, se incluyen $1 millón para ampliar la red de monitoreo y pronóstico de la calidad del agua y la salud de los ecosistemas en el sur de Florida.

El texto aprobado incorpora además la codificación del programa de permisos de la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia para Florida, una disposición que busca agilizar la aprobación de proyectos relacionados con recursos hídricos, restauración ambiental y obras de infraestructura asociadas al manejo del agua.

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Fotografía de la Reserva Nacional de Vida Salvaje de Loxahatchee, una de las joyas del ecosistema de los Everglades, en Florida.

Fotografía de la Reserva Nacional de Vida Salvaje de Loxahatchee, una de las joyas del ecosistema de los Everglades, en Florida.

La medida también establece que ninguna porción de la Reserva Nacional Big Cypress podrá recibir una designación federal de área silvestre, una posición defendida por Díaz-Balart al considerar que protege el acceso de las tribus indígenas y del público a esos terrenos.

El texto también respalda los esfuerzos de la Tribu Miccosukee para revisar los derechos minerales subterráneos existentes en tierras bajo su jurisdicción.

A nivel nacional, el proyecto asigna $75 millones al Programa Estatal y Tribal de Conservación de Vida Silvestre, destinado a iniciativas de protección de especies y hábitats naturales.

Del mismo modo, reserva $4.75 millones para investigaciones relacionadas con la proliferación de algas nocivas y otros problemas que afectan la calidad del agua.

Entre otras disposiciones, prevé $774.8 millones para programas de seguridad y justicia tribal, cifra que representa un incremento del 36% respecto a los niveles actuales, así como recursos adicionales para fortalecer la protección de parques nacionales.

La propuesta incorpora además medidas relacionadas con producción energética, exploración de minerales críticos, acceso a terrenos federales y diversas modificaciones regulatorias impulsadas a nivel nacional.

Aunque recibió la aprobación del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el proyecto presupuestario deberá ser debatido por la Cámara, el Senado y posteriormente enviado al presidente antes de convertirse en ley.

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