Más de 900 vuelos y siete cargos: el caso del piloto de Air Canada que operó sin la certificación exigida

Geoffrey Wall, habría comandado más de 900 vuelos nacionales e internacionales entre 2009 y 2025.

MIAMI.- Un ex piloto de Air Canada enfrenta varios cargos penales tras ser acusado de haber operado durante casi 17 años como capitán de aeronaves comerciales sin contar con la certificación requerida para desempeñar esa función, según una investigación desarrollada por autoridades canadienses.

La pesquisa involucra a Geoffrey Wall, quien, de acuerdo con la Policía Regional de Peel, en Ontario, habría comandado más de 900 vuelos nacionales e internacionales entre 2009 y 2025 a bordo de aeronaves Boeing 767, 777 y 787.

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Los investigadores sostienen que Wall poseía una licencia comercial de piloto, pero carecía del certificado de Piloto de Transporte Aéreo (ATPL-A), requisito indispensable para asumir el mando de operaciones comerciales de gran escala.

A pesar de esa presunta anomalía, el ex aviador superó durante años las evaluaciones periódicas, sesiones de simulador y verificaciones técnicas exigidas por la aerolínea, lo que permitió que la situación permaneciera sin ser detectada.

Las inconsistencias salieron a la luz en 2025 durante una revisión rutinaria de credenciales. Tras identificar discrepancias en la documentación presentada por Wall, Air Canada notificó a los organismos competentes y se puso en marcha una investigación denominada Project Icarus.

Según la policía, el antiguo comandante percibió cerca de tres millones de dólares canadienses en salarios durante el período en que habría ejercido funciones para las que no estaba debidamente acreditado.

El acusado enfrenta siete cargos penales, entre ellos fraude superior a 5.000 dólares, utilización de documentos falsificados y posesión de marcas fraudulentas.

Los investigadores describieron el expediente como un hecho poco común dentro de la aviación comercial y señalaron que las pesquisas buscan determinar cómo esa situación logró pasar inadvertida durante casi dos décadas dentro de uno de los sistemas de transporte aéreo más regulados del mundo.

Por su parte, Air Canada reconoció la gravedad de las acusaciones, aunque sostuvo que la seguridad operacional no se vio comprometida debido a los entrenamientos recurrentes, pruebas de competencia y controles efectuados por inspectores certificados de Transport Canada.

La situación ha generado interrogantes sobre los mecanismos de verificación de credenciales en la aviación comercial y sobre la capacidad de los sistemas internos para detectar posibles fraudes documentales.

Wall deberá comparecer ante un tribunal canadiense el próximo 29 de junio.

La información fue conocida inicialmente por este medio a través de una publicación difundida por Cubanos por el Mundo en redes sociales y posteriormente contrastada con reportes divulgados por medios internacionales sobre la investigación en curso.