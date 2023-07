Miami-Dade: Bermúdez admite haber denunciado a Lacayo en fiscalía  

“Mi oponente reportó 1.9 millones de dólares y la mayoría de esos fondos venían de ella misma, haciéndose préstamos”, sostuvo Bermúdez en entrevista en el programa de radio Contacto Directo de la emisora 1040.

El comisionado sostuvo que sintió frustración durante la campaña al ver los enormes fondos que tenía su oponente, “fueron tres millones de dólares, no solo los 1.9 millones reportados”. Aparentemente, alguien pagó a otros personajes que se sabe que han recibido fondos y sin embargo, no aparecen en los reportes sostuvo el comisionado. Según Bermúdez aún no se ha indagado nada sobre ese dinero.

Para el exalcalde de Doral lo importante es que se envíe un mensaje claro, “las leyes existen y todos los candidatos tienen que respetarlas”. En caso contrario, “el público perdería el respeto por el proceso y un candidato como yo se frustra…Menos mal que la justicia ha intervenido”.

Sobre el origen del dinero, el Bermúdez sostuvo que “en las informaciones que nosotros pudimos acumular, hubo préstamos a sus negocios de un banquero, cuyo nombre no recuerdo ahora, que había estado muy vinculado al régimen en Venezuela hasta el 2017- 2018… Creo que fue quién le dio el préstamo para comprar su propiedad en el Doral...Los números eran tan grandes que era complicado ver de dónde venían, pero pudimos encontrar que aparentemente gran parte de estos préstamos venían de ahí”.

Sin embargo, “cuando como candidatos hicimos los reportes para la campaña ella declaró en un documento que tenía un patrimonio -entre ingresos y propiedades- de 24 millones de dólares, que es un número relativamente alto, y además con pocas deudas”.

“Parte de la estrategia de la campaña de mi oponente era indicar que ella tenía su negocio y que todo le iba perfecto. Pero nosotros [los candidatos] firmamos ese documento bajo juramento. Y debería tener consecuencias si lo que se pone en ese documento no es un error, sino algo intencional”.

Este miércoles 26 de julio, Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade, interpuso 21 cargos legales contra Lacayo por violar la Ley Electoral de Florida.

Según una fuente en la fiscalía, los ocho delitos graves que enfrenta Lacayo sumarían 40 años de privación de libertad y las 13 felonías que le imputan sumarían 364 días, cada una.

En las elecciones de 2022, Bermúdez venció a su oponente Sophia Lacayo en el enfrentamiento por un escaño a la Comisión de Miami-Dade. A pesar de los enormes recursos gastados por Lacayo y la dureza de la contienda, Bermúdez se impuso con el 66% de los votos.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce