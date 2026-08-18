martes 18  de  agosto 2026
DECISIÓN 2026

Miami-Dade acude a las urnas para decidir contiendas locales clave

Comisionados, jueces y miembros de la Junta Escolar figuran entre los cargos que los electores decidirán este martes

Voluntarios electorales permanecían preparados para recibir a los votantes en medio de una participación reducida.

Voluntarios electorales permanecían preparados para recibir a los votantes en medio de una participación reducida.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Una baja afluencia de electores marcó las primeras horas de votación en la Biblioteca Regional de Westchester.

Una baja afluencia de electores marcó las primeras horas de votación en la Biblioteca Regional de Westchester.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 7:00 p.m. en todo el condado.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 7:00 p.m. en todo el condado.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Las carreras por tres puestos de la Comisión de Miami-Dade figuran entre las principales contiendas no partidistas.

Las carreras por tres puestos de la Comisión de Miami-Dade figuran entre las principales contiendas no partidistas.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Los centros de votación abrieron este martes en Miami-Dade para una jornada electoral en la que los ciudadanos decidirán varias contiendas con impacto directo en la administración del condado, los tribunales, las escuelas públicas y los gobiernos municipales.

Las urnas permanecerán abiertas desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Los electores que lleguen a sus recintos antes del cierre tendrán derecho a emitir su voto.

Lee además
Frank Lago, candidato republicano al escaño del Distrito 113 de Florida. 
CANDIDATO REPUBLICANO

Frank Lago pone vivienda, seguros e impuestos en el centro de su campaña por la Cámara de Florida
Biblioteca Regional de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade
ELECCIONES 2026

Florida define candidatos a gobernador y al Senado en primarias marcadas por nuevo mapa electoral

Entre las principales carreras no partidistas aparecen tres escaños de la Comisión del Condado de Miami-Dade. En el Distrito 2 compiten Marleine Bastien, Ernst Jean Louis y Miguel “Skip” Quintero.

Por el Distrito 5 se enfrentan Vicki L. Lopez, Rob Piper y Joe Sanchez, mientras que Danielle Cohen Higgins, John Edward DuBois y Martha “Vega” Hero buscan representar al Distrito 8.

La jornada también incluye elecciones para cinco puestos del Undécimo Circuito Judicial. En el grupo 5 participan Alex Annunziato, Arthur LeMar “Marty” McNeil y Monica Segura.

Renee Gordon y Cristobal David Padron compiten en el grupo 35; Destiny Alvarez y Mavel Ruiz, en el 67; Rita Maria Baez, Yaneth Del Carmen Baez y Bonita Jones-Peabody, en el 69; y Yenly Dominguez y Spencer Eig, en el 76.

La boleta presenta además la carrera por el grupo 25 de la Corte del Condado, disputada entre Maribel Diaz y Luis Perez-Medina.

En la Junta Escolar de Miami-Dade, siete aspirantes buscan el puesto del Distrito 1: Linda Cothiere, Erhabor Ighodaro, Joy L. Jackson, Bernard Wh Jennings, Wrendly Mesidor, Katrina Wilson y James Wright.

Las carreras por tres puestos de la Comisión de Miami-Dade figuran entre las principales contiendas no partidistas.

Las carreras por tres puestos de la Comisión de Miami-Dade figuran entre las principales contiendas no partidistas.

En el Distrito 8 aparece Monica Colucci junto a un espacio habilitado para candidatos agregados por escrito.

Miami Gardens celebra, de manera paralela, su elección municipal para escoger a los integrantes del Concejo correspondientes a las áreas residenciales 2 y 4, además del escaño 6, que representa a toda la ciudad. Los funcionarios elegidos ocuparán sus puestos durante cuatro años.

Los electores de Miami y Sweetwater también encontrarán contiendas municipales en sus boletas. El seguimiento de la jornada abarcará las carreras para comisionados convocadas en las distintas jurisdicciones de Miami-Dade.

Florida mantiene un sistema de primarias cerradas para las candidaturas partidistas, pero todos los electores habilitados pueden participar en las contiendas no partidistas que correspondan al lugar donde residen.

Una baja afluencia de electores marcó las primeras horas de votación en la Biblioteca Regional de Westchester.

Una baja afluencia de electores marcó las primeras horas de votación en la Biblioteca Regional de Westchester.

Quienes voten presencialmente deben acudir al recinto que tienen asignado y presentar una identificación aceptada con fotografía y firma. La Oficina de la Supervisora de Elecciones recomienda comprobar previamente la dirección, debido a que algunos locales pudieron cambiar. Se puede hacer en línea a través del sitio web www.votemiamidade.gov o llamando al 305-499-VOTE (8683).

Las boletas de voto por correo deben llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p.m. No pueden depositarse en los centros de votación durante esta jornada y solo se reciben en las dos instalaciones autorizadas por el condado en las siguientes direcciones:

  • Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade

2700 NW 87th Avenue Miami, FL 33172

  • Sucursal de la Oficina de Elecciones — vestíbulo del Stephen P. Clark Center

111 NW 1st Street Miami, FL 33128

Los primeros resultados no oficiales comenzarán a difundirse después del cierre de las urnas. La atención se concentrará entonces en las carreras que requieran una segunda vuelta porque ninguno de sus aspirantes alcance el porcentaje exigido para ganar.

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade acude a las urnas con sensación térmica cercana a 110 grados

Baja participación marca las primarias de Florida en Miami-Dade

La Virgen de la Caridad caminará junto a su pueblo por Miami-Dade y Broward

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
EEUU

USCIS anuncia cambios para trámites de permiso de trabajo y estatus de no inmigrante

Biblioteca Regional de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade
ELECCIONES 2026

Florida define candidatos a gobernador y al Senado en primarias marcadas por nuevo mapa electoral

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.
CINE

Spider-Man se mantiene como líder de la taquilla por tercer fin de semana consecutivo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Expira el plazo

Trump insiste en la necesidad de mantener la guerra en Irán: "No puede tener un arma nuclear"

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
MÚSICA

Bad Bunny cierra gira mundial con dos conciertos en su Puerto Rico natal

Te puede interesar

Centro de votación en Miami Beach sin apenas electores. 
PRIMARIAS

Baja participación marca las primarias de Florida en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Biblioteca Regional de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade
ELECCIONES 2026

Florida define candidatos a gobernador y al Senado en primarias marcadas por nuevo mapa electoral

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
DICTADURA

Salida de diplomáticos cubanos de República Dominicana transcurre entre el silencio oficial de La Habana

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Expira el plazo

Trump insiste en la necesidad de mantener la guerra en Irán: "No puede tener un arma nuclear"

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
EEUU

USCIS anuncia cambios para trámites de permiso de trabajo y estatus de no inmigrante