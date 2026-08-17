Frank Lago pone vivienda, seguros e impuestos en el centro de su campaña por la Cámara de Florida

MIAMI.- A un día de las primarias republicanas de este martes 18 de agosto, Frank Lago busca convertir en votos una campaña en la que asegura haber tocado más de 15.000 puertas para escuchar los problemas de los residentes del Distrito 113 de la Cámara de Representantes de Florida .

Lago enfrenta en las urnas a los también republicanos Bruno Barreiro y Tony Díaz. El ganador avanzará a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

ELECCIONES 2026 Frank Lago clasifica oficialmente para boleta electoral del Distrito 113 a la Cámara de Florida

El empresario quiere ser el candidato republicano por el Distrito 113 que se encuentra íntegramente en Miami-Dade y comprende Key Biscayne y una extensa parte de la ciudad de Miami, incluidos sectores como Brickell, Downtown Miami, Little Havana, Shenandoah, The Roads y Edgewater, además de áreas de Coconut Grove y otros vecindarios del núcleo urbano. Cerca del 92% de la población del distrito reside dentro de la ciudad de Miami.

Hallazgos en campaña

Después de meses recorriendo esas comunidades, Lago asegura que cuatro asuntos aparecen repetidamente en sus conversaciones con los electores: los impuestos a la propiedad, el elevado costo de los seguros, la vivienda y el tráfico.

“Yo mismo he tocado un poquito más de 15 mil puertas”, afirmó Lago en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, al hacer balance de una campaña que, según explicó, le ha permitido conocer directamente los problemas de diferentes vecindarios.

Entre las preocupaciones que más escucha mencionó los impuestos a la propiedad, especialmente entre jubilados, el elevado costo de los seguros, los problemas de las asociaciones de condominios y el tráfico.

Lago relató el caso de una maestra que abandonó anticipadamente el sistema escolar para cuidar a sus padres. Tras la muerte de estos, la vivienda familiar fue tasada nuevamente a valor de mercado y, según explicó, los impuestos pasaron de poco más de 2.000 dólares a más de 11.000 dólares anuales.

“Ahora tiene que vender esa casa porque no puede, el retiro de ella no llega para poder pagar esos impuestos”, sostuvo. A su juicio, situaciones como esa dificultan que una vivienda pueda pasar de padres a hijos o nietos y permanecer dentro de una familia.

Educación en Florida: mejores salarios y menos burocracia

La educación ocupa un espacio importante en las propuestas del candidato, cuya familia tiene vínculos directos con la enseñanza. Su padre fue maestro y su hermana ejerce actualmente esa profesión.

Lago considera que Florida necesita revisar qué y cómo se enseña en las escuelas públicas para adaptar la educación a las necesidades de 2026, ampliar programas y preparar mejor a los estudiantes para el mundo laboral.

También considera insuficientes los salarios docentes, especialmente frente al costo de vida del sur de Florida.

“No puedes sobrevivir con un salario de 49.000 dólares al año”, afirmó durante la entrevista, al defender que una mayor parte de los recursos llegue directamente a los maestros.

“Yo creo que debemos de cortar la burocracia y de verdad concentrarnos en la educación para los niños de esta comunidad”, señaló.

Vouchers y escuelas con bajo rendimiento

Lago se declaró partidario de los vouchers escolares porque considera que ofrecen a los padres la posibilidad de escoger la educación que consideran mejor para sus hijos.

Frente al cierre o pérdida de matrícula de algunas escuelas públicas en Florida, sostiene que la discusión debe concentrarse también en por qué las familias dejan de elegir determinados planteles.

“¿Qué está pasando en esta escuela? ¿Cómo podemos hacerlas mejores?”, planteó.

Entre las soluciones mencionó mejores maestros, salarios más competitivos, programas extracurriculares, alianzas con organizaciones y actividades que involucren también a los padres.

Seguros de vivienda: más incentivos claros

El costo de los seguros de propietarios es otro de los asuntos que Lago asegura encontrar repetidamente durante sus recorridos.

El candidato republicano utilizó su propia experiencia como ejemplo. Explicó que recientemente recibió cotizaciones para una póliza HO-6 de condominio con incrementos de entre 125% y 150%, pese a no haber presentado reclamaciones y contar con medidas de protección en su vivienda.

Lago, que preside la junta asesora de planificación de Miami -Dade, identifica cuatro factores principales detrás del costo de los seguros: fraude, litigios, huracanes e inundaciones y la necesidad de aumentar la resiliencia de las propiedades.

Su propuesta pasa por fortalecer programas que ayuden a instalar techos nuevos, ventanas de impacto y otras protecciones, pero vinculándolos a descuentos claros y verificables en las primas de seguro.

“Una cosa es que te pregunten si tu casa cuenta con protecciones. La otra cosa es que hagan de verdad una rebaja en la prima”, afirmó.

