Miami-Dade prevé que recortes de Metrobus impactarían 7.691 viajes diarios

MIAMI. — Los recortes previstos en Metrobus afectarían unos 7.691 viajes cada día laborable y podrían comenzar en marzo de 2027, confirmó el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade (DTPW) en respuesta a preguntas formuladas por DIARIO LAS AMÉRICAS.

La cifra representa el 4,8% de los viajes en autobús durante un día laborable, mientras que cerca del 95% del servicio no sufriría modificaciones. El impacto previsto se redujo de 14.559 a 7.691 viajes diarios después de que el Condado restituyera 12,5 millones de dólares para mantener los recorridos anteriores a las 6:00 a. m. en 45 rutas.

Sin embargo, continúan sobre la mesa la eliminación completa de 12 rutas y la reducción de los viajes posteriores a las 10:00 p. m. en decenas de recorridos. Esos ajustes, incluidos en la propuesta presupuestaria presentada en julio y mantenidos en el plan fiscal aprobado tras la audiencia final, iniciada el jueves 17 y extendida hasta la madrugada del viernes 18, todavía podrían modificarse.

La Comisión volverá a discutir el financiamiento del transporte público el 6 de octubre, cuando evaluará posibles fuentes de ingresos y cambios alternativos al servicio.

Rutas amenazadas

Las seis rutas operadas directamente por el Condado que desaparecerían son la 132, 203, 204, 279, 288 y 338. También serían eliminadas seis líneas contratadas: 16, 25, 42, 57, 70 y 272.

A esas supresiones se añaden reducciones de servicio después de las 10:00 p. m. en 38 de las 74 rutas administradas directamente por Miami-Dade. Las líneas contratadas 15, 72 y 510 también perderían viajes nocturnos.

De acuerdo con el desglose entregado por el DTPW, 3.231 viajes diarios resultarían afectados por las reducciones nocturnas; 2.736, por la eliminación de seis rutas operadas directamente por el Condado; 1.673, por la desaparición de seis rutas contratadas, y otros 51 por los recortes nocturnos en tres recorridos también operados mediante contrato.

La propuesta inicial había recibido críticas porque también reducía el servicio de madrugada. La Comisión revirtió esa parte mediante una asignación de 12,5 millones de dólares, pero mantuvo los demás ajustes. El presupuesto aprobado incorporó esa restauración y preservó los primeros recorridos de 45 rutas.

Pasajeros esperan para abordar un bus de la Ruta 104 de Miami-Dade. D. CASTROPÉ

Sin servicios de reemplazo

La agencia de transporte condal reconoció que algunas de las rutas amenazadas carecen de una alternativa que reproduzca el mismo recorrido. En esos casos, los pasajeros tendrían que caminar una distancia mayor para llegar a otra parada o buscar otro medio de transporte.

La Ruta 203, por ejemplo, coincide en gran medida con la Ruta 3, aunque esta última ofrece un servicio regular con más paradas y, por tanto, tiempos de viaje potencialmente mayores.

En otras zonas, el DTPW prevé orientar a los usuarios hacia trolleys municipales, MetroConnect, Freebee, Circuit y otros proveedores.

No obstante, el DTPW aclaró que, debido al carácter presupuestario de los recortes, no se habilitarán servicios adicionales ni recorridos de reemplazo. Antes de aplicar los cambios, instalará avisos en paradas y autobuses, difundirá las alternativas disponibles mediante la aplicación GO Miami-Dade Transit y desplegará personal para orientar a los pasajeros.

El Condado también recordó que existe un servicio bajo demanda denominado Go Nightly para determinados trayectos entre la medianoche y las 5:00 a. m., pero este solo cubre zonas asociadas con ocho rutas específicas y no sustituye de forma general los recorridos que podrían desaparecer.

Ahorros y posible aumento tarifario

El DTPW explicó además que enfrenta un déficit estructural y que durante la elaboración del presupuesto fiscal 2026-2027 recibió la instrucción de identificar 31 millones de dólares en ahorros. Según el Departamento, se trata de los primeros ajustes de servicio planteados por motivos presupuestarios en casi 20 años.

Después de recuperar el servicio de madrugada, los recortes restantes producirían un ahorro anual cercano a 19 millones de dólares: 10,4 millones por las reducciones nocturnas, 4,8 millones por eliminar rutas operadas directamente, 3,7 millones por suprimir recorridos contratados y 128.000 dólares por reducir viajes nocturnos tercerizados.

Otra opción es elevar las tarifas. En este sentido, el DTPW indicó que un incremento todavía no definido podría generar entre cinco millones y 10 millones de dólares anuales y contribuir a recuperar viajes nocturnos durante el ejercicio fiscal.

Aunque se ha mencionado la posibilidad de aumentos de 25 o 50 centavos, el Departamento aseguró que la Comisión no ha fijado una cantidad. La tarifa regular de Metrobus permanece actualmente en 2,25 dólares y lleva más de 13 años sin cambios.

Por tanto, ni el aumento del pasaje ni la configuración final de los recortes están decididos en su totalidad. La discusión del 6 de octubre determinará si Miami-Dade consigue nuevos ingresos para salvar rutas o servicios nocturnos antes de la fecha prevista para su eliminación.