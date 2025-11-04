martes 4  de  noviembre 2025
RESULTADO ELECCIONES

Homestead define sus nuevos cargos municipales tras una jornada calmada y de baja participación

De acuerdo a información preliminar resultó electa como vicealcaldesa Jenifer N. Bailey, con 1,736 votos, que representan el 55.39%. En el consejo municipal, los ganadores fueron: en el asiento 1, Kimberly Konsky, con 1,764 votos (55.86%), y en el asiento 5, Erica G. Ávila, con 1,840 votos (58.98%).

Parte frontal de la alcaldía de Homestead, Florida.

DANIEL CASTROPÉ / DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Homestead.– Con el cierre de los colegios electorales a las 7 p.m., concluyó la jornada de elecciones municipales en Homestead de manera tranquila y ordenada. La participación fue limitada y el proceso transcurrió sin filas ni incidentes, cumpliendo con los protocolos establecidos por el condado.

En los resultados preliminares, los cargos municipales ya tienen ganadores, aunque aún no puedan citarse de manera definitiva. La cantidad de votos emitidos en cada puesto refleja el nivel de participación de la comunidad y permite anticipar la conformación del nuevo gobierno local.

Resultó electa como vicealcaldesa Jenifer N. Bailey, con 1,736 votos, que representan el 55.39%. En el consejo municipal, los ganadores fueron: en el asiento 1, Kimberly Konsky, con 1,764 votos (55.86%), y en el asiento 5, Erica G. Ávila, con 1,840 votos (58.98%).

Por su parte, el referendo sometido a votación para la mejora de la carretera mediante la emisión de bonos de construcción de Homestead fue aprobado con 1,658 votos (53.21%). En cambio, el proyecto de parques financiado a través, de este mecanismo no fue aprobado, al recibir 1,670 votos en contra (53.54%), según los primeros conteos oficiales. Esta decisión implicará desarrollar disposiciones clave dentro de la normativa local, conforme a la voluntad de los votantes.

La jornada se distinguió por la transparencia y la buena organización, reafirmando el compromiso cívico de sus residentes, aunque con una asistencia menor a la esperada.

Resultados preliminares al cierre del 4 de noviembre de 2025:

• Votantes habilitados: 30,254

• Participación electoral no oficial: 3,238

• Porcentaje de participación: 10.70%

Total de votos por tipo:

• Correo postal: 1,179

• Votación anticipada: 389

• Votación en el día: 1,664

Los resultados finales serán certificados oficialmente por las autoridades electorales en los próximos días.

