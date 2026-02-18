miércoles 18  de  febrero 2026
Arrestan a pastor de iglesia en Miami-Dade por presunta conducta indebida contra adolescente

Elco Vallier, de 50 años, fue detenido en el condado de Palm Beach tras una orden emitida en Miami-Dade. La víctima tiene 15 años, según las autoridades

Imagen referencial en el caso de una detención.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Elco Vallier, de 50 años, pastor de la iglesia Theophile Church Miami, ubicada en la cuadra 1520 de la avenida 7 al noroeste de la ciudad, fue arrestado tras una investigación que lo vincula con presunta conducta inapropiada hacia una adolescente de 15 años.

La detención se realizó la semana pasada en el condado de Palm Beach en cumplimiento de una orden emitida por funcionarios públicos de Miami-Dade, con la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO).

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO), la menor declaró que el pastor tuvo contacto físico no autorizado e intentó besarla en varias ocasiones mientras se encontraba en las instalaciones del templo.

Las autoridades indicaron además que la madre de la afectada reportó haber encontrado mensajes de texto considerados inadecuados enviados por el sospechoso a su hija, lo que dio inicio a la denuncia formal.

Vallier, residente de Loxahatchee, fue ingresado bajo cargos relacionados con conducta lasciva contra una menor, mientras se espera el deselance del caso.

Los detectives solicitaron a cualquier persona con información adicional, así como a padres de menores que hayan tenido contacto con el acusado, que se comuniquen al (305) 715-3300 mientras continúa la investigación.

DIARIO LAS AMÉRICAS se comunicó con representantes de la institución religiosa para solicitar una declaración oficial sobre lo ocurrido y ofrecerles la oportunidad de fijar posición frente a las acusaciones que involucran al pastor. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se había recibido respuesta. Este medio permanece atento a cualquier pronunciamiento que permita ampliar o actualizar el contenido.

