Miami-Dade acude a las urnas con sensación térmica cercana a 110 grados

Un colegio electoral en el suroeste de Miami-Dade.

MIAMI. — Los electores de Miami-Dade acuden este martes a las urnas para participar en las primarias de Florida, durante una jornada marcada por temperaturas altas y una humedad capaz de elevar la sensación térmica hasta cerca de 110 grados Fahrenheit.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene un aviso de calor para todo el sur de Florida. En Miami, la temperatura máxima podría aproximarse a los 96 grados, pero el cuerpo percibirá condiciones considerablemente más intensas debido a la humedad.

El calor será más fuerte durante la tarde, precisamente cuando algunas personas podrían dirigirse a votar después del trabajo, según el pronóstico para esta jornada.

La exposición prolongada puede causar agotamiento, mareos, náuseas, dolor de cabeza y deshidratación, especialmente entre adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes deban esperar fuera de los centros electorales.

Urnas abiertas hasta las 7:00 p. m.

Los precintos de Miami-Dade abrieron a las 7:00 a. m. y cerrarán a las 7:00 p. m. Todo elector que se encuentre en la fila al momento del cierre tendrá derecho a emitir su voto.

A diferencia de la votación anticipada, quienes participan durante la jornada electoral deben presentarse en el precinto asignado según su domicilio. La Oficina de la Supervisora de Elecciones recomienda comprobar previamente la dirección, pues algunos lugares pueden haber cambiado.

Los votantes también deben llevar una identificación vigente con nombre, fotografía y firma. Si un documento no contiene ambos elementos, pueden presentar una combinación de identificaciones aceptadas. La tarjeta de información electoral facilita el proceso, aunque no es obligatoria.

Las papeletas enviadas por correo tienen que llegar a la oficina electoral antes de las 7:00 p. m. No pueden entregarse en el precinto.

Quienes todavía conserven su sobre deberán llevarlo a la sede principal de Elecciones, en el 2700 de Northwest 87th Avenue, o a la oficina ubicada en el vestíbulo del Stephen P. Clark Center.

Contiendas decisivas para noviembre

Los floridanos seleccionan candidatos para gobernador, Senado federal, Cámara de Representantes y otros cargos estatales y locales. La participación en Miami-Dade será observada con atención después del cambio político experimentado por el condado durante los últimos ciclos electorales.

Las primarias también servirán para medir la capacidad de movilización de republicanos y demócratas antes de las elecciones generales de noviembre. Los primeros resultados no oficiales comenzarán a publicarse después de las 7:00 p. m.

Ante las condiciones meteorológicas, se aconseja llevar agua, usar ropa ligera y limitar el tiempo bajo el sol.

Cualquier persona que presente confusión, desmayo o temperatura corporal muy elevada requiere atención médica inmediata. El aviso abarca Miami-Dade, Broward, Palm Beach y el resto del sur de Florida.