El programa de subvenciones para pequeñas empresas Mom and Pop del condado Miami-Dade no tiene nada que ver con las ayudas por la pandemia. Este fue creado por la Asociación de Vecinos Neighbors and Neighbors Association en 1999, para promocionar asistencia financiera y técnica a pequeñas empresas.

Serán elegibles aquellos negocios que estén ubicados en el distrito12 y que lleven más de un año de funcionamiento. No importa que operen desde una vivienda.

Los fondos obtenidos se pueden utilizar para comprar inventario, suministros, equipos comerciales, realizar labores de marketing, pagar seguros, llevar a cabo pequeñas renovaciones en el negocio o mejorar el sistema de seguridad de la empresa, en vehículos comerciales, para pagar alquiler o la hipoteca de la compañía.

Según el anuncio, las planillas para la subvención Mom and Pop, solo estarán disponibles en la página web: www.miamidade.gov/district12, desde el 8 hasta el 19 de febrero de 2021.

Las solicitudes se deben llevar a la oficina del Distrito12, en 8345 NW 12 Street, Miami, Fl 33126, entre los días 22 y 25 de febrero, de 9:00 am a 12:00m y de 1:00 p.m. a 4:00 pm. Para ello, se debe guardar en un sobre una copia de la planilla, correctamente rellena, junto con los documentos que requiera el programa y sellarlo.

Los solicitantes deben conservar una copia de los documentos entregados, advierte el comunicado.

“El día 17 de febrero, se realizará un taller informativo, via ZOOM, donde se explicarán los requerimientos del programa. Los interesados deben entrar en la aplicación Zoom a través de https://zomm.us/j/91778067382 y utilizar el Meeting ID: 917 7806 7382. Todas las dudas se aclararán en el taller informativo y se recomienda que no entreguen la solicitud antes de participar en la reunión”.

Según la página web del condado, el programa Mom and Pop, en sus 20 años de existencia, ha propiciado el acercamiento de las pequeñas empresas al gobierno local para que puedan interactuar en condiciones favorables.

El Distrito 12 incluye la ciudad de Doral, una porción de Hialeah, Miami Gardens, Medley, Sweetwater, Virginia Gardens y algunas áreas no incorporadas del oeste del condado.

Los interesados en obtener más información pueden llamar al 305-599-1200.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce