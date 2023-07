¿Cómo y por qué resultó herido jefe de la Policía de Miami-Dade?

El alguacil Chronister explicó que Ramírez habría estado involucrado en algún tipo de disputa doméstica en un hotel del área de Tampa y que el personal del hotel le había pedido que se fuera.

Ramírez se fue y conducía por la I-75 entre Tampa y Miami con su esposa cuando ocurrió el incidente, dijeron fuentes al medio de televisión NBC6. La esposa habría llamado al 911 durante el incidente, según las fuentes.

Chronister dijo que Ramírez salió de la carretera y se habría propinado un tiro en la cabeza.

“Creemos después de procesar la evidencia, con las entrevistas que se realizaron, que fue una herida de bala autoinfligida”, dijo Chronister.

A lo que agregó: “Sabemos que probablemente tenga un largo camino por delante, muchas cirugías, pero va a sobrevivir”.

La Policía de Tampa aseguró que desde que se encontraban en el hotel, la pareja habría tenido un altercado, por lo que algunos agentes tuvieron que dirigirse a la habitación donde se encontraban en el piso 12.

"A las 6:50 PM, los oficiales llegaron fuera de la sala del piso 12. Una mujer blanca salió de la habitación, seguida por un hombre blanco que fue identificado como Alfredo Ramírez, director del Departamento de Policía de Miami-Dade. Al hablar con los oficiales que respondieron con respecto a la presunta denuncia, Ramírez declaró que había estado involucrado en una discusión con la mujer blanca; sin embargo, no había exhibido un arma de fuego", se lee en la declaración de la agencia policiaca de Tampa.

Agregó que "después de interrogarlo, Ramírez declaró que no tenía intención de hacerse daño a sí mismo ni a otros. La mujer corroboró que tuvieron una discusión y que ella no tenía ninguna preocupación sobre su seguridad. No había evidencia de un crimen o peligro inmediato. Ramírez fue liberado en la escena".

Ramírez es un oficial de policía con una larga trayectoria. Se unió al Departamento de Policía de Miami-Dade en 1995 y ha ocupado varios puestos de alto rango. En 2020, fue nombrado director del departamento.

En mayo, Ramírez había dado a conocer su intención de postularse para el alguacil del condado de Miami-Dade, en elecciones previstas para 2024.

La Policía de Miami-Dade emitió el siguiente comunicado:

“Las agencias policiales locales nos han informado que nuestro director, Alfredo 'Freddy' Ramírez, ha sufrido una lesión grave en el área de Tampa. Tenemos entendido que actualmente está siendo operado. Le pedimos que por favor lo tenga en sus oraciones. Los detalles que rodean el incidente están siendo investigados conjuntamente por la Patrulla de Caminos de Florida y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Proporcionaremos información a medida que esté disponible”.

Horas más tarde, la Policía de Miami-Dade emitió un segundo comunicado:

“El director está fuera de cirugía y se encuentra en estado crítico pero estable. Pedimos a todos que continúen manteniéndolo a él y a su familia en sus oraciones durante este momento difícil”.

