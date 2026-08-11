martes 11  de  agosto 2026
CERTAMEN

La modelo Lisbeth Fernández busca coronarse como Miss USA 2026

Tras conquistar el título de virreina del Miss Universe Cuba, la modelo ahora se prepara para competir en el Miss USA

La modelo Lisbeth Fernández.&nbsp;

La modelo Lisbeth Fernández. 

Cortesía/Prensa Lisbeth Fernández
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Cuando las luces de Miss Universe Cuba se apagaron y las cámaras dejaron de grabar, muchos pensaron que el capítulo de Lisbeth Fernández había llegado a su fin. Había conquistado el título de virreina de Miss Universe Cuba, uno de los mayores reconocimientos del certamen, pero para ella aquello no era el destino, era apenas el comienzo.

Meses después, Lisbeth vuelve a sorprender al mundo de los concursos de belleza al recibir una nueva corona en Estados Unidos, un logro que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera y la acerca al camino hacia Miss USA, uno de los escenarios más competitivos y prestigiosos del país.

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Lejos de conformarse con un reconocimiento internacional, la cubana decidió seguir preparándose para competir en un nivel aún más alto, convencida de que los sueños no tienen fronteras cuando se trabaja con disciplina, propósito y determinación.

Perseverancia

Pero lo que realmente diferencia a Lisbeth de muchas candidatas no es solo su presencia en la pasarela. Su historia está construida sobre valores, liderazgo y resiliencia. Ha logrado convertir su experiencia personal en una plataforma para inspirar a mujeres latinas, promover el crecimiento personal y demostrar que una reina de belleza también puede ser una voz de impacto social.

Mientras muchas participantes enfocan su carrera únicamente en los certámenes, Lisbeth ha desarrollado una trayectoria como conferencista, emprendedora y defensora del liderazgo femenino. Su propuesta va más allá de la imagen: busca representar a una generación de mujeres que entienden la belleza como una herramienta para abrir puertas, crear oportunidades e inspirar a otros.

Su nueva corona llega en un momento en el que el público y los medios buscan historias auténticas. La de Lisbeth reúne todos los elementos de una protagonista que conecta con millones de personas: una mujer nacida en Cuba, que emigró en busca de oportunidades, que alcanzó uno de los escenarios más importantes de la belleza latina y que ahora vuelve a desafiar los pronósticos con la mirada puesta en un nuevo objetivo.

Su evolución ha despertado el interés de seguidores de los concursos, líderes de opinión y medios de comunicación que comienzan a verla como una de las latinas con mayor proyección dentro de la industria de la belleza en Estados Unidos.

Más que sumar una corona a su colección, Lisbeth Fernández está construyendo una marca personal basada en la perseverancia, la autenticidad y el propósito.

Hoy, una nueva corona americana no representa el final de una historia de éxito. Representa el inicio de un desafío mucho más grande.

Porque para Lisbeth Fernández, ser virreina nunca fue la meta, era simplemente el primer paso hacia un sueño que ahora tiene nombre: Miss USA.

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