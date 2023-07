Miami-Dade: detalles de caso del jefe de Policía y supuesto intento de suicidio

CASO RESUELTO Policía de Miami halla a niño que se perdió en Little Haiti

El comisionado del FDLE, Mark Glass, dijo durante una conferencia de prensa el lunes por la tarde que la policía de Tampa había respondido a una disputa doméstica entre Ramírez y su esposa el domingo anterior en el hotel donde se realizaba la conferencia.

Ramírez salió del hotel y sufrió una herida de bala autoinfligida después de detenerse en la Interestatal 75 al sur de Tampa, afirmó Glass.

"La cirugía ha concluido y el director Ramírez se encuentra en condición estable. Agradecemos a la comunidad y a la familia extendida del MDPD por sus oraciones y apoyo. El director Ramírez comenzará su camino hacia la recuperación rodeado de su familia", informó la policía de Miami-Dade en un comunicado.

El incidente que involucró a Ramírez ocurrió en la Interestatal 75 al sur de Tampa.

El alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, señaló que Ramírez había estado involucrado en algún tipo de disputa doméstica en un hotel y que el personal del centro de hospedaje le había pedido que se fuera.

Ramírez se fue y conducía por la I-75 entre Tampa y Miami con su esposa cuando ocurrió el incidente, dijeron las fuentes. La esposa había llamado al 911 durante el incidente, dijeron las fuentes.

Chronister dijo que Ramírez salió de la carretera y se propinó un tiro en la cabeza.

“Creemos por lo que podemos decir procesando la evidencia en este punto, y las entrevistas que se realizaron, que fue una herida de bala autoinfligida”, dijo Chronister. "Sabemos que probablemente tenga un largo camino por delante, muchas cirugías, pero va a sobrevivir", aseguró.

Nadie más resultó herido en el incidente, dijeron funcionarios de FHP.

Según la policía de Tampa, los oficiales respondieron a un informe de un hombre con un arma afuera del Marriott Waterside, donde se realizaba la conferencia.

Los oficiales llegaron y recibieron información de tercera mano que alegaba que un hombre se había apuntado con un arma, pero no hubo testigos ni imágenes de cámaras de seguridad que capturaran el presunto incidente, de acuerdo con la policía.

La policía indicó que los oficiales encontraron a Ramírez en una habitación del piso 12 con una mujer con la que el oficial dijo que había estado involucrado en una discusión.

Las autoridades explicaron que Ramírez no había mostrado un arma de fuego y que dijo que no tenía intención de lastimarse a sí mismo ni a otros. La mujer corroboró que tuvieron una discusión y que no le preocupaba que su seguridad estuviera en peligro, dijo la policía.

Según los investigadores, dado que no había evidencia de un crimen o peligro inmediato, Ramírez fue liberado en la escena.

“Nuestros corazones están con el director Ramírez y su familia”, dijo el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, en un comunicado. "El bienestar de los oficiales es un pilar de nuestra agencia y una preocupación para todos en la profesión".

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, emitió un comunicado el lunes en el que desea la recuperación del director del MDPD.

“Después de una lesión crítica en Tampa ayer, el jefe Ramírez está hospitalizado y en condición crítica pero estable”, dijo el comunicado. "Todo lo que importa en este momento es el bienestar del jefe Ramírez, y me uno a su familia, sus seres queridos y todo el Departamento de Policía de Miami-Dade y la familia del condado de Miami-Dade para orar por su pronta recuperación", escribió Levine Cava.

En la sede la policía en Miami-Dade, amigos y personal de esa fuerza de seguridad realizaron una vigilia la noche del lunes para orar por la pronta recuperación del jefe Ramírez.