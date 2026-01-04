Homestead 2025: Ciudad que decidió tomar control de su futuro

HOMESTEAD .- Homestead no cierra 2025 celebrando inauguraciones aisladas ni anunciando promesas al aire. Concluye con algo más difícil de construir que edificios: se trata de tomar control de su dirección, es decir, la decisión consiste en pensar antes de avanzar.

En un sur de la Florida marcado por el crecimiento acelerado, el encarecimiento del costo de vida y la expansión urbana constante, Homestead con una población estimada en más de 85.000 habitantes y un crecimiento de más del 6% desde 2020, asumió el control de su propio desarrollo. La localidad, de marcada identidad multicultural, es mayoritariamente hispana y latina, y combina juventud y dinamismo, con una edad media de alrededor de 32 años, lo que refleja la convergencia de familias activas y fuerza laboral en expansión.

Durante años, el territorio fue visto como área de crecimiento natural del condado Miami-Dade: una urbe resiliente, con fuerte actividad agrícola y comunitaria, pero muchas veces obligada a reaccionar a los cambios. Este período que finaliza marca un quiebre con ese pasado. No porque todo esté resuelto, sino porque la administración comenzó a “gobernar su propio ritmo de transformación.”

En entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, el alcalde Steven D. Losner hizo un repaso del trabajo de los últimos 12 meses, subrayando que no fueron un lapso más en la cronología local, sino un punto de inflexión institucional.

“El 2025 fue un año definitorio para la Ciudad de Homestead. Por primera vez contamos con un Plan Estratégico profesional que nos dio una idea para crecer con visión, responsabilidad y sostenibilidad a largo plazo.”

Cambio de mentalidad

La adopción del primer Plan Estratégico desarrollado profesionalmente no fue un ejercicio burocrático. Representó, en los hechos, un cambio de mentalidad. A partir de ese documento, las determinaciones dejaron de tomarse por urgencia y comenzaron a responder a una lógica común, alineadas bajo un mismo horizonte.

“Este plan guió la toma de decisiones en infraestructura, desarrollo económico, calidad de vida, operaciones internas y responsabilidad fiscal”.

El giro ocurrió en un contexto desafiante. La demarcación crece en población, tránsito, demanda de servicios y presión inmobiliaria. El reto no consiste en detener ese avance, sino asegurar que sea sostenible.

“El Plan Estratégico ahora sirve como una hoja de ruta clara que guía la toma de decisiones en todos los departamentos. Al mismo tiempo, la transformación digital, incluyendo permisos electrónicos, servicios automatizados y mejores herramientas de comunicación, ha cambiado de manera fundamental la forma en que residentes y empresas interactúan con el Ayuntamiento, haciendo el gobierno más eficiente y accesible."

Steven D. Losner Alcalde de Homestead.

Lo que no se ve

Muchos avances del año que recién termina no fueron visibles para el ciudadano común, pero resultan determinantes para el futuro. Sistemas de agua y alcantarillado, drenaje pluvial, transporte y movilidad entraron en una etapa de planificación técnica que busca anticipar y no perseguir el crecimiento.

“Un hito importante fue la resolución exitosa del prolongado moratorio de la Estación de Bombeo #22, que había restringido el desarrollo durante años. Mediante técnicas innovadoras de construcción sin zanja, se logró poner la instalación en cumplimiento en tiempo récord, minimizando las molestias a los vecinos y liberando nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento económico. También se pudo levantar el moratorio en siete estaciones de bombeo adicionales”, citó el entrevistado.

A esto se sumaron mejoras en la conectividad de última milla, el rediseño de rutas del trolley y la integración con el sistema de Bus Rapid Transit (BRT) del condado, fundamentales para una urbanización que ya no puede pensarse desconectada del resto de la región.

Apuesta económica

Si hubo un anuncio que redefinió la conversación sobre el panorama durante este periplo, fue la aprobación del acuerdo con Sports Performance Hub (SPH). Más que un complejo deportivo, el plan representa una nueva escala de ambición, como destacó el alcalde.

“Es uno de los resultados más significativos y representa una inversión privada de 275 millones de dólares que se utilizarán para desarrollar el Parque Regional de Homestead. Este proyecto ofrecerá instalaciones deportivas de clase mundial, un estadio, hotel, becas juveniles y miles de empleos, tanto en la fase de construcción como permanentes, sin costo para los contribuyentes, posicionándonos como un destino regional e internacional. Esta iniciativa incluye la reubicación de Miami FC, un equipo profesional de fútbol, al área”, afirmó, convencido de que esta apuesta no solo coloca al municipio en el mapa deportivo, sino que consolida su proyección como sede de grandes eventos y centro neurálgico de la economía.