Lago propone estandarizar esos descuentos para que un propietario conozca de antemano cuánto puede ahorrar si invierte en determinadas mejoras.

También respaldó sanciones severas contra el fraude y mayor transparencia en las pólizas. Pero sostuvo que debe existir equilibrio y protección para los asegurados frente a compañías que reiteradamente se nieguen a pagar reclamaciones legítimas.

Live Local Act, no solo para alquilar

Aunque Lago considera necesario que Florida tenga una política estatal de vivienda, cree que el Live Local Act se concentra demasiado en el mercado de alquiler.

“Live Local para mí también significa que debes de ser un propietario, o debes tener el camino para ser un propietario”, afirmó.

Su propuesta sería complementar los incentivos existentes con programas de asistencia para el pago inicial dirigidos, entre otros, a maestros, policías, bomberos y trabajadores de servicios esenciales.

El candidato también propone incentivar proyectos “built to own”-construir para ser propietario- : casas, townhouses y condominios destinados desde su construcción a la venta y no exclusivamente al alquiler.

“Lo que necesitamos es para que las personas puedan comprar y ser parte de esta comunidad”, sostuvo.

Seguridad estructural sin perder la asequibilidad

Lago respaldó las reformas de seguridad aprobadas después de los problemas detectados en condominios en el sur de Florida, pero considera necesario revisar algunos requisitos y plazos.

“Los condos eran viviendas asequibles en Miami y ahora no son”, afirmó al referirse al impacto económico que las nuevas exigencias, las reparaciones y los seguros pueden tener sobre los propietarios.

Propone mantener estrictamente las obligaciones relacionadas con la seguridad estructural, pero revisar otros componentes y establecer criterios más uniformes en las inspecciones.

Para combatir el fraude y mejorar la administración de asociaciones, plantea exigir dos firmas en los cheques de las asociaciones, auditorías anuales en edificios de determinado tamaño, entrega de los resultados a todos los propietarios, licitaciones competitivas para proyectos importantes y elecciones periódicas de las juntas.

Sobre la Enmienda 3

Lago se mostró favorable a la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad, aunque consideró que la propuesta pudo estudiarse con mayor detenimiento.

“Yo estoy a favor, yo creo que de verdad se tenía que estudiar un poco mejor”, expresó.

El candidato considera necesario aliviar la carga tributaria sobre los propietarios, particularmente las personas mayores, y argumenta que el aumento del valor de las viviendas ha provocado que los impuestos representen una presión creciente para muchas familias.

“Los gobiernos tienen que apretarse como nosotros mismos”, afirmó.

Lago sostuvo que reducir ingresos obligaría a los gobiernos locales a administrar mejor sus recursos, aunque advirtió que preferiría que los ajustes no afectaran los fondos destinados a policías y bomberos.

También planteó reconsiderar las funciones de Miami-Dade para que el Condado se concentre solo en servicios regionales como el aeropuerto, el puerto, las principales carreteras y el transporte.

Transporte: conectar el este y el oeste

Para este candidato republicano, vivienda y transporte forman parte del mismo problema. Una vivienda asequible pierde parte de su utilidad, argumentó, cuando sus residentes no cuentan con una conexión eficiente con los principales centros de empleo.

Considera prioritario conectar el este y el oeste de Miami-Dade mediante un sistema capaz de competir con el automóvil en tiempo y costo.

“A lo mejor no es un tren, a lo mejor es una guagua en un carril expreso. A lo mejor es otra cosa que ni estamos pensando”, señaló.

Lo importante, insistió, es evitar estudios interminables: “Tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que conectar el este y el oeste”.

Lago también llamó la atención sobre la llamada “última milla”: cómo llegar desde una estación hasta la vivienda o el trabajo. Tras meses caminando por el distrito, asegura haber comprobado la falta de árboles, sombra y condiciones apropiadas para desplazarse a pie durante el calor del sur de Florida.

Lago pide el voto republicano

Al explicar por qué considera que debe ser él debe ser el representante del Partido Republicano por el Distrito 113, Lago presentó su experiencia negociadora y su conocimiento del distrito como sus principales credenciales.

El candidato dijo que quiere llevar a Tallahassee “una voz fuerte, una voz honesta” y buscar recursos estatales para proyectos que produzcan resultados concretos sin malgastar el dinero de los contribuyentes.

Su argumento final conecta con una preocupación que, asegura, encontró durante toda la campaña, que maestros, trabajadores, jubilados y nuevas generaciones puedan continuar viviendo en Miami-Dade pese al encarecimiento de la vivienda, los seguros y los impuestos.

“Yo quisiera que mis hijos y mis nietos y mi linaje permanezcan viviendo aquí”, expresó.

“Yo creo que yo soy el único candidato de esta campaña que puede hacer eso”, concluyó Lago, antes de pedir directamente el voto de los residentes del Distrito 113.

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