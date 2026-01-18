Mario Knapp: "La seguridad se construye junto a la comunidad"

Un camión del equipo SWAT de la policía de Homestead en el condado de Miami-Dade tras el huracán Andrew, en noviembre de 1992.

Mario Knapp, a la derecha, en sus primeros años como policía de Miami-Dade.

MIAMI .- A los once años, en Nueva York, a Mario Knapp lo despojaron de su bicicleta en un robo con violencia. Un detective del Departamento de Policía de Nueva York lo tomó de la mano, arrestó al agresor y, en ese instante, Knapp supo lo que quería ser el resto de su vida.

Desde entonces, no ha hecho otra cosa: “Soy policía desde los veinte años. Llevo treinta y dos años en esto y no conozco ninguna otra manera de vivir”.

Al cumplir un año como jefe del Departamento de Policía de Homestead (Homestead Police Department, HPD), esa vocación se traduce en una gestión marcada por la prevención del delito, la cercanía con la comunidad y una agenda sostenida de reforma institucional, transparencia y rendición de cuentas.

Fundado en 1913, el Departamento de Policía de Homestead ha sido pionero en el sur de Florida en la implementación de estrategias de policía comunitaria, un modelo que prioriza la prevención del delito, la colaboración con los residentes y la confianza como pilares de la seguridad pública.

Transparencia

En enero de 2025, Knapp se convirtió en el jefe de la Policía de Homestead. Uno de sus primeros pasos fue solicitar una auditoría profunda del departamento, centrada en áreas de alta responsabilidad institucional, para identificar fallas estructurales y corregirlas de manera permanente.

“No quería tomar decisiones solo. Quería que todo fuera transparente, que, si alguien miraba el departamento desde afuera, pudiera ver exactamente cómo estábamos trabajando”, planteó.

El proceso incluyó una auditoría del Florida Department of Law Enforcement (FDLE), así como revisiones externas de las investigaciones internas y de los servicios a las víctimas.

“Trajimos al FDLE para que hiciera su auditoría y también a comandantes de investigaciones internas de otros departamentos. Abrimos los libros; se revisaron casos, procesos, tiempos. A partir de ahí hicimos cambios reales”, detalló.

Miami-Dade County Association of Chiefs of Police también evaluó los servicios a las víctimas.

“Vinieron jefes de policía de otros departamentos y compararon cómo trabajamos con el trabajo que se realiza en el resto del condado. Eso nos ayudó a mejorar y a asegurar que estamos dando un servicio digno y efectivo”, explicó.

Fortalecimiento del personal

“Cuando llegué, me dijeron que teníamos solo cinco posiciones abiertas”, recordó Knapp.

No obstante, durante este primer año en el cargo, una revisión interna reveló que el HPD tenía 17 plazas policiales financiadas sin cubrir, lo que afectaba directamente la presencia en las calles.

El problema no era presupuestario, sino estructural: “Teníamos el dinero para esos oficiales, pero no teníamos la estructura y no estábamos recibiendo aplicaciones”.

Tras una campaña intensiva de reclutamiento, el departamento recibió más de 600 solicitudes, cubrió todas las vacantes y proyecta nuevas incorporaciones.

“Hoy tenemos diecisiete oficiales más en la calle y este año vamos a sumar ocho más. Eso se traduce directamente en prevención”, indicó.

Knapp también reformó los procesos de ascenso y asignación de puestos. Como reveló: “Antes había oficiales que sentían que el departamento no los cuidaba, que los trabajos se daban a los amigos de los amigos. Ahora todo se anuncia al departamento completo, todos pueden aplicar, todos pasan por entrevistas y se decide por mérito y experiencia”.

Prevención y tecnología

Gracias al liderazgo de Knapp, el despliegue operativo fue rediseñado con un enfoque preventivo y una estrategia que parte de la lógica del delincuente. “Para mantener la ley y el orden, todo se basa en dos cosas: la oportunidad de cometer el crimen y el riesgo asociado a hacerlo. Eso es desde la perspectiva del delincuente, no desde la del policía”.

El resultado es tangible: “Cuando tienes más policías uniformados en la calle, reduces la oportunidad y aumentas el riesgo. Eso previene el crimen”.

En ese sentido, entre las nuevas capacidades se encuentra la Unidad de Fraude de Asociaciones de Propietarios y Condominios (en inglés, HOA & Condo Fraud Investigative Unit), la primera de su tipo a tiempo completo en Florida.

