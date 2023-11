Miami Beach: enfrentamiento épico, Góngora y Meiner compiten por la alcaldía

Yo, el próximo alcalde

Sin embargo, Góngora, de 53 años, considera que él debe ser el alcalde de la ciudad por ser, de los dos candidatos, quien cuenta con más experiencia. "Serví tres veces como comisionado y mi oponente apenas está acabando su primer término."

"Durante todo este tiempo tuve la oportunidad de trabajar con tres alcaldes diferentes y pertenecer a tres comités de la ciudad: presupuesto, zonificación y seguridad, una experiencia que mi oponente no tiene."

Góngora considera que contar con el respaldo de los tres comisionados hispanos de la Ciudad, Alex Fernández, Paula Domínguez y Kristen Rosen González, le ayudará a llevar a cabo su plataforma política. "Algo que un alcalde no puede hacer sin ese apoyo."

Por su parte, Meiner, de 52 años, que cuenta con el apoyo de Gelber, sostiene que el eje de su campaña bascula en la seguridad y dice que para reducir el crimen él aboga por hacer más visible y activa la presencia policial. Afirma que la persecución proactiva del delito menor que él ha impulsado es una forma de evitar que ocurran un número significativo de delitos mayores. Propone invertir en tecnología como cámaras de seguridad y lectores de matrículas de autos para facilitar el trabajo de los agentes del orden. También afirmó que desde la alcaldía seguirá exigiendo responsabilidad y transparencia al sistema de justicia penal del condado con jurisdicción en Miami Beach para que tomen en serio los arrestos efectuados en la ciudad.

"Algunos me llaman el candidato de la ley y el orden", señaló. "En 2021, teníamos una tasa del 8% en las condenas de los delitos que se cometían en la ciudad, gracias a una propuesta mía; ahora hemos subido esa tasa al 90%."

Sin embargo, Góngora dijo contar con el apoyo del Departamento de Policía de Miami Beach. "Ellos confían en mí como la persona adecuada para mejorar la ciudad" y coincide con su oponente en la necesidad de poner más agentes del orden en la calle y en las otras medidas ya expuestas.

Evitar exceso de construcciones

Ambos se erigen como paladines contra la construcción excesiva en la playa. Meiner dijo que impulsó una legislación que impediría la masificación de las construcciones "al requerir que seis de los siete comisionados deban votar para aprobar el incremento de altura para los nuevos edificios y el aumento de densidad de un área". En la actualidad, son suficientes cinco votos a favor. "Yo patrociné otra propuesta para reducir las alturas de los edificios ubicados hasta una milla a la redonda de Ocean Drive, una medida que habría restringido el proyecto divulgado por Cleverlander" -un emblemático edificio de la playa cuyos propietarios dicen que buscarán levantar en ese terreno una torre de 30 pisos-.

Góngora afirmó que Meiner votó a favor de la construcción que se levantaría en el terreno donde se encontraba el hotel Deauville, 6605 y 6757 de la avenida Collins, y que Meiner también votó a favor de hacer oficinas en los lotes de la Ciudad en Lincoln Road, "proyectos descarrilados por los residentes en el referendo de 2022".

Sin embargo, el candidato latino reconoció que, aunque él ha recibido dinero para su campaña de algunos constructores, con su trayectoria ha demostrado que sabe decir que no. "Las personas me respetan porque puedo aceptar una contribución y aún decir que no a un proyecto que vaya en contra de los intereses de los residentes."

Mitigar el tráfico

Meiner sostuvo estar trabajando en varias iniciativas para mitigar el tráfico. Él propone la contratación de nuevos agentes de tráfico para controlar el flujo vehicular y mantener las intersecciones libres. "Esto ya está incluido en el presupuesto de la ciudad." También quiere implementar un software de gestión de tráfico que ayude a descongestionar las calles, aunque reconoce que es una solución parcial ya que el gobierno estatal de Florida y el condado Miami-Dade deben involucrarse estado de Florida, bajo cuya jurisdicción se encuentran varias vías de la ciudad.

