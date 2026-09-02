Miami-Dade da luz verde a nueva sede de Kelly Tractor cerca de los humedales

MIAMI.- La Comisión de Miami-Dade aprobó este martes 1 de septiembre, por 9 votos contra 3, una enmienda al plan de desarrollo del condado que permite a Kelly Tractor avanzar con su nueva sede en 246 acres situados al oeste de la Avenida 137 del noroeste y la autopista Dolphin, fuera del límite de desarrollo urbano.

La decisión llegó después de ocho aplazamientos, meses de negociaciones y numerosas modificaciones destinadas a reforzar la protección de los humedales. La propuesta había sido vetada en febrero por la alcaldesa Daniella Levine Cava, quien consideró entonces que no ofrecía suficientes garantías ambientales.

La ordenanza modifica el Plan Maestro de Desarrollo Integral —conocido como CDMP— y crea dentro de la categoría de terrenos abiertos un área especial para equipos y servicios relacionados con el Aeropuerto Internacional de Miami.

La aprobación del cambio, sin embargo, no constituye un permiso definitivo de construcción. Kelly Tractor todavía deberá superar la revisión del plan del sitio, la rezonificación y otros trámites ambientales y de uso de suelo.

Enmiendas para proteger los humedales de Miami-Dade

La comisionada Raquel Regalado, quien apoyó la ordenanza, sostuvo que la versión finalmente aprobada es muy diferente de la presentada originalmente y establece condiciones que deberán cumplirse antes de comenzar las obras.

“Una de las condiciones que incluí en el convenio es que todo debe hacerse en materia ambiental antes de cualquier construcción y cualquier permiso”, explicó.

Según Regalado, el proyecto preservará 63.11 acres dentro de la propiedad y al menos otros 20 acres fuera del terreno. En total, más de 80 acres pasarán a propiedad pública mediante el programa de Tierras Ambientalmente Amenazadas —Environmentally Endangered Lands o EEL—, acompañados de recursos para su conservación, restauración y mantenimiento permanente.

“Estamos hablando de más de 80 acres que poseeremos y mantendremos, y contaremos, a perpetuidad, con fondos para su preservación y restauración”, afirmó la comisionada.

Si una carretera o futura ampliación vial invade parte de los 63.11 acres protegidos, Kelly Tractor deberá sustituir esa superficie con una cantidad equivalente dentro de la propiedad. La mitigación adicional deberá realizarse en Miami-Dade, con prioridad para terrenos de las cuencas de North Trail y Bird Drive.

Las condiciones también obligan a establecer un corredor para conectar los hábitats de vida silvestre, mantener las áreas naturales libres de vegetación invasora y realizar un estudio de especies amenazadas o en peligro antes de que el condado revise cualquier permiso u orden de desarrollo.

Asimismo, ningún vehículo comercial podrá estacionarse a menos de 25 pies de los humedales. El proyecto deberá contar con un plan maestro definitivo para el manejo de aguas pluviales y someter todas sus fases a una revisión administrativa del sitio antes de cualquier excavación de lagos o mejora del suelo.

El convenio tendrá una vigencia inicial de 30 años, con renovaciones automáticas cada 10 años, y únicamente podrá ser modificado o eliminado por la Comisión. El condado podrá retener permisos e inspecciones en caso de incumplimiento.

“No es una promesa. Es algo que vamos a exigir antes de que abran sus puertas”, recalcó Regalado sobre la transferencia de las áreas protegidas antes del primer certificado temporal de ocupación.

Residentes cuestionaron el proyecto durante la audiencia

Varios residentes y defensores del medioambiente expresaron su oposición durante la audiencia pública. Los críticos advirtieron sobre la pérdida de humedales sensibles, su importancia para controlar inundaciones y proteger el suministro de agua, y el precedente de permitir una instalación industrial fuera del límite de desarrollo urbano mediante una enmienda de texto.

La comisionada Danielle Cohen Higgins, una de las tres integrantes que votaron en contra, cuestionó tanto el impacto ambiental como el procedimiento utilizado.

“Esto se ha aplazado ocho veces”, señaló. “Es un ejemplo de desgaste. Contaron los votos hasta obtener el número necesario, y no apoyo ese procedimiento en general”.

Cohen Higgins dijo que la solicitud involucraba más de 140 acres de humedales sensibles y advirtió que la modificación especial podría alentar a otros desarrolladores a intentar proyectos similares fuera del límite urbano.

La comisionada también criticó que Kelly Tractor utilizara una enmienda de texto en lugar del procedimiento habitual para modificar el límite de desarrollo urbano, que requiere demostrar la necesidad del proyecto y presentar información más detallada sobre sus impactos.

Regalado reconoció que habría preferido una solicitud convencional, pero señaló que la Comisión ya aprobó una medida para impedir que futuras propuestas utilicen esta misma vía.

Kelly Tractor busca trasladar su sede

Kelly Tractor, actualmente radicada en Doral, vende, alquila y repara tractores, grúas, perforadoras hidráulicas y otros equipos pesados utilizados en carreteras, puentes, puertos y grandes proyectos de infraestructura.

La empresa sostiene que sus instalaciones actuales resultan insuficientes para atender el crecimiento futuro. El complejo propuesto podría incluir más de 2.2 millones de pies cuadrados de edificaciones, talleres de reparación, depósitos de combustible, áreas para lavado de camiones, estacionamientos, una conexión ferroviaria y un helipuerto.

Chris Kelly, propietario de la compañía, indicó que la empresa posee el terreno desde 1984 y presentó formalmente la solicitud hace tres años. Destacó que la propiedad se encuentra junto al límite urbano, cerca de la autopista y de un desarrollo de almacenes.

El vicealcalde administrativo Roy Coley aseguró que la compañía demostró una necesidad económica por su papel internacional en el sector de maquinaria y por los servicios que presta durante emergencias en el sur de Florida.

El convenio concede a Miami-Dade acceso prioritario a los equipos pesados de Kelly Tractor durante una emergencia declarada, una condición que Regalado calificó como crucial para responder después de huracanes y otros desastres.

El comisionado René García reconoció las preocupaciones sobre el proceso, pero sostuvo que la solicitud fue sometida a un escrutinio extraordinario. También recordó que Kelly Tractor ha cedido terrenos al condado.

Otro de los requisitos es que antes de poner en venta su actual sede —41.25 acres y una propiedad contigua de 9.43 acres—, la empresa deberá notificar a la alcaldesa con 120 días de anticipación, lo que permitirá a Miami-Dade evaluar su posible adquisición.

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