A este impulso se suma la designación de la jurisdicción como puerto espacial (spaceport), un paso estratégico que abre la puerta a industrias aeroespaciales, manufactura avanzada e innovación tecnológica.

Seguridad y pertenencia

Mientras crecen el desarrollo urbano y la inversión, las autoridades ponen de relieve la consolidación de pilares esenciales para la convivencia. Entre ellos, la seguridad pública, otra prioridad clave destacada por el nombramiento de Mario Knapp como jefe del Departamento de Policía.

“Bajo su liderazgo, la Ciudad reforzó su enfoque en la policía proactiva, la participación comunitaria y la estabilidad organizacional, fortaleciendo la confianza pública y garantizando que nuestra gente continúe sintiéndose segura a medida que Homestead crece”, refirió el gobernante.

En paralelo, se fortaleció la vida cultural y social. Eventos como Winter Wonderland Experience, Race to the 4th y los fines de semana de NASCAR dejaron de ser simples celebraciones para convertirse en herramientas de cohesión social, económica y proyección más allá del ámbito local. La transformación del Parque Losner en una atracción con una pista de hielo real al aire libre apoyó a los vendedores locales y afianzó la identidad del vecindario como un espacio vibrante y familiar.

Más involucrados

Otro rasgo distintivo de este período fue el aumento de la participación ciudadana, alcanzando niveles históricos. Más información, más canales de comunicación y mayor transparencia acercaron la administración local a los habitantes.

“Ampliamos nuestra presencia en redes sociales y medios tradicionales para asegurar que se reciba información oportuna y precisa, así como oportunidades significativas de participación. También lanzamos Ready Homestead, potenciando la conexión y preparación ante emergencias y mejorando la forma en que se reciben alertas y actualizaciones críticas. La transparencia también mejoró mediante recursos como el Informe Bimestral del Administrador de la Ciudad, que ofrece boletines regulares sobre logros, desafíos y prioridades próximas. Estos esfuerzos han aumentado la confianza y fomentado el diálogo entre todos los que hacen vida aquí y el liderazgo municipal”, señaló.

El relanzamiento de la marca de destino Discover Homestead ha fortalecido la promoción turística, el mercadeo de eventos y la captación de negocios, permitiendo que la historia llegue a una audiencia más amplia. Losner destacó el resultado: “Mayor asistencia a actividades, más foros de participación y un creciente sentido de orgullo cívico.”

2026: el plan a la acción

Tras un año de definiciones clave y ajustes de rumbo, el horizonte inmediato se presenta como una etapa de concreciones. La agenda pública pasa del diseño estratégico a la ejecución de proyectos que impactarán directamente en la movilidad, la inversión y la vida cotidiana de los habitantes.

“En 2026 continuaremos ejecutando nuestro plan audaz, asegurando que el crecimiento sea inteligente, inclusivo y sostenible. La Ciudad de Homestead está abierta a los emprendimientos y estamos construyendo activamente la infraestructura, física, digital y organizacional, necesaria para respaldar futuras inversiones y la creación de empleos. Durante el primer trimestre se iniciará la construcción del SPH, se reconstruirá Krome Avenue y se reurbanizará el antiguo Ayuntamiento con la construcción de un restaurante Flanigan’s.”

A esto se suma un simbolismo especial: a partir del 1 de enero, se preparan para ser protagonistas de las conmemoraciones por los 250 años de los Estados Unidos

“Anticipamos albergar la mayor celebración nacional en el sur de Florida, atrayendo a pobladores, visitantes y la atención regional. Ese impulso continuará con el regreso de la Semana del Campeonato de NASCAR en noviembre próximo, reforzando el papel de Homestead como un destino de primer nivel para grandes experiencias de todo tipo y actividad económica, y culminará con la temporada navideña y la segunda edición anual de Discover Homestead: Winter Wonderland Experience”, dijo.

Homestead no cierra el 2025 proclamando victorias absolutas. Lo hace con algo más honesto y poderoso: una estructura clara para avanzar.

“A medida que Homestead continúa creciendo, nuestro compromiso es construir una ciudad donde las personas puedan vivir, trabajar y prosperar, preservando al mismo tiempo el carácter, la historia y el sentido de comunidad que la hacen única, porque el futuro vive aquí”, concluyó.

Para DIARIO LAS AMÉRICAS, este reportaje especial no solo cierra un año de trabajo y compromiso, sino que abre una nueva etapa de cobertura sostenida sobre un municipio que dejó de ser frontera para convertirse en protagonista de su propio destino.