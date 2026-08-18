Miami-Dade acude a las urnas para decidir contiendas locales clave

Las carreras por tres puestos de la Comisión de Miami-Dade figuran entre las principales contiendas no partidistas.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 7:00 p.m. en todo el condado.

Una baja afluencia de electores marcó las primeras horas de votación en la Biblioteca Regional de Westchester.

Voluntarios electorales permanecían preparados para recibir a los votantes en medio de una participación reducida.

MIAMI.- Los centros de votación abrieron este martes en Miami-Dade para una jornada electoral en la que los ciudadanos decidirán varias contiendas con impacto directo en la administración del condado, los tribunales, las escuelas públicas y los gobiernos municipales.

Las urnas permanecerán abiertas desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Los electores que lleguen a sus recintos antes del cierre tendrán derecho a emitir su voto.

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Entre las principales carreras no partidistas aparecen tres escaños de la Comisión del Condado de Miami-Dade. En el Distrito 2 compiten Marleine Bastien, Ernst Jean Louis y Miguel “Skip” Quintero.

Por el Distrito 5 se enfrentan Vicki L. Lopez, Rob Piper y Joe Sanchez, mientras que Danielle Cohen Higgins, John Edward DuBois y Martha “Vega” Hero buscan representar al Distrito 8.

La jornada también incluye elecciones para cinco puestos del Undécimo Circuito Judicial. En el grupo 5 participan Alex Annunziato, Arthur LeMar “Marty” McNeil y Monica Segura.

Renee Gordon y Cristobal David Padron compiten en el grupo 35; Destiny Alvarez y Mavel Ruiz, en el 67; Rita Maria Baez, Yaneth Del Carmen Baez y Bonita Jones-Peabody, en el 69; y Yenly Dominguez y Spencer Eig, en el 76.

La boleta presenta además la carrera por el grupo 25 de la Corte del Condado, disputada entre Maribel Diaz y Luis Perez-Medina.

En la Junta Escolar de Miami-Dade, siete aspirantes buscan el puesto del Distrito 1: Linda Cothiere, Erhabor Ighodaro, Joy L. Jackson, Bernard Wh Jennings, Wrendly Mesidor, Katrina Wilson y James Wright.

Las carreras por tres puestos de la Comisión de Miami-Dade figuran entre las principales contiendas no partidistas. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En el Distrito 8 aparece Monica Colucci junto a un espacio habilitado para candidatos agregados por escrito.

Miami Gardens celebra, de manera paralela, su elección municipal para escoger a los integrantes del Concejo correspondientes a las áreas residenciales 2 y 4, además del escaño 6, que representa a toda la ciudad. Los funcionarios elegidos ocuparán sus puestos durante cuatro años.

Los electores de Miami y Sweetwater también encontrarán contiendas municipales en sus boletas. El seguimiento de la jornada abarcará las carreras para comisionados convocadas en las distintas jurisdicciones de Miami-Dade.

Florida mantiene un sistema de primarias cerradas para las candidaturas partidistas, pero todos los electores habilitados pueden participar en las contiendas no partidistas que correspondan al lugar donde residen.

Una baja afluencia de electores marcó las primeras horas de votación en la Biblioteca Regional de Westchester. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Quienes voten presencialmente deben acudir al recinto que tienen asignado y presentar una identificación aceptada con fotografía y firma. La Oficina de la Supervisora de Elecciones recomienda comprobar previamente la dirección, debido a que algunos locales pudieron cambiar. Se puede hacer en línea a través del sitio web www.votemiamidade.gov o llamando al 305-499-VOTE (8683).

Las boletas de voto por correo deben llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p.m. No pueden depositarse en los centros de votación durante esta jornada y solo se reciben en las dos instalaciones autorizadas por el condado en las siguientes direcciones:

Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade

2700 NW 87th Avenue Miami, FL 33172

Sucursal de la Oficina de Elecciones — vestíbulo del Stephen P. Clark Center

111 NW 1st Street Miami, FL 33128

Los primeros resultados no oficiales comenzarán a difundirse después del cierre de las urnas. La atención se concentrará entonces en las carreras que requieran una segunda vuelta porque ninguno de sus aspirantes alcance el porcentaje exigido para ganar.