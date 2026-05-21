Distrito Escolar de Miami-Dade realiza simulacro de preparación ante temporada de huracanes

Lideres de escuelas públicas de Miami-Dade , administradores de planteles y el personal de emergencia lleva a cabo un simulacro de preparación para huracanes en todo el distrito.

MIAMI.- El superintendente de escuelas públicas del condado de Miami-Dade , José Dotres, junto a administradores del sistema escolar del distrito, directores de planteles y personal de emergencia, realizó este jueves un simulacro de preparación ante huracanes para poner a prueba los protocolos de respuesta del distrito ante fenómenos meteorológicos.

El ejercicio incluyó una presentación del protocolo que el distrito activará durante emergencias, así como la coordinación de las operaciones para garantizar la seguridad de estudiantes y empleados y acelerar la reapertura de las escuelas tras el paso de una tormenta tropical o huracán.

POCOS CICLONES Pronostican temporada de huracanes 2026 menos activa por efecto de El Niño

POLÉMICA Distrito Escolar de Broward anuncia prioridades en medio de críticas del gobernador Ron DeSantis

“La seguridad y la continuidad operacional son fundamentales para nuestra misión”, afirmó Dotres en X.

“Mientras se acerca la temporada de huracanes el 1 de junio, alentamos a toda nuestra comunidad a seguir estos esfuerzos de preparación asegurando suministros, revisando rutas de evacuación y actualizando los planes familiares de emergencia”.

Miami-Dade County Public Schools es el tercer distrito escolar más grande de Estados Unidos y cuenta con más de 370 centros educativos entre escuelas primarias, secundarias, charter y colegios técnicos.

La temporada de huracanes en el océano Atlántico se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Este año, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) preve que será por debajo del promedio habitual.

[email protected]