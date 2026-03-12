jueves 12  de  marzo 2026
PELÍCULA

Miami Film Festival anuncia 43ª edición con programación de 160 películas

Durante once días Miami se transformará en un epicentro cinematográfico con más films de 45 países, estrenos mundiales y talentos invitados

El Miami Film Festival de Miami Dade College anunció oficialmente la programación de su 43ª edición

El Miami Film Festival de Miami Dade College anunció oficialmente la programación de su 43ª edición

Cortesía / Miami Film Festival
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Miami Film Festival de Miami Dade College anunció oficialmente la programación de su 43ª edición, que del 9 al 19 de abril transformará Miami en un epicentro cinematográfico con más de 160 películas de 45 países, estrenos mundiales, talentos invitados y una agenda que reafirmará a la ciudad como uno de los puntos clave del cine global.

A lo largo de once días, el festival desplegará una amplia diversidad de géneros y miradas, desde producciones realizadas en Miami hasta grandes estrenos de Hollywood, acompañadas por alfombras rojas, talleres, tertulias, fiestas y eventos de networking que enriquecerán la experiencia para el público y la industria.

Lee además
La periodista y escritora Grethel Delgado Álvarez, autora del poemario “Y solo estamos en verano”.
RECONOCIMIENTO

Periodista Grethel Delgado celebra el Premio de Poesía Ernestina de Champourcín
Evento inaugural de la Semana de la Moda organizado por la plataforma OModa Madrid es Moda, donde más de veinte diseñadores presentarán sus propuestas al que seguirán conferencias y presentaciones por toda la ciudad los próximos días, este jueves en la Plaza de España de Madrid.   
MODA

Inicia Semana de la Moda de Madrid con desfile en la Plaza España

La película de apertura será Tuner, un thriller protagonizado por Leo Woodall (The White Lotus) y Dustin Hoffman, que sigue a un afinador de pianos cuya extraordinaria sensibilidad auditiva lo conduce inesperadamente al bajo mundo criminal.

La clausura estará a cargo de Power Ballad, una comedia musical con Nick Jonas y Paul Rudd sobre dos músicos en horas bajas que intentan revivir sus carreras, desencadenando una serie de consecuencias tan caóticas como inesperadas.

En esta edición, se destaca el auge del cine dominicano, el país de América Latina con mayor representación en el Festival.

También estará presente nuevamente Spotlight on Cuba, una selección de cine de temática cubana curada por Alejandro Ríos. Entre los destacados se encuentran El Regresado, Miami Stories, Comandate Fritz, Al Oeste, en Zapata, entre otras.

Embed

Novedades

El Festival reunirá a tres reconocidos talentos del cine y la televisión hispana: Elizabeth Gutiérrez, Julián Gil y Carlos Enrique Almirante. Estarán presentes el sábado 11 de abril en el estreno de Eva y Adán en Miami en el histórico Olympia Theater. La película, dirigida por Lilo Vilaplana (Plantados), fue rodada en Miami.

Adicionalmente, Milly Quezada será la invitada especial durante el estreno de Milly: Reina del Merengue, la producción inspirada en la vida de la reconocida artista dominicana.

Estará acompañada por Sandra Hernández (El grito de las mariposas), la actriz que interpreta su papel en pantalla. La función, programada para el miércoles 15 de abril en el Miami Beach Bandshell, incluirá además una presentación musical.

También, el consagrado actor cubano Rubén Rabasa asume su primer rol protagónico en casi 40 años en The Old Man and the Parrot, una película realizada en La Pequeña Habana que explora el destierro y el final de la vida con toques de empatía, realismo mágico y humor absurdo.

Homenaje

El festival también rendirá tributo a dos figuras destacadas del cine contemporáneo.

Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) recibirá el Precious Gem Award tras la proyección de su nueva película Normal. Por su parte, Danielle Brooks (Orange is the New Black) será reconocida con el Art of Light Award luego de la presentación de su más reciente filme, If I Go Will They Miss Me.

“Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado este año. Traemos historias cubanas, cine hecho en nuestros vecindarios y una selección iberoamericana que refleja la energía y la diversidad de Miami. Esta programación nace del cariño que sentimos por nuestra comunidad hispana y de ese espíritu tan nuestro de vivir el cine juntos, como familia”, comentó James Woolley, director ejecutivo del Miami Film Festival.

Las entradas individuales están a la venta para el público general desde el miércoles 11 de marzo de 2026. Para información sobre la compra y ver la información completa, visite la página web: www.miamifilmfestival.com.

Temas
Te puede interesar

Nicole Kidman habla por primera vez sobre divorcio de Keith Urban

Revelan inspiración detrás de famosa escena de carreras en "One Battle After Another"

Lindsay Lohan aterriza a salvo en Nueva York tras bombardeo en Dubái

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Fuertes explosiones sucedieron en Teherán el día 12° de la ofensiva de EEUU e Israel. AFP
CONFLICTO BÉLICO

Irán advierte de una "guerra de desgaste" a EEUU y a Israel

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Trump: "Detener el imperio del mal de Irán importa más que los precios del petróleo"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Cuántos pies cuadrados puedes comprar en Miami con 400K
APENAS RINDE

Miami entre las ciudades donde $400,000 compran menos espacio de vivienda

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
HOMENAJE

Senado de Florida aprueba bautizar autopista con el nombre del presidente Donald Trump

Senador republicano Rick Scott.
DEMOCRACIA

Senador Rick Scott prevé elecciones "libres y justas" en Venezuela en un año

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
CONTROVERSIA

Ordenan a Kanye West pagar 140.000 dólares en demanda por renovación de su mansión