“Son investigaciones muy complicadas, con muchos niveles y que toman tiempo. Por eso necesitábamos detectives dedicados exclusivamente a eso”, recalcó Knapp.

La respuesta ciudadana ha sido inmediata: “En un solo día recibimos cinco o seis correos electrónicos dándonos las gracias y pidiéndonos que no cambiemos lo que estamos haciendo. Eso te dice que era una necesidad real”.

En paralelo, el HPD avanza en la incorporación de tecnología de punta, incluyendo drones.

"Compramos cuatro drones para diferentes situaciones. Estamos en negociaciones para un sistema donde, después de que entra una llamada, el dron pueda llegar al lugar en unos treinta segundos. Eso nos permite tener ojos en la escena antes de que lleguen los oficiales. Hace el trabajo más seguro para los policías y también mejora las investigaciones", puntualizó.

Más allá de impulsar la innovación tecnológica como aliada del trabajo policial, Knapp también figura como inventor en el registro de patentes de Estados Unidos, con un sistema de aplicación quimioluminiscente, diseñado para dispensar materiales que se activan al mezclarse solo al salir del dispositivo, una solución orientada a la iluminación táctica y operativa. La idea surgió a partir de su experiencia como miembro del SWAT y de la necesidad de mejorar la visibilidad de los sospechosos en espacios cerrados y oscuros.

Resultados y programas

Las reformas se reflejan en indicadores concretos. En 2025, Homestead registró una reducción del 54% en los tiroteos y del 33% en los homicidios.

“Cuando hay presencia visible y trabajo preventivo constante, el delincuente lo piensa dos veces. La prevención sí funciona”, afirmó Knapp.

La estrategia preventiva se apoya en programas juveniles como Police Athletic League y Police Explorer. “Tenemos oficiales que nacieron con un don para este tipo de trabajo con los niños”, relató.

“Hemos visto cambios reales en jóvenes que antes tenían problemas en la escuela y que, después de estos programas, se presentan y hablan de manera diferente”, añadió.

El HPD también impulsa un programa para personas con trastorno del espectro autista. “Queremos que las interacciones sean más seguras y más humanas. Estamos trabajando en herramientas que ayuden a las familias sin que nadie sea estigmatizado”, dijo al respecto.

Otro de los hitos impulsados durante el primer año de Knapp es la Academia de Policía Ciudadana (Citizens Police Academy), una iniciativa inédita en la historia de Homestead que abrió por primera vez las puertas del departamento a los residentes: “Me da mucho orgullo saber que los residentes aprenden cómo trabaja su policía. No es solo lo que ves en la televisión, sino conocer los procesos que seguimos”.

Además, subrayó que el objetivo no es necesariamente lograr consenso, sino comprensión y transparencia.

“Aunque no siempre estén de acuerdo con la manera en que la policía trabaja, por lo menos conocen los protocolos, las consideraciones que tomamos para decidir y el proceso de investigación en todos los aspectos del departamento”, señaló.

La respuesta ciudadana superó las expectativas: “Hicimos la primera y ya están pidiendo más. Quieren dos por año. No sé si tendremos los recursos para hacer dos, pero definitivamente vamos a seguir: al menos una academia por año”.

Mirada al futuro

Queda mucho por hacer, y Knapp no se detiene. Como parte del proceso de modernización institucional, el Departamento de Policía de Homestead inició formalmente el camino hacia la acreditación estatal, un estatus que la agencia nunca ha tenido.

“Firmé el contrato para obtener la acreditación del Estado. La acreditación confirma que estamos haciendo las cosas como los demás departamentos de Florida. Preparamos todas las políticas y los procedimientos, y ahora vienen los inspectores a hacer auditorías. Pensamos que tendremos la acreditación antes de 2027”, subrayó.

Ese mismo enfoque se refleja en su estilo de liderazgo cotidiano. Knapp se coloca frente a salones llenos de oficiales, con diapositivas proyectadas detrás, y dicta personalmente entrenamientos periódicos sobre el uso de la fuerza.

Además, encabeza los esfuerzos para reconstituir el equipo de Special Weapons and Tactics (SWAT) en la ciudad: “Homestead tuvo uno de los equipos SWAT más reconocidos del sur de Florida, y estamos trabajando para reconstituirlo”.

Mario Knapp insiste en que lo primordial es fortalecer los lazos entre la policía y la comunidad: “Nadie debe temer llamar a la policía, independientemente de su estatus migratorio. Mi prioridad es la seguridad pública. Estamos aquí para proteger y servir, pero la seguridad se construye junto a la comunidad, todos los días”.