Infraestructura

Góngora quiere que se invierta más en infraestructura. "Estamos gastando mucho dinero en salarios, eventos, pero no estamos haciendo una mejor ciudad, no estamos centrándonos en un plan de agua y alcantarillado que tanto necesita la ciudad. Cuando estuve en la Comisión en 2013, fui el patrocinador del Stromwater Master Plan, un proyecto que colocó bombas extractoras para recoger el agua después de las lluvias y controlar el efecto de las inundaciones provocadas por las mareas reinas."

Meiner sostuvo que lleva una propuesta para mejorar las infraestructuras de agua y alcantarillado. Considera que es necesario hacerlo antes de que una fuga pueda causar daño al medio ambiente y a la Bahía de Biscayne. “Es algo que hay que hacer más temprano que tarde. Además, tenemos presupuestado ejecutar varios proyectos críticos”.

No queremos ser el próximo San Francisco

Sobre la nueva norma aprobada por la Comisión, según la cual un agente del orden puede enviar a la cárcel a los desamparados que sean detectados acampando en público si se oponen a recibir los servicios de alojamiento ofrecidos por la ciudad, Meiner dijo que "el 30% de los delitos son cometidos por personas que la policía identifica como desamparados. Les ofrecemos programas de rehabilitación, de empleo, pero no podemos permitir que la gente siga durmiendo en la calle."

Por su parte, Góngora cree que esta ley es excelente. Y recordó que él patrocinó el Proyecto Lazarus creado para ayudar a las personas con problemas mentales, drogodependientes y alcohólicos. "Después de la pandemia, hemos visto a más personas durmiendo en los parques y en las playas. No queremos ser el próximo San Francisco. Con la nueva ordenanza, los agentes tienen la discreción de llevar a la cárcel a aquellos que se nieguen a recibir los servicios ofrecidos por la ciudad."

La visión del próximo líder

Góngora visualiza una ciudad que se enfoca en la limpieza, la belleza y la calidad de vida de los residentes. "En Miami Beach, estamos haciendo un cambio de imagen. Me gustaría guiar a la ciudad para que se convierta en el líder del arte y la cultura. Traer eventos espectaculares que atraigan a toda la comunidad que vive aquí, a todos los que viven en el sur de Florida y a los visitantes internacionales."

El elegido se pondrá al mando de un ayuntamiento con un presupuesto de 829 millones de dólares que se encarga de brindar bienestar a los 82.888 residentes que pueblan una de las ciudades más emblemáticas de EEUU, visitada anualmente por más de 3.3 millones de turistas internacionales.

"Me da mucho orgullo que pudiera ser el primer alcalde abiertamente gay, el primer alcalde hombre hispano. Quiero representar a todas las personas de Miami Beach, a los gay, heterosexuales, hispanos, afroamericanos, judíos y cristianos. Lo bonito de Miami Beach es que somos una ciudad diversa con todo tipo de personas que nos respetamos y convivimos muy bien. Para mí sería un gran honor representar a todas mis comunidades y ser el mejor alcalde para que nuestra ciudad siga prosperando", indicó Góngora.

Aunque la ley y el orden, así como la reducción de la delincuencia, son su tarea número uno, Meiner sostuvo haber demostrado ser un líder audaz para abordar los problemas de la comunidad. Entre sus logros, señaló su iniciativa para controlar el ruido en los puertos deportivos, aprobada por unanimidad; su oposición a la apertura de una nueva estación de Metromover en la Fifth Street, argumentando que aumentaría la densidad de personas en el área; su esfuerzo por poner freno al descontrol durante las vacaciones de primavera; y su apuesta por la regulación del horario de venta de alcohol en ciertas áreas de la ciudad.

Meiner lideró las pasadas elecciones del 7 de noviembre, al sumar 4.086 votos y lograr el 30% de las papeletas. Su rival alcanzó el segundo lugar con 3.849 boletos, el 28.34% del voto.

cmenendez@diariolasaméricas.com

@menendezpryce