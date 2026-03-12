Miami Film Festival anuncia 43ª edición con programación de 160 películas

El Miami Film Festival de Miami Dade College anunció oficialmente la programación de su 43ª edición

MIAMI.- El Miami Film Festival de Miami Dade College anunció oficialmente la programación de su 43ª edición, que del 9 al 19 de abril transformará Miami en un epicentro cinematográfico con más de 160 películas de 45 países, estrenos mundiales, talentos invitados y una agenda que reafirmará a la ciudad como uno de los puntos clave del cine global.

A lo largo de once días, el festival desplegará una amplia diversidad de géneros y miradas, desde producciones realizadas en Miami hasta grandes estrenos de Hollywood, acompañadas por alfombras rojas, talleres, tertulias, fiestas y eventos de networking que enriquecerán la experiencia para el público y la industria.

La película de apertura será Tuner, un thriller protagonizado por Leo Woodall (The White Lotus) y Dustin Hoffman, que sigue a un afinador de pianos cuya extraordinaria sensibilidad auditiva lo conduce inesperadamente al bajo mundo criminal.

La clausura estará a cargo de Power Ballad, una comedia musical con Nick Jonas y Paul Rudd sobre dos músicos en horas bajas que intentan revivir sus carreras, desencadenando una serie de consecuencias tan caóticas como inesperadas.

En esta edición, se destaca el auge del cine dominicano, el país de América Latina con mayor representación en el Festival.

También estará presente nuevamente Spotlight on Cuba, una selección de cine de temática cubana curada por Alejandro Ríos. Entre los destacados se encuentran El Regresado, Miami Stories, Comandate Fritz, Al Oeste, en Zapata, entre otras.

Novedades

El Festival reunirá a tres reconocidos talentos del cine y la televisión hispana: Elizabeth Gutiérrez, Julián Gil y Carlos Enrique Almirante. Estarán presentes el sábado 11 de abril en el estreno de Eva y Adán en Miami en el histórico Olympia Theater. La película, dirigida por Lilo Vilaplana (Plantados), fue rodada en Miami.

Adicionalmente, Milly Quezada será la invitada especial durante el estreno de Milly: Reina del Merengue, la producción inspirada en la vida de la reconocida artista dominicana.

Estará acompañada por Sandra Hernández (El grito de las mariposas), la actriz que interpreta su papel en pantalla. La función, programada para el miércoles 15 de abril en el Miami Beach Bandshell, incluirá además una presentación musical.

También, el consagrado actor cubano Rubén Rabasa asume su primer rol protagónico en casi 40 años en The Old Man and the Parrot, una película realizada en La Pequeña Habana que explora el destierro y el final de la vida con toques de empatía, realismo mágico y humor absurdo.

Homenaje

El festival también rendirá tributo a dos figuras destacadas del cine contemporáneo.

Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) recibirá el Precious Gem Award tras la proyección de su nueva película Normal. Por su parte, Danielle Brooks (Orange is the New Black) será reconocida con el Art of Light Award luego de la presentación de su más reciente filme, If I Go Will They Miss Me.

“Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado este año. Traemos historias cubanas, cine hecho en nuestros vecindarios y una selección iberoamericana que refleja la energía y la diversidad de Miami. Esta programación nace del cariño que sentimos por nuestra comunidad hispana y de ese espíritu tan nuestro de vivir el cine juntos, como familia”, comentó James Woolley, director ejecutivo del Miami Film Festival.

Las entradas individuales están a la venta para el público general desde el miércoles 11 de marzo de 2026. Para información sobre la compra y ver la información completa, visite la página web: www.miamifilmfestival